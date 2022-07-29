https://crimea.ria.ru/20220729/kak-rossiyane-predpochitayut-provodit-svobodnoe-vremya-1123990470.html

Как россияне предпочитают проводить свободное время

Как россияне предпочитают проводить свободное время - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Как россияне предпочитают проводить свободное время

В свободное время 87% россиян любят гулять в парке или лесу, мечтать, готовить и оставаться наедине с собой. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T08:59

2022-07-29T08:59

2022-07-29T08:59

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. В свободное время 87% россиян любят гулять в парке или лесу, мечтать, готовить и оставаться наедине с собой. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.На втором месте среди любимых хобби, по данным опроса, приготовление еды. Так 73% россиян выражают свою заботу о близких и проявляют свои кулинарные таланты. На третьем месте — уединение и погружение в мечты."На третьем месте среди любимых занятий россиян сразу два варианта — мечтать, фантазировать и оставаться наедине с самим собой — 70%. На это могли повлиять и высокий темп жизни, и просто больший выбор жизненных сценариев, возможностей и перспектив, о которых теперь можно помечтать", — сообщили в центре исследований.В опросе принимали участие 1600 человек, метод исследования - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. По информации Центра, данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://crimea.ria.ru/20220727/chto-bespokoit-krymchan--video-1123970606.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф)