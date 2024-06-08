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В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК
В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК
Следственный комитет России завершил расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T12:11
2024-06-08T12:11
2024-06-08T12:23
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
культура
искусство
происшествия
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России завершил расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба ведомства.В убийстве и покушении на убийство общеопасным способом обвиняется его концертный директор Игорь Шляфман.Отмечается, что Шляфман после трагедии выехал в Израиль и еще в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности."Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений", - говорится в материалах СК.Специалисты по всей России допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, которые присутствовали на месте происшествия. По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, культура, искусство , происшествия, новости, закон и право
В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК
Следком России завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
12:11 08.06.2024 (обновлено: 12:23 08.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России завершил расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба ведомства.
В убийстве и покушении на убийство общеопасным способом обвиняется его концертный директор Игорь Шляфман.
"Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Шляфман после трагедии выехал в Израиль и еще в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности.
"Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений", - говорится в материалах СК.
Специалисты по всей России допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, которые присутствовали на месте происшествия.
"Также был проведен ряд генетических исследований и допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству", - указали в Следственном комитете.
По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.