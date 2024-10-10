https://crimea.ria.ru/20241010/glavnye-novosti-kryma-10-oktyabrya-1141003315.html

Главные новости Крыма: 10 октября

Главные новости Крыма: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Главные новости Крыма: 10 октября

За ночь над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников, в Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе усилят мониторинг качества воздуха. В Керчи начали... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. За ночь над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников, в Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе усилят мониторинг качества воздуха. В Керчи начали возводить каркас Ледового дворца – это уже третий ледовый дворец в республике. В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера, чтобы ускорить сроки строительства. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил дипломы победителям Международной премии #МЫВМЕСТЕ!О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковЗа ночь над Крымом и Азовским морем были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. Всего над регионами Российской Федерации сбили или перехватили 92 украинских дрона, сообщили в Минобороны России."47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над Курской, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью и 15 дронов над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.Ученый оценил риски для экологии от пожара на Феодосийской нефтебазеСпециалистам предстоит усилить мониторинг качества воздуха вокруг горящей нефтебазы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Константин Работягов."В бензине сера содержится в очень маленьких количествах: где-то 10 мг на килограмм. В топливе для дизельных двигателей серы уже больше: до 50 мг на литр в зависимости от марки. В нефти серы содержится много. Когда сера сгорает, получается тот самый диоксид серы, которым окуривают книги в библиотеках, чтобы не разводилась плесень, винные бочки для остановки брожения. Если его не много, то ничего страшного в этом нет", – заявил он.В Керчи начали возводить каркас Ледового дворцаНа месте будущей ледовой арены установили первую колонну каркаса здания, а всего их будет 36. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник строительного участка Павел Диденко."Пришли первые 12 колонн. Из этих металлоконструкций собирается основной каркас здания. Несущие стены будут обшиваться сендвич-панелями из утеплителя, они же будут облицовочные. Внутри поставим межэтажные перегородки, а также перегородки между помещениями. Все быстровозводимое", – рассказал начальник строительного участка Павел Диденко.Построить третий ледовый дворец в Крыму на территории Керчи было стратегическим решением главы республики Сергея Аксенова. Об этом РИА Новости Крым рассказал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, который является инвестором этого проекта.В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансераТемпы строительных работ онкологического диспансера в Севастополе ускорят после смены подрядчика, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, на объекте уже выполнены бетонные работы, сейчас там устраивают плиты этажей."Сейчас идет смена субподрядчика. Фактически сегодня уже площадка передана, в ближайшее время будут мобилизованы рабочие, стройка продолжится – убежден, в уверенном темпе. Никаких критических отставаний от сроков это за собой не повлечет", – написал он в своем Тelegram-канале.Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!В Крыму наградили победителей регионального этапа Международной премии "Мы вместе!" Дипломы участникам вручил глава республики Сергей Аксенов."Рад вручить дипломы победителям регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ! Цель данного проекта – поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни, укрепление общественных связей и решение социальных проблем", – написал он на своей станице в соцсети ВКонтакте.Глава Крыма добавил, что в этом году от республики на конкурс поступило 200 заявок.

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https://crimea.ria.ru/20241010/v-feodosii-posle-chs-postepenno-uvelichivaetsya-obem-vody-v-vodovode--1140993452.html

https://crimea.ria.ru/20241010/v-sevastopole-planiruyut-zapustit-dvizhenie-po-novoy-transportnoy-razvyazke-1141002778.html

https://crimea.ria.ru/20241010/krymchane-zadolzhali-pochti-milliard-rubley-za-otoplenie-1140985236.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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