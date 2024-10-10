https://crimea.ria.ru/20241010/glavnoe-za-den-10-oktyabrya-1141003645.html
Главное за день: 10 октября
Главное за день: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Главное за день: 10 октября
За ночь над территорией РФ были уничтожены 92 украинских беспилотника. На Кубани в результате массированной атаки дронов повреждены жилые дома и газопровод, в... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T22:30
2024-10-10T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. За ночь над территорией РФ были уничтожены 92 украинских беспилотника. На Кубани в результате массированной атаки дронов повреждены жилые дома и газопровод, в Майкопе Адыгейской республики ликвидировали масштабный пожар. Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до полудня пятницы, 11 октября. В зоне специальной военной операции российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot производства США и ликвидировали более двух тысяч боевиков. Информационные ресурсы РИА Новости подверглись масштабной атаке хакеров – она была успешно отражена службой безопасности. А в США ураган "Милтон" обрушился на Флориду.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.За ночь уничтожены 92 украинских беспилотникаЗа минувшую ночь над регионами России перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и в приграничье – над Брянской, Курской, Белгородской областями."47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над Курской, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью и 15 дронов над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.Атака украинских дронов на Кубань и АдыгеюВ республике Адыгея после атаки беспилотников ликвидировали большой пожар в пригороде Майкопа. Была проведена организованная эвакуация жителей поселка Родниковое, для них организован пункт временного размещения в станице Ханской.На Кубани в результате массированной атаки украинских дронов повреждены частные дома и хозпостройки, а также пострадал газопровод. На хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали.Мощная магнитная буря накроет ЗемлюВозмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня очень сильной магнитной бури класса G4, предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Согласно прогнозам, возмущение геомагнитного поля нашей планеты будет сохраняться до 12 часов пятницы. После этого геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря соответственно).Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВОВ зоне спецоперации российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию противника и две пусковые установки ЗРК Patriot, а также сбили более двух сотен вражеских дронов, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.За сутки на всех направлениях были ликвидированы около двух тысяч украинских боевиков.Атака хакеров на ресурсы РИА НовостиАтака хакеров на сайты РИА Новости, Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня" была успешно отражена специалистами службы безопасности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на технические службы медиагруппы."Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов", – сказано в сообщении.Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, число ботов превысило один миллион адресов."Милтон" терзает штат ФлоридаНа территорию штата Флорида в США 10 октября обрушился ураган "Милтон". Торнадо разрушил сотни домов, к утру в штате без электричества остались более чем 2,8 миллиона жителей.По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная постоянная скорость ветра составила примерно 145 километров в час.
https://crimea.ria.ru/20241010/na-kubani-obnaruzheny-oblomki-bespilotnika--rabotayut-spetssluzhby-1141003836.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. За ночь над территорией РФ были уничтожены 92 украинских беспилотника. На Кубани в результате массированной атаки дронов повреждены жилые дома и газопровод, в Майкопе Адыгейской республики ликвидировали масштабный пожар. Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до полудня пятницы, 11 октября. В зоне специальной военной операции российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot производства США и ликвидировали более двух тысяч боевиков. Информационные ресурсы РИА Новости подверглись масштабной атаке хакеров – она была успешно отражена службой безопасности. А в США ураган "Милтон" обрушился на Флориду.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
За ночь уничтожены 92 украинских беспилотника
За минувшую ночь над регионами России перехвачены и уничтожены
92 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и в приграничье – над Брянской, Курской, Белгородской областями.
"47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над Курской, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью и 15 дронов над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.
Атака украинских дронов на Кубань и Адыгею
В республике Адыгея после атаки беспилотников ликвидировали большой пожар
в пригороде Майкопа. Была проведена организованная эвакуация жителей поселка Родниковое, для них организован пункт временного размещения в станице Ханской.
На Кубани в результате массированной атаки украинских дронов
повреждены частные дома и хозпостройки, а также пострадал газопровод. На хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали.
Мощная магнитная буря накроет Землю
Возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня очень сильной магнитной бури класса G4, предупредили
специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Согласно прогнозам, возмущение геомагнитного поля нашей планеты будет сохраняться до 12 часов пятницы. После этого геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря соответственно).
Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО
В зоне спецоперации российские военнослужащие уничтожили
радиолокационную станцию противника и две пусковые установки ЗРК Patriot, а также сбили более двух сотен вражеских дронов, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.
За сутки на всех направлениях были ликвидированы
около двух тысяч украинских боевиков.
Атака хакеров на ресурсы РИА Новости
Атака хакеров на сайты РИА Новости, Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня" была успешно отражена специалистами службы безопасности
. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на технические службы медиагруппы.
"Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов", – сказано в сообщении.
Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, число ботов превысило один миллион адресов.
"Милтон" терзает штат Флорида
На территорию штата Флорида в США 10 октября обрушился ураган "Милтон"
. Торнадо разрушил сотни домов, к утру в штате без электричества остались более чем 2,8 миллиона жителей.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная постоянная скорость ветра составила примерно 145 километров в час.