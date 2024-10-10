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Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства
Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства
Благоустройство термальных скважин, расположенных в селах Ильинка и Низинное Сакского района Крыма не планируется из-за отсутствия финансирования. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T18:33
2024-10-10T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Благоустройство термальных скважин, расположенных в селах Ильинка и Низинное Сакского района Крыма не планируется из-за отсутствия финансирования. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель главы администрации Сакского района Сергей Кирьянов.В июле текущего года на сайте РИА Новости Крым вышел материал о бане на термальной скважине, которая работает в селе Низинное Сакского района полуострова, а также о термальной скважине и в селе Ильинка, что также расположена неподалеку. Наши корреспонденты пообщались с местными жителями и туристами, убедившимися в целебных свойствах термальной воды.После выхода материала в редакцию сайта обратились читатели, озадаченные тем, что термальные скважины в Сакском районе выглядят непрезентабельно, хотя эти объекты могли бы стать точкой притяжения туристов.Редакция сайта РИА Новости Крым обратилась за комментарием в администрацию Сакского района.Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Вместо полезных ископаемых нашли теплую воду со специфическим, но ненавязчивым запахом. Также термальная скважина есть в селе Ильинка Сакского района. Вода здесь горячее, около 60 градусов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источникиВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озероСакскими грязями лечили царевича Алексея и Гоголя
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4.7
96
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саки, крым, новости крыма, здоровье, туризм в крыму
Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства

Термальные источники в селах Ильинка и Низинное в Крыму останутся без благоустройства

18:33 10.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСаки. Термальные источники
Саки. Термальные источники - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Благоустройство термальных скважин, расположенных в селах Ильинка и Низинное Сакского района Крыма не планируется из-за отсутствия финансирования. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель главы администрации Сакского района Сергей Кирьянов.
В июле текущего года на сайте РИА Новости Крым вышел материал о бане на термальной скважине, которая работает в селе Низинное Сакского района полуострова, а также о термальной скважине и в селе Ильинка, что также расположена неподалеку. Наши корреспонденты пообщались с местными жителями и туристами, убедившимися в целебных свойствах термальной воды.
После выхода материала в редакцию сайта обратились читатели, озадаченные тем, что термальные скважины в Сакском районе выглядят непрезентабельно, хотя эти объекты могли бы стать точкой притяжения туристов.
Редакция сайта РИА Новости Крым обратилась за комментарием в администрацию Сакского района.
"Администрация Сакского района Республики Крым <…> сообщает, что благоустройство термальной скважины, расположенной в селе Ильинка и селе Низинное администрациями сельского поселения и администрацией Сакского района не планируется в связи с недостаточным финансовым обеспечением", - говорится в ответе за подписью замглавы администрации Сергея Кирьянова.
Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Вместо полезных ископаемых нашли теплую воду со специфическим, но ненавязчивым запахом. Также термальная скважина есть в селе Ильинка Сакского района. Вода здесь горячее, около 60 градусов.
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