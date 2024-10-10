Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241010/glavnoe-za-den-10-oktyabrya-1141003645.html
Главное за день: 10 октября
Главное за день: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Главное за день: 10 октября
За ночь над территорией РФ были уничтожены 92 украинских беспилотника. На Кубани в результате массированной атаки дронов повреждены жилые дома и газопровод, в... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T22:30
2024-10-10T22:30
главное за день
новости
россия
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189524_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0ab4281130329d14cc19c4265515eab2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. За ночь над территорией РФ были уничтожены 92 украинских беспилотника. На Кубани в результате массированной атаки дронов повреждены жилые дома и газопровод, в Майкопе Адыгейской республики ликвидировали масштабный пожар. Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до полудня пятницы, 11 октября. В зоне специальной военной операции российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot производства США и ликвидировали более двух тысяч боевиков. Информационные ресурсы РИА Новости подверглись масштабной атаке хакеров – она была успешно отражена службой безопасности. А в США ураган "Милтон" обрушился на Флориду.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.За ночь уничтожены 92 украинских беспилотникаЗа минувшую ночь над регионами России перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и в приграничье – над Брянской, Курской, Белгородской областями."47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над Курской, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью и 15 дронов над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.Атака украинских дронов на Кубань и АдыгеюВ республике Адыгея после атаки беспилотников ликвидировали большой пожар в пригороде Майкопа. Была проведена организованная эвакуация жителей поселка Родниковое, для них организован пункт временного размещения в станице Ханской.На Кубани в результате массированной атаки украинских дронов повреждены частные дома и хозпостройки, а также пострадал газопровод. На хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали.Мощная магнитная буря накроет ЗемлюВозмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня очень сильной магнитной бури класса G4, предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Согласно прогнозам, возмущение геомагнитного поля нашей планеты будет сохраняться до 12 часов пятницы. После этого геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря соответственно).Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВОВ зоне спецоперации российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию противника и две пусковые установки ЗРК Patriot, а также сбили более двух сотен вражеских дронов, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.За сутки на всех направлениях были ликвидированы около двух тысяч украинских боевиков.Атака хакеров на ресурсы РИА НовостиАтака хакеров на сайты РИА Новости, Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня" была успешно отражена специалистами службы безопасности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на технические службы медиагруппы."Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов", – сказано в сообщении.Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, число ботов превысило один миллион адресов."Милтон" терзает штат ФлоридаНа территорию штата Флорида в США 10 октября обрушился ураган "Милтон". Торнадо разрушил сотни домов, к утру в штате без электричества остались более чем 2,8 миллиона жителей.По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная постоянная скорость ветра составила примерно 145 километров в час.
https://crimea.ria.ru/20241010/na-kubani-obnaruzheny-oblomki-bespilotnika--rabotayut-spetssluzhby-1141003836.html
https://crimea.ria.ru/20241010/krupnyy-pozhar-na-kubani-potushili-na-ploschadi-1600-kvadratov-1140974686.html
https://crimea.ria.ru/20241010/spravku-uchastnika-svo-mozhno-budet-poluchit-na-gosuslugakh-1140980489.html
https://crimea.ria.ru/20241010/za-rodinu-za-putina--stiven-sigal-gotov-voevat-za-rossiyu-1141000765.html
https://crimea.ria.ru/20241010/v-izraile-direktoru-talkova-predyavili-obvinenie-v-ubiystve-pevtsa-1140998424.html
https://crimea.ria.ru/20241010/v-anape-iz-za-vzryva-telefona-evakuirovali-tseluyu-shkolu-1140986710.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189524_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0614166212d46531c6c2b5fcd1fe2ae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 10 октября

Главные события и заявления четверга, 10 октября

22:30 10.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. За ночь над территорией РФ были уничтожены 92 украинских беспилотника. На Кубани в результате массированной атаки дронов повреждены жилые дома и газопровод, в Майкопе Адыгейской республики ликвидировали масштабный пожар. Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до полудня пятницы, 11 октября. В зоне специальной военной операции российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot производства США и ликвидировали более двух тысяч боевиков. Информационные ресурсы РИА Новости подверглись масштабной атаке хакеров – она была успешно отражена службой безопасности. А в США ураган "Милтон" обрушился на Флориду.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

За ночь уничтожены 92 украинских беспилотника

За минувшую ночь над регионами России перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и в приграничье – над Брянской, Курской, Белгородской областями.
"47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над Курской, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью и 15 дронов над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
20:23
На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы

Атака украинских дронов на Кубань и Адыгею

В республике Адыгея после атаки беспилотников ликвидировали большой пожар в пригороде Майкопа. Была проведена организованная эвакуация жителей поселка Родниковое, для них организован пункт временного размещения в станице Ханской.
На Кубани в результате массированной атаки украинских дронов повреждены частные дома и хозпостройки, а также пострадал газопровод. На хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали.
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
07:09
Крупный пожар на Кубани потушили

Мощная магнитная буря накроет Землю

Возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня очень сильной магнитной бури класса G4, предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Согласно прогнозам, возмущение геомагнитного поля нашей планеты будет сохраняться до 12 часов пятницы. После этого геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря соответственно).
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
10:33
Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах

Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО

В зоне спецоперации российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию противника и две пусковые установки ЗРК Patriot, а также сбили более двух сотен вражеских дронов, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.
За сутки на всех направлениях были ликвидированы около двух тысяч украинских боевиков.
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
18:50
За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию

Атака хакеров на ресурсы РИА Новости

Атака хакеров на сайты РИА Новости, Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня" была успешно отражена специалистами службы безопасности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на технические службы медиагруппы.
"Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов", – сказано в сообщении.
Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, число ботов превысило один миллион адресов.
Советский певец Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
17:56
В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца

"Милтон" терзает штат Флорида

На территорию штата Флорида в США 10 октября обрушился ураган "Милтон". Торнадо разрушил сотни домов, к утру в штате без электричества остались более чем 2,8 миллиона жителей.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная постоянная скорость ветра составила примерно 145 километров в час.
Смартфон Xiaomi - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
13:55
В Анапе из-за взрыва телефона эвакуировали целую школу
 
Главное за деньНовостиРоссияРИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии
22:30Главное за день: 10 октября
22:15Главные новости Крыма: 10 октября
21:56Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце
21:32Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок
21:31Для режима Зеленского наступает "мертвый сезон"
21:07Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу
20:43Двое детей попали под "КамАЗ" на Кубани
20:23На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы
20:06В Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязке
19:42Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление
19:10Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители
18:50За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию
18:33Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства
18:16В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера
17:56В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца
17:38ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина
17:24Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии
17:13В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову
16:43Хакеры совершили массированную атаку на ресурсы РИА Новости
Лента новостейМолния