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1,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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1,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправа
1,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 25.11.2023
1,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправа
В Керченском проливе утром в субботу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром и высотой волн до полутора метров. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T12:08
2023-11-25T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе утром в субботу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром и высотой волн до полутора метров. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили два рейса. Всего с 17 июля по Керченской морской переправе перевезено более 196 тысяч пассажиров и около 66 тысяч автомобилей.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков со перевозящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Кроме того, водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие трое суток на полуострове прогнозируется ураганный ветер до 40 м/с, а также дожди с мокрым снегом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка утром в субботуТоннель под Керченским проливом – комментарий АксеноваДожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, транспорт, морской транспорт, крымская погода, новости крыма
1,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправа

В Керченском проливе в субботу сохраняется штормовое предупреждение из-за ветра до 18 м/с

12:08 25.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе утром в субботу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром и высотой волн до полутора метров. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с ветром 13-18 м/с и волной высотой 1,3-1,5 метра. Согласно прогнозу Росгидромета, 25 ноября ветер южный 13-18 м/с, временами дождь. Видимость хорошая, высота волн 1,3-1,5 метра", - говорится в сообщении.
За последние сутки паромы выполнили два рейса. Всего с 17 июля по Керченской морской переправе перевезено более 196 тысяч пассажиров и около 66 тысяч автомобилей.
Росморречфлот напоминает, что в настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков со перевозящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Кроме того, водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом.
По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.
Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие трое суток на полуострове прогнозируется ураганный ветер до 40 м/с, а также дожди с мокрым снегом.
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КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливРосМорРечФлотТранспортМорской транспортКрымская погодаНовости Крыма
 
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