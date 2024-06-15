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Памятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в Крыму - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Памятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в Крыму
Памятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в Крыму - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Памятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в Крыму
Это, пожалуй, самый необычный памятник в Крыму. В небольшом городке Саки около озера с лечебными грязями борется с мелкими, но зубастыми хищниками – тоже... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T17:57
2024-06-15T17:57
инфографика
крым
саки
история
памятники
памятники крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Это, пожалуй, самый необычный памятник в Крыму. В небольшом городке Саки около озера с лечебными грязями борется с мелкими, но зубастыми хищниками – тоже динозаврами – большой и добрый растительноядный бронтозавр.Скульптура изначально появилась в городе-курорте с подачи натуралиста Сергея Лихошерстова в 1932 году. Почему именно бронтозавр? Дело в том, что урожденный крымчанин, Лихошерстов учился на естественнонаучном факультете Харьковского университета, специализировался на палеонтологии. В 1920 году он приехал в Крым и работал в Евпаторийском краеведческом музее.Исследователи считают, что созданию и установке памятника динозавру в Саках предшествовало значимое для полуострова событие: на западном берегу Крыма штормом вымыло кости мамонта. По этому случаю в Саках ученые прочли публичную лекцию о доисторической жизни, что произвело большое впечатление на горожан.Изначально скульптура была выполнена из смеси древесных опилок и цемента – ксилолита. Этот материал выпускал Сакский химический завод. Скульптурную композицию установили на островке одного из прудов Сакского курортного парка.Во время Великой Отечественной войны хвост бронтозавтра был поврежден, но его подправили и регулярно красили экзотичных динозавров в зеленый цвет и даже красной краской изображали его раны.В 1982 году памятник реставрировали, покрыли доисторических монстров листами меди.Бронтик – так ласково назвали скульптуру – настолько полюбился жителям города, что стал символом Сак. Он изображен на всех открытках, на детских фотографиях сакчан. В 2005 году его поместили на герб города. Саки – единственный город в Европе, где вымерший персонаж изображен на официальном символе.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, саки, история, памятники, памятники крыма, общество, инфографика
Памятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в Крыму

Второй в мире памятник древним ящурам был открыт в городе-курорте Саки в Крыму

17:57 15.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Это, пожалуй, самый необычный памятник в Крыму. В небольшом городке Саки около озера с лечебными грязями борется с мелкими, но зубастыми хищниками – тоже динозаврами – большой и добрый растительноядный бронтозавр.
Второй в мире памятник древним ящурам в городе-курорте Саки в КрымуВторой в мире памятник древним ящурам в городе-курорте Саки в Крыму
Скульптура изначально появилась в городе-курорте с подачи натуралиста Сергея Лихошерстова в 1932 году. Почему именно бронтозавр? Дело в том, что урожденный крымчанин, Лихошерстов учился на естественнонаучном факультете Харьковского университета, специализировался на палеонтологии. В 1920 году он приехал в Крым и работал в Евпаторийском краеведческом музее.
Исследователи считают, что созданию и установке памятника динозавру в Саках предшествовало значимое для полуострова событие: на западном берегу Крыма штормом вымыло кости мамонта. По этому случаю в Саках ученые прочли публичную лекцию о доисторической жизни, что произвело большое впечатление на горожан.
Изначально скульптура была выполнена из смеси древесных опилок и цемента – ксилолита. Этот материал выпускал Сакский химический завод. Скульптурную композицию установили на островке одного из прудов Сакского курортного парка.

Объемное изображение бронтозавра, которого терзают несколько цератозавтров, стало первым в СССР памятником динозаврам и при этом вторым в мире после скульптуры в Лондоне.

Во время Великой Отечественной войны хвост бронтозавтра был поврежден, но его подправили и регулярно красили экзотичных динозавров в зеленый цвет и даже красной краской изображали его раны.
В 1982 году памятник реставрировали, покрыли доисторических монстров листами меди.
Бронтик – так ласково назвали скульптуру – настолько полюбился жителям города, что стал символом Сак. Он изображен на всех открытках, на детских фотографиях сакчан. В 2005 году его поместили на герб города. Саки – единственный город в Европе, где вымерший персонаж изображен на официальном символе.
 
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