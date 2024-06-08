https://crimea.ria.ru/20240608/v-ubiystve-pevtsa-igorya-talkova-vinoven-ego-kontsertnyy-direktor--sk-1137958629.html

В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК

В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК - РИА Новости Крым, 08.06.2024

В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК

Следственный комитет России завершил расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T12:11

2024-06-08T12:11

2024-06-08T12:23

ск рф (следственный комитет российской федерации)

убийство

культура

искусство

происшествия

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России завершил расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба ведомства.В убийстве и покушении на убийство общеопасным способом обвиняется его концертный директор Игорь Шляфман.Отмечается, что Шляфман после трагедии выехал в Израиль и еще в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности."Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений", - говорится в материалах СК.Специалисты по всей России допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, которые присутствовали на месте происшествия. По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, культура, искусство , происшествия, новости, закон и право