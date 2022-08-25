https://crimea.ria.ru/20220825/kak-izbezhat-osenney-khandry-rekomendatsii-psikhoterapevta-1124279573.html

Как избежать осенней хандры: рекомендации психотерапевта

Как избежать осенней хандры: рекомендации психотерапевта - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Как избежать осенней хандры: рекомендации психотерапевта

Профилактикой осенней хандры необходимо заниматься до смены сезонов, важно еще в августе приучать себя к ежедневным прогулкам и найти хобби для периода холодов. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T07:26

2022-08-25T07:26

2022-08-25T07:26

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Профилактикой осенней хандры необходимо заниматься до смены сезонов, важно еще в августе приучать себя к ежедневным прогулкам и найти хобби для периода холодов. Такое мнение в комментарии агентству городских новостей "Москва" выразила врач-психотерапевт Полина Свечникова.По словам специалиста, солнечный свет активно участвует в метаболизме серотонина, который отвечает в организме за хорошее настроение, а с наступлением холодного времени года световой день уменьшается и серотонина становится меньше.Хандра и плохое настроение могут проявляться в потребности к сладкому – таким образом организм пытается восполнить нехватку положительных эмоций."Это проще и быстрее, чем взять и пойти на прогулку или заняться спортом, каким-то хобби. Если от сладостей отказаться очень сложно, можно попробовать заменять их другими, более полезными продуктами – фруктами, ягодами, различными согревающими или бодрящими чаями, главное, чтобы употребление этих продуктов приносило удовольствие", - поясняет врач.Ранее врач-психиатр, психолог Алексей Филатов рассказал, как справиться с ощущением упущенного лета, которое часто настигает нас в конце сезона.

https://crimea.ria.ru/20220819/kak-pobedit-sindrom-upuschennogo-leta--ekspert-1124227329.html

https://crimea.ria.ru/20220626/dieta-ot-stressa-chem-zaest-grust-1123663101.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье