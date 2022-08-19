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Как победить синдром упущенного лета – эксперт - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Как победить синдром упущенного лета – эксперт
Как победить синдром упущенного лета – эксперт - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Как победить синдром упущенного лета – эксперт
Врач-психиатр, психолог Алексей Филатов рассказал, как справиться с ощущением упущенного лета, которое часто посещает нас в конце сезона. РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T21:12
2022-08-19T21:12
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Врач-психиатр, психолог Алексей Филатов рассказал, как справиться с ощущением упущенного лета, которое часто посещает нас в конце сезона.По словам специалиста, ощущение упущенного лета – одно из проявлений распространенного у людей синдрома упущенных возможностей, так называемого эффекта FOMO."В психологии существует такой синдром или психологический эффект FOMO (синдром упущенной выгоды). Он возникает в том случае, когда человеку предоставляется большое количество вариантов развития событий, ему необходимо принять решение в пользу чего-то одного", – цитирует специалиста "Вечерняя Москва".Если у человека есть определенная цель, которая не была достигнута в силу каких-то обстоятельств, он испытывает негативные чувства – ведь срок подошел к концу, а цель не осуществилась. Такое возможно и летом, если, например, поставить перед собой задачу попробовать разные спортивные активности, выезжать за город каждую неделю или посетить топ достопримечательностей.При этом, чем больше вариантов летнего отдыха и возможностей у человека, тем сильнее ощущение упущенных возможностей в конце сезона.Филатов также рассказал, какие люди склонны испытывать это ощущение: проблема чаще всего касается тех, у кого есть возможность выбора.Побороть неприятное чувство специалист рекомендует с помощью прогулок и времяпровождения в офлайн, вместо того, чтобы наблюдать онлайн за путешествиями незнакомых людей в социальных сетях."Зачастую, смотря на заграничные отпуска тех, кто может себе это позволить, человек начинает чувствовать себя обделенным", – констатировал врач.Кроме того, можно попробовать новые виды активностей и досуга, спланировать свое время и поставить перед собой достижимые цели, которые не приведут к FOMO.Ранее опрос ВЦИОМ показал, что в свободное время 87% россиян любят гулять в парке или лесу, мечтать, готовить и оставаться наедине с собой.
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общество
Как победить синдром упущенного лета – эксперт

Психолог Филатов рассказал о синдроме упущенной выгоды и причинах его возникновения летом

21:12 19.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМужчина плачет
Мужчина плачет - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Врач-психиатр, психолог Алексей Филатов рассказал, как справиться с ощущением упущенного лета, которое часто посещает нас в конце сезона.
По словам специалиста, ощущение упущенного лета – одно из проявлений распространенного у людей синдрома упущенных возможностей, так называемого эффекта FOMO.
"В психологии существует такой синдром или психологический эффект FOMO (синдром упущенной выгоды). Он возникает в том случае, когда человеку предоставляется большое количество вариантов развития событий, ему необходимо принять решение в пользу чего-то одного", – цитирует специалиста "Вечерняя Москва".
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Если у человека есть определенная цель, которая не была достигнута в силу каких-то обстоятельств, он испытывает негативные чувства – ведь срок подошел к концу, а цель не осуществилась. Такое возможно и летом, если, например, поставить перед собой задачу попробовать разные спортивные активности, выезжать за город каждую неделю или посетить топ достопримечательностей.
При этом, чем больше вариантов летнего отдыха и возможностей у человека, тем сильнее ощущение упущенных возможностей в конце сезона.
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Филатов также рассказал, какие люди склонны испытывать это ощущение: проблема чаще всего касается тех, у кого есть возможность выбора.
Побороть неприятное чувство специалист рекомендует с помощью прогулок и времяпровождения в офлайн, вместо того, чтобы наблюдать онлайн за путешествиями незнакомых людей в социальных сетях.
"Зачастую, смотря на заграничные отпуска тех, кто может себе это позволить, человек начинает чувствовать себя обделенным", – констатировал врач.
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Кроме того, можно попробовать новые виды активностей и досуга, спланировать свое время и поставить перед собой достижимые цели, которые не приведут к FOMO.
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