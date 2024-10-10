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Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства

Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства

Благоустройство термальных скважин, расположенных в селах Ильинка и Низинное Сакского района Крыма не планируется из-за отсутствия финансирования. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T18:33

2024-10-10T18:33

2024-10-10T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Благоустройство термальных скважин, расположенных в селах Ильинка и Низинное Сакского района Крыма не планируется из-за отсутствия финансирования. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель главы администрации Сакского района Сергей Кирьянов.В июле текущего года на сайте РИА Новости Крым вышел материал о бане на термальной скважине, которая работает в селе Низинное Сакского района полуострова, а также о термальной скважине и в селе Ильинка, что также расположена неподалеку. Наши корреспонденты пообщались с местными жителями и туристами, убедившимися в целебных свойствах термальной воды.После выхода материала в редакцию сайта обратились читатели, озадаченные тем, что термальные скважины в Сакском районе выглядят непрезентабельно, хотя эти объекты могли бы стать точкой притяжения туристов.Редакция сайта РИА Новости Крым обратилась за комментарием в администрацию Сакского района.Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Вместо полезных ископаемых нашли теплую воду со специфическим, но ненавязчивым запахом. Также термальная скважина есть в селе Ильинка Сакского района. Вода здесь горячее, около 60 градусов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источникиВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озероСакскими грязями лечили царевича Алексея и Гоголя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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