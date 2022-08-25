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Как избежать осенней хандры: рекомендации психотерапевта
Как избежать осенней хандры: рекомендации психотерапевта - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Как избежать осенней хандры: рекомендации психотерапевта
Профилактикой осенней хандры необходимо заниматься до смены сезонов, важно еще в августе приучать себя к ежедневным прогулкам и найти хобби для периода холодов. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T07:26
2022-08-25T07:26
2022-08-25T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Профилактикой осенней хандры необходимо заниматься до смены сезонов, важно еще в августе приучать себя к ежедневным прогулкам и найти хобби для периода холодов. Такое мнение в комментарии агентству городских новостей "Москва" выразила врач-психотерапевт Полина Свечникова.По словам специалиста, солнечный свет активно участвует в метаболизме серотонина, который отвечает в организме за хорошее настроение, а с наступлением холодного времени года световой день уменьшается и серотонина становится меньше.Хандра и плохое настроение могут проявляться в потребности к сладкому – таким образом организм пытается восполнить нехватку положительных эмоций."Это проще и быстрее, чем взять и пойти на прогулку или заняться спортом, каким-то хобби. Если от сладостей отказаться очень сложно, можно попробовать заменять их другими, более полезными продуктами – фруктами, ягодами, различными согревающими или бодрящими чаями, главное, чтобы употребление этих продуктов приносило удовольствие", - поясняет врач.Ранее врач-психиатр, психолог Алексей Филатов рассказал, как справиться с ощущением упущенного лета, которое часто настигает нас в конце сезона.
https://crimea.ria.ru/20220819/kak-pobedit-sindrom-upuschennogo-leta--ekspert-1124227329.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Как избежать осенней хандры: рекомендации психотерапевта
Психотерапевт Свечникова: профилактикой осенней хандры надо заниматься до смены сезонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Профилактикой осенней хандры необходимо заниматься до смены сезонов, важно еще в августе приучать себя к ежедневным прогулкам и найти хобби для периода холодов. Такое мнение в комментарии агентству городских новостей "Москва" выразила врач-психотерапевт Полина Свечникова.
По словам специалиста, солнечный свет активно участвует в метаболизме серотонина, который отвечает в организме за хорошее настроение, а с наступлением холодного времени года световой день уменьшается и серотонина становится меньше.
"Отсюда может возникать такое состояние, как сезонное аффективное расстройство. Поэтому важно заранее подготовить себя к этому периоду. Можно задуматься о том, чтобы уже в августе-сентябре регулярно устраивать себе хотя бы 10-минутные дневные прогулки. Хорошо будет заняться каким-то творческим хобби, чтобы к ноябрю, когда обычно приходится пик сезонной депрессии, это вошло в привычку и вы получали бы удовольствие и радость от своего занятия"- советует Свечникова.
Хандра и плохое настроение могут проявляться в потребности к сладкому – таким образом организм пытается восполнить нехватку положительных эмоций.
"Это проще и быстрее, чем взять и пойти на прогулку или заняться спортом, каким-то хобби. Если от сладостей отказаться очень сложно, можно попробовать заменять их другими, более полезными продуктами – фруктами, ягодами, различными согревающими или бодрящими чаями, главное, чтобы употребление этих продуктов приносило удовольствие", - поясняет врач.
Ранее врач-психиатр, психолог Алексей Филатов рассказал, как справиться с ощущением упущенного лета
, которое часто настигает нас в конце сезона.