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Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу
Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу
В субботу активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму ненастную погоду: дожди, местами очень сильные, сильный юго-западный с переходом на северо-западный... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T00:01
2023-11-25T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В субботу активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму ненастную погоду: дожди, местами очень сильные, сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +12...+14.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь. Ветер южный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь, температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября.
https://crimea.ria.ru/20231124/moschnyy-veter-i-livni-obrushatsya-na-simferopol-v-vykhodnye-1133032127.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму дожди и сильный ветер

00:01 25.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В субботу активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму ненастную погоду: дожди, местами очень сильные, сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +11…+16 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно. Дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +12...+14.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь. Ветер южный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +13…+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь, температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября.
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Вчера, 14:56
Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 25 ноября
23:16Главные новости Крыма: 24 ноября
23:02Главное за день: 24 ноября
22:45В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний
22:23Трасса М4 Дон перекрыта: сошел селевой поток и заблокирован транспорт
21:48В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу
21:31Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики
21:10На улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет
21:05Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
20:53Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
20:37Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
20:23Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли
20:02Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры
19:45Минобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории Крыма
19:22Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова
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18:44Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей
18:27В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона
18:04Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов
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