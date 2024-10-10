Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241010/glavnye-novosti-kryma-10-oktyabrya-1141003315.html
Главные новости Крыма: 10 октября
Главные новости Крыма: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Главные новости Крыма: 10 октября
За ночь над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников, в Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе усилят мониторинг качества воздуха. В Керчи начали... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T22:15
2024-10-10T22:15
главное за день
новости крыма
крым
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195660_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_07076638f647fd869d96fe08178de3c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. За ночь над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников, в Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе усилят мониторинг качества воздуха. В Керчи начали возводить каркас Ледового дворца – это уже третий ледовый дворец в республике. В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера, чтобы ускорить сроки строительства. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил дипломы победителям Международной премии #МЫВМЕСТЕ!О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковЗа ночь над Крымом и Азовским морем были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. Всего над регионами Российской Федерации сбили или перехватили 92 украинских дрона, сообщили в Минобороны России."47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над Курской, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью и 15 дронов над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.Ученый оценил риски для экологии от пожара на Феодосийской нефтебазеСпециалистам предстоит усилить мониторинг качества воздуха вокруг горящей нефтебазы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Константин Работягов."В бензине сера содержится в очень маленьких количествах: где-то 10 мг на килограмм. В топливе для дизельных двигателей серы уже больше: до 50 мг на литр в зависимости от марки. В нефти серы содержится много. Когда сера сгорает, получается тот самый диоксид серы, которым окуривают книги в библиотеках, чтобы не разводилась плесень, винные бочки для остановки брожения. Если его не много, то ничего страшного в этом нет", – заявил он.В Керчи начали возводить каркас Ледового дворцаНа месте будущей ледовой арены установили первую колонну каркаса здания, а всего их будет 36. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник строительного участка Павел Диденко."Пришли первые 12 колонн. Из этих металлоконструкций собирается основной каркас здания. Несущие стены будут обшиваться сендвич-панелями из утеплителя, они же будут облицовочные. Внутри поставим межэтажные перегородки, а также перегородки между помещениями. Все быстровозводимое", – рассказал начальник строительного участка Павел Диденко.Построить третий ледовый дворец в Крыму на территории Керчи было стратегическим решением главы республики Сергея Аксенова. Об этом РИА Новости Крым рассказал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, который является инвестором этого проекта.В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансераТемпы строительных работ онкологического диспансера в Севастополе ускорят после смены подрядчика, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, на объекте уже выполнены бетонные работы, сейчас там устраивают плиты этажей."Сейчас идет смена субподрядчика. Фактически сегодня уже площадка передана, в ближайшее время будут мобилизованы рабочие, стройка продолжится – убежден, в уверенном темпе. Никаких критических отставаний от сроков это за собой не повлечет", – написал он в своем Тelegram-канале.Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!В Крыму наградили победителей регионального этапа Международной премии "Мы вместе!" Дипломы участникам вручил глава республики Сергей Аксенов."Рад вручить дипломы победителям регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ! Цель данного проекта – поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни, укрепление общественных связей и решение социальных проблем", – написал он на своей станице в соцсети ВКонтакте.Глава Крыма добавил, что в этом году от республики на конкурс поступило 200 заявок.
https://crimea.ria.ru/20241010/v-feodosii-otkryli-memorial-geroyu-spetsoperatsii-ushakovu-1140996631.html
https://crimea.ria.ru/20241010/v-feodosii-posle-chs-postepenno-uvelichivaetsya-obem-vody-v-vodovode--1140993452.html
https://crimea.ria.ru/20241010/v-sevastopole-planiruyut-zapustit-dvizhenie-po-novoy-transportnoy-razvyazke-1141002778.html
https://crimea.ria.ru/20241010/krymchane-zadolzhali-pochti-milliard-rubley-za-otoplenie-1140985236.html
https://crimea.ria.ru/20241010/kogda-voda-gorit-v-krym-na-gastroli-priedet-unikalnoe-shou-fontanov-1140937542.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195660_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_242d26a3381a1d714fdf0ebc4bb6678e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 10 октября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 10 октября

22:15 10.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. За ночь над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников, в Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе усилят мониторинг качества воздуха. В Керчи начали возводить каркас Ледового дворца – это уже третий ледовый дворец в республике. В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера, чтобы ускорить сроки строительства. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил дипломы победителям Международной премии #МЫВМЕСТЕ!
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников

За ночь над Крымом и Азовским морем были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. Всего над регионами Российской Федерации сбили или перехватили 92 украинских дрона, сообщили в Минобороны России.
"47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над Курской, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью и 15 дронов над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Ушакова
17:13
В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову

Ученый оценил риски для экологии от пожара на Феодосийской нефтебазе

Специалистам предстоит усилить мониторинг качества воздуха вокруг горящей нефтебазы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Константин Работягов.
"В бензине сера содержится в очень маленьких количествах: где-то 10 мг на килограмм. В топливе для дизельных двигателей серы уже больше: до 50 мг на литр в зависимости от марки. В нефти серы содержится много. Когда сера сгорает, получается тот самый диоксид серы, которым окуривают книги в библиотеках, чтобы не разводилась плесень, винные бочки для остановки брожения. Если его не много, то ничего страшного в этом нет", – заявил он.
Вода - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
15:54
В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе

В Керчи начали возводить каркас Ледового дворца

На месте будущей ледовой арены установили первую колонну каркаса здания, а всего их будет 36. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник строительного участка Павел Диденко.
"Пришли первые 12 колонн. Из этих металлоконструкций собирается основной каркас здания. Несущие стены будут обшиваться сендвич-панелями из утеплителя, они же будут облицовочные. Внутри поставим межэтажные перегородки, а также перегородки между помещениями. Все быстровозводимое", – рассказал начальник строительного участка Павел Диденко.
Построить третий ледовый дворец в Крыму на территории Керчи было стратегическим решением главы республики Сергея Аксенова. Об этом РИА Новости Крым рассказал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, который является инвестором этого проекта.
Транспортная развязка в Севастополе
20:06
В Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязке

В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера

Темпы строительных работ онкологического диспансера в Севастополе ускорят после смены подрядчика, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, на объекте уже выполнены бетонные работы, сейчас там устраивают плиты этажей.
"Сейчас идет смена субподрядчика. Фактически сегодня уже площадка передана, в ближайшее время будут мобилизованы рабочие, стройка продолжится – убежден, в уверенном темпе. Никаких критических отставаний от сроков это за собой не повлечет", – написал он в своем Тelegram-канале.
Отопление в квартире
19:42Радио "Спутник в Крыму"
Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление

Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!

В Крыму наградили победителей регионального этапа Международной премии "Мы вместе!" Дипломы участникам вручил глава республики Сергей Аксенов.
"Рад вручить дипломы победителям регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ! Цель данного проекта – поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни, укрепление общественных связей и решение социальных проблем", – написал он на своей станице в соцсети ВКонтакте.
Глава Крыма добавил, что в этом году от республики на конкурс поступило 200 заявок.
Цирковое шоу фонтанов Принц цирка
06:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтанов
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии
22:30Главное за день: 10 октября
22:15Главные новости Крыма: 10 октября
21:56Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце
21:32Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок
21:31Для режима Зеленского наступает "мертвый сезон"
21:07Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу
20:43Двое детей попали под "КамАЗ" на Кубани
20:23На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы
20:06В Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязке
19:42Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление
19:10Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители
18:50За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию
18:33Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства
18:16В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера
17:56В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца
17:38ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина
17:24Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии
17:13В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову
16:43Хакеры совершили массированную атаку на ресурсы РИА Новости
Лента новостейМолния