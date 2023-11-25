https://crimea.ria.ru/20231125/15-metrovye-volny-v-kerchenskom-prolive-kak-rabotaet-pereprava-1133048345.html

1,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправа

1,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 25.11.2023

1,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправа

В Керченском проливе утром в субботу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром и высотой волн до полутора метров. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T12:08

2023-11-25T12:08

2023-11-25T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе утром в субботу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром и высотой волн до полутора метров. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили два рейса. Всего с 17 июля по Керченской морской переправе перевезено более 196 тысяч пассажиров и около 66 тысяч автомобилей.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков со перевозящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Кроме того, водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие трое суток на полуострове прогнозируется ураганный ветер до 40 м/с, а также дожди с мокрым снегом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка утром в субботуТоннель под Керченским проливом – комментарий АксеноваДожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу

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