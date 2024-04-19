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В Севастополе отремонтируют более 120 дорог до конца года

В Севастополе отремонтируют более 120 дорог до конца года - РИА Новости Крым, 19.04.2024

В Севастополе отремонтируют более 120 дорог до конца года

Севастополь вошел в число регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. До конца этого в городе... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T17:33

2024-04-19T17:33

2024-04-19T17:33

нацпроекты в крыму

севастополь

михаил развожаев

марат хуснуллин

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ремонт дорог

дороги крыма

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. До конца этого в городе планируется отремонтировать еще свыше 55 км магистралей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.Кроме того, губернатор уточнил, что по госпрограмме в этом году в Севастополе планируется достроить и ввести в эксплуатацию 25 объектов капитального строительства."Как отметил Марат Шакирзянович, Севастополь и Крым показывают неплохие результаты комплексной работы. По итогам реализации госпрограммы в 2023 году достигнуты все показатели (мы ввели 18 объектов), в том числе, ключевые — это приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние, создание новых мест в школах и детских садах, чтобы детям было комфортно учиться", - добавил Развожаев.Какие именно дороги уже отремонтированы и какие готовятся к вводу в эксплуатацию, Михаил Рзвожаев сообщал в начале апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – МирныйКакие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередьВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, марат хуснуллин, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, нацпроект "безопасные качественные дороги"