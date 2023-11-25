https://crimea.ria.ru/20231125/dozhdi-i-silnyy-veter-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1133010546.html

Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу

Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу

В субботу активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму ненастную погоду: дожди, местами очень сильные, сильный юго-западный с переходом на северо-западный... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T00:01

2023-11-25T00:01

2023-11-25T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В субботу активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму ненастную погоду: дожди, местами очень сильные, сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +12...+14.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь. Ветер южный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь, температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября.

https://crimea.ria.ru/20231124/moschnyy-veter-i-livni-obrushatsya-na-simferopol-v-vykhodnye-1133032127.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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