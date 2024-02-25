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Несколько месяцев: Боррель назвал срок завершения конфликта на Украине

Несколько месяцев: Боррель назвал срок завершения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Несколько месяцев: Боррель назвал срок завершения конфликта на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в интервью испанскому... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T15:16

2024-02-25T15:16

2024-02-25T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в интервью испанскому изданию El Pais.По его словам, членам Евросоюза необходимо усилить обороноспособность и быть готовыми к любому сценарию развития ситуации.Российские войска 17 февраля освободили Авдеевку – северный пригород Донецка в ДНР. Авдеевка представляет собой мощный укрепрайон, который ВСУ возводили с 2014 года. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после освобождения Авдеевки у ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения образовалось множество "слабых точек". Каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет.По мнению аналитика, после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУКремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжаетсяАрмия России добилась перелома на сложных участках фронта – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, новости, россия, украина, европейский союз (ес), политика, в мире