Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства
Термальные источники в селах Ильинка и Низинное в Крыму останутся без благоустройства
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСаки. Термальные источники
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Благоустройство термальных скважин, расположенных в селах Ильинка и Низинное Сакского района Крыма не планируется из-за отсутствия финансирования. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель главы администрации Сакского района Сергей Кирьянов.
В июле текущего года на сайте РИА Новости Крым вышел материал о бане на термальной скважине, которая работает в селе Низинное Сакского района полуострова, а также о термальной скважине и в селе Ильинка, что также расположена неподалеку. Наши корреспонденты пообщались с местными жителями и туристами, убедившимися в целебных свойствах термальной воды.
После выхода материала в редакцию сайта обратились читатели, озадаченные тем, что термальные скважины в Сакском районе выглядят непрезентабельно, хотя эти объекты могли бы стать точкой притяжения туристов.
Редакция сайта РИА Новости Крым обратилась за комментарием в администрацию Сакского района.
"Администрация Сакского района Республики Крым <…> сообщает, что благоустройство термальной скважины, расположенной в селе Ильинка и селе Низинное администрациями сельского поселения и администрацией Сакского района не планируется в связи с недостаточным финансовым обеспечением", - говорится в ответе за подписью замглавы администрации Сергея Кирьянова.
Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Вместо полезных ископаемых нашли теплую воду со специфическим, но ненавязчивым запахом. Также термальная скважина есть в селе Ильинка Сакского района. Вода здесь горячее, около 60 градусов.
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