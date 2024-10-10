https://crimea.ria.ru/20241010/glavnoe-za-den-10-oktyabrya-1141003645.html

Главное за день: 10 октября

Главное за день: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Главное за день: 10 октября

За ночь над территорией РФ были уничтожены 92 украинских беспилотника. На Кубани в результате массированной атаки дронов повреждены жилые дома и газопровод, в... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T22:30

2024-10-10T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. За ночь над территорией РФ были уничтожены 92 украинских беспилотника. На Кубани в результате массированной атаки дронов повреждены жилые дома и газопровод, в Майкопе Адыгейской республики ликвидировали масштабный пожар. Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до полудня пятницы, 11 октября. В зоне специальной военной операции российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot производства США и ликвидировали более двух тысяч боевиков. Информационные ресурсы РИА Новости подверглись масштабной атаке хакеров – она была успешно отражена службой безопасности. А в США ураган "Милтон" обрушился на Флориду.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.За ночь уничтожены 92 украинских беспилотникаЗа минувшую ночь над регионами России перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и в приграничье – над Брянской, Курской, Белгородской областями."47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над Курской, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью и 15 дронов над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.Атака украинских дронов на Кубань и АдыгеюВ республике Адыгея после атаки беспилотников ликвидировали большой пожар в пригороде Майкопа. Была проведена организованная эвакуация жителей поселка Родниковое, для них организован пункт временного размещения в станице Ханской.На Кубани в результате массированной атаки украинских дронов повреждены частные дома и хозпостройки, а также пострадал газопровод. На хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали.Мощная магнитная буря накроет ЗемлюВозмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня очень сильной магнитной бури класса G4, предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Согласно прогнозам, возмущение геомагнитного поля нашей планеты будет сохраняться до 12 часов пятницы. После этого геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря соответственно).Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВОВ зоне спецоперации российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию противника и две пусковые установки ЗРК Patriot, а также сбили более двух сотен вражеских дронов, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.За сутки на всех направлениях были ликвидированы около двух тысяч украинских боевиков.Атака хакеров на ресурсы РИА НовостиАтака хакеров на сайты РИА Новости, Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня" была успешно отражена специалистами службы безопасности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на технические службы медиагруппы."Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов", – сказано в сообщении.Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, число ботов превысило один миллион адресов."Милтон" терзает штат ФлоридаНа территорию штата Флорида в США 10 октября обрушился ураган "Милтон". Торнадо разрушил сотни домов, к утру в штате без электричества остались более чем 2,8 миллиона жителей.По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная постоянная скорость ветра составила примерно 145 километров в час.

https://crimea.ria.ru/20241010/na-kubani-obnaruzheny-oblomki-bespilotnika--rabotayut-spetssluzhby-1141003836.html

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https://crimea.ria.ru/20241010/spravku-uchastnika-svo-mozhno-budet-poluchit-na-gosuslugakh-1140980489.html

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https://crimea.ria.ru/20241010/v-anape-iz-za-vzryva-telefona-evakuirovali-tseluyu-shkolu-1140986710.html

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