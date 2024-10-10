https://crimea.ria.ru/20241010/v-izraile-direktoru-talkova-predyavili-obvinenie-v-ubiystve-pevtsa-1140998424.html

В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца

В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца - РИА Новости Крым, 10.10.2024

В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца

Концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова, представителя... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T17:56

2024-10-10T17:56

2024-10-10T17:56

игорь тальков

общество

россия

культура

искусство

валерий шляфман

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова, представителя певицы Азизы в 1991 году. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.По данным ведомства, следователи регионального следственного управления направили запрос в Израиль об оказании международно-правовой помощи, подозреваемого допросили.В ведомстве добавили, что материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля будут направлены в Петроградский суд города Санкт-Петербурга, где рассматривается уголовное дело Шляфмана. Экс-директор Талькова заочно обвиняется по двум пунктам статьи 102 УК РСФСР за покушение и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, отметили в СК.Следственный комитет России завершил расследование убийства Талькова в июне. По итогам расследования уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову".Отмечается, что после трагедии Шляфман выехал в Израиль и еще в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности.Специалисты по всей России допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, которые присутствовали на месте происшествия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь тальков, общество, россия, культура, искусство , валерий шляфман, ск рф (следственный комитет российской федерации)