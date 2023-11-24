https://crimea.ria.ru/20231124/tonnel-pod-kerchenskim-prolivom--kommentariy-aksenova-1133040024.html

Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова

Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова

Информация о строительстве тоннеля под Крымским мостом не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T19:22

2023-11-24T19:22

2023-11-24T19:22

керченский пролив

сергей аксенов

краснодарский край

новости крыма

россия

китай

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Информация о строительстве тоннеля под Крымским мостом не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Да строительства Крымского моста рассматривались разные варианты транспортного перехода, в том числе и строительство тоннеля, напомнил Сергей Аксенов. Но этот вопрос давно закрыт.Глава республики пристыдил западных журналистов за распространение фейков и напомнил, что доверять украинским источникам информации нельзя.В заключение Аксенов поиронизировал над журналистами The Washington Post, которые распространили фейковую информацию, и предложил им новый "эксклюзив".Ранее журналисты американской газеты распространили информацию, что якобы Россия и Китай ведут переговоры о строительстве подземного тоннеля в Керченском проливе, чтобы не зависеть от украинских атак на Крымский мост.При этом власти Крыма неоднократно заявляли, что мост надежно защищен от атак как с моря, так и с воздуха. После двух ударов ВСУ его защита была значительно усилена.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина снова пригрозила уничтожить Крымский мостУ берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеровПаром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы

керченский пролив

краснодарский край

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, сергей аксенов, краснодарский край, новости крыма, россия, китай, фейк