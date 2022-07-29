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Как россияне предпочитают проводить свободное время
Как россияне предпочитают проводить свободное время - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Как россияне предпочитают проводить свободное время
В свободное время 87% россиян любят гулять в парке или лесу, мечтать, готовить и оставаться наедине с собой. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T08:59
2022-07-29T08:59
2022-07-29T08:59
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. В свободное время 87% россиян любят гулять в парке или лесу, мечтать, готовить и оставаться наедине с собой. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.На втором месте среди любимых хобби, по данным опроса, приготовление еды. Так 73% россиян выражают свою заботу о близких и проявляют свои кулинарные таланты. На третьем месте — уединение и погружение в мечты."На третьем месте среди любимых занятий россиян сразу два варианта — мечтать, фантазировать и оставаться наедине с самим собой — 70%. На это могли повлиять и высокий темп жизни, и просто больший выбор жизненных сценариев, возможностей и перспектив, о которых теперь можно помечтать", — сообщили в центре исследований.В опросе принимали участие 1600 человек, метод исследования - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. По информации Центра, данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://crimea.ria.ru/20220727/chto-bespokoit-krymchan--video-1123970606.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, российская федерация (россия, рф)
Как россияне предпочитают проводить свободное время
ВЦИОМ: большинство россиян любят гулять в лесу и мечтать
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. В свободное время 87% россиян любят гулять в парке или лесу, мечтать, готовить и оставаться наедине с собой. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
"Досуг россиян стал намного разнообразнее, насыщеннее, но прогулки на свежем воздухе по-прежнему занимают лидирующие позиции — 87%. Рост показателя может быть обусловлен урбанизацией, активным благоустройством городов парками, зонами отдыха, где приятно проводить время одному или с семьей", — говорится в сообщении ВЦИОМ.
На втором месте среди любимых хобби, по данным опроса, приготовление еды. Так 73% россиян выражают свою заботу о близких и проявляют свои кулинарные таланты. На третьем месте — уединение и погружение в мечты.
"На третьем месте среди любимых занятий россиян сразу два варианта — мечтать, фантазировать и оставаться наедине с самим собой — 70%. На это могли повлиять и высокий темп жизни, и просто больший выбор жизненных сценариев, возможностей и перспектив, о которых теперь можно помечтать", — сообщили в центре исследований.
В опросе принимали участие 1600 человек, метод исследования - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. По информации Центра, данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.