https://crimea.ria.ru/20231125/dozhdi-i-silnyy-veter-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1133010546.html
Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу
Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу
В субботу активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму ненастную погоду: дожди, местами очень сильные, сильный юго-западный с переходом на северо-западный... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T00:01
2023-11-25T00:01
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крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В субботу активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму ненастную погоду: дожди, местами очень сильные, сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +12...+14.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь. Ветер южный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь, температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября.
https://crimea.ria.ru/20231124/moschnyy-veter-i-livni-obrushatsya-na-simferopol-v-vykhodnye-1133032127.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму дожди и сильный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В субботу активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму ненастную погоду: дожди, местами очень сильные, сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +11…+16 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно. Дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +12...+14.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь. Ветер южный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь, температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября.