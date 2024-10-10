https://crimea.ria.ru/20241010/v-izraile-direktoru-talkova-predyavili-obvinenie-v-ubiystve-pevtsa-1140998424.html
В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца
В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца
Концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова, представителя... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T17:56
2024-10-10T17:56
2024-10-10T17:56
игорь тальков
общество
россия
культура
искусство
валерий шляфман
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/08/1137958685_0:206:2048:1358_1920x0_80_0_0_35c01b141e61ef70f6e71ceee1f4fdcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова, представителя певицы Азизы в 1991 году. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.По данным ведомства, следователи регионального следственного управления направили запрос в Израиль об оказании международно-правовой помощи, подозреваемого допросили.В ведомстве добавили, что материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля будут направлены в Петроградский суд города Санкт-Петербурга, где рассматривается уголовное дело Шляфмана. Экс-директор Талькова заочно обвиняется по двум пунктам статьи 102 УК РСФСР за покушение и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, отметили в СК.Следственный комитет России завершил расследование убийства Талькова в июне. По итогам расследования уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову".Отмечается, что после трагедии Шляфман выехал в Израиль и еще в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности.Специалисты по всей России допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, которые присутствовали на месте происшествия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/08/1137958685_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8d8a27dc8fd93812ff025195be852d0f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь тальков, общество, россия, культура, искусство , валерий шляфман, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца
Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве Талькова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова, представителя певицы Азизы в 1991 году. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.
По данным ведомства, следователи регионального следственного управления направили запрос в Израиль об оказании международно-правовой помощи, подозреваемого допросили.
"Правоохранительными органами Израиля с участием прибывших туда петербургских следователей СК России Валерию Шляфману предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства Игоря Талькова и покушения на убийство Игоря Малахова", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля будут направлены в Петроградский суд города Санкт-Петербурга, где рассматривается уголовное дело Шляфмана. Экс-директор Талькова заочно обвиняется по двум пунктам статьи 102 УК РСФСР за покушение и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, отметили в СК.
Следственный комитет России завершил расследование убийства Талькова в июне
. По итогам расследования уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову".
Отмечается, что после трагедии Шляфман выехал в Израиль и еще в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности.
Специалисты по всей России допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, которые присутствовали на месте происшествия.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: