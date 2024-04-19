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В Севастополе отремонтируют более 120 дорог до конца года - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Нацпроекты в Крыму
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В Севастополе отремонтируют более 120 дорог до конца года
В Севастополе отремонтируют более 120 дорог до конца года - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Севастополе отремонтируют более 120 дорог до конца года
Севастополь вошел в число регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. До конца этого в городе... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T17:33
2024-04-19T17:33
нацпроекты в крыму
севастополь
михаил развожаев
марат хуснуллин
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. До конца этого в городе планируется отремонтировать еще свыше 55 км магистралей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.Кроме того, губернатор уточнил, что по госпрограмме в этом году в Севастополе планируется достроить и ввести в эксплуатацию 25 объектов капитального строительства."Как отметил Марат Шакирзянович, Севастополь и Крым показывают неплохие результаты комплексной работы. По итогам реализации госпрограммы в 2023 году достигнуты все показатели (мы ввели 18 объектов), в том числе, ключевые — это приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние, создание новых мест в школах и детских садах, чтобы детям было комфортно учиться", - добавил Развожаев.Какие именно дороги уже отремонтированы и какие готовятся к вводу в эксплуатацию, Михаил Рзвожаев сообщал в начале апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – МирныйКакие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередьВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году
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севастополь, михаил развожаев, марат хуснуллин, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, нацпроект "безопасные качественные дороги"
В Севастополе отремонтируют более 120 дорог до конца года

Более 120 автодорог планируют отремонтировать в этом году в Севастополе - Развожаев

17:33 19.04.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дороги в Севастополе
Ремонт дороги в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. До конца этого в городе планируется отремонтировать еще свыше 55 км магистралей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
"Наш регион был награжден символическим золотым дорожным катком. В этом году мы планируем отремонтировать более 120 автодорог общей протяженностью свыше 55 км, а также три моста. Благодаря тому, что мы провели контрактование еще в прошлом году, работы на 45 объектах уже завершены", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Кроме того, губернатор уточнил, что по госпрограмме в этом году в Севастополе планируется достроить и ввести в эксплуатацию 25 объектов капитального строительства.
"Как отметил Марат Шакирзянович, Севастополь и Крым показывают неплохие результаты комплексной работы. По итогам реализации госпрограммы в 2023 году достигнуты все показатели (мы ввели 18 объектов), в том числе, ключевые — это приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние, создание новых мест в школах и детских садах, чтобы детям было комфортно учиться", - добавил Развожаев.
Какие именно дороги уже отремонтированы и какие готовятся к вводу в эксплуатацию, Михаил Рзвожаев сообщал в начале апреля.
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Нацпроекты в КрымуСевастопольМихаил РазвожаевМарат ХуснуллинРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогДороги КрымаНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
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