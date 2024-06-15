https://crimea.ria.ru/20240615/pamyatnik-vymershim-unikalnaya-skulptura-ukrashaet-kurort-v-krymu-1137999318.html

Памятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в Крыму

Памятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в Крыму - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Памятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в Крыму

Это, пожалуй, самый необычный памятник в Крыму. В небольшом городке Саки около озера с лечебными грязями борется с мелкими, но зубастыми хищниками – тоже... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T17:57

2024-06-15T17:57

2024-06-15T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Это, пожалуй, самый необычный памятник в Крыму. В небольшом городке Саки около озера с лечебными грязями борется с мелкими, но зубастыми хищниками – тоже динозаврами – большой и добрый растительноядный бронтозавр.Скульптура изначально появилась в городе-курорте с подачи натуралиста Сергея Лихошерстова в 1932 году. Почему именно бронтозавр? Дело в том, что урожденный крымчанин, Лихошерстов учился на естественнонаучном факультете Харьковского университета, специализировался на палеонтологии. В 1920 году он приехал в Крым и работал в Евпаторийском краеведческом музее.Исследователи считают, что созданию и установке памятника динозавру в Саках предшествовало значимое для полуострова событие: на западном берегу Крыма штормом вымыло кости мамонта. По этому случаю в Саках ученые прочли публичную лекцию о доисторической жизни, что произвело большое впечатление на горожан.Изначально скульптура была выполнена из смеси древесных опилок и цемента – ксилолита. Этот материал выпускал Сакский химический завод. Скульптурную композицию установили на островке одного из прудов Сакского курортного парка.Во время Великой Отечественной войны хвост бронтозавтра был поврежден, но его подправили и регулярно красили экзотичных динозавров в зеленый цвет и даже красной краской изображали его раны.В 1982 году памятник реставрировали, покрыли доисторических монстров листами меди.Бронтик – так ласково назвали скульптуру – настолько полюбился жителям города, что стал символом Сак. Он изображен на всех открытках, на детских фотографиях сакчан. В 2005 году его поместили на герб города. Саки – единственный город в Европе, где вымерший персонаж изображен на официальном символе.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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