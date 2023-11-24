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Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова
Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова
Информация о строительстве тоннеля под Крымским мостом не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T19:22
2023-11-24T19:22
керченский пролив
сергей аксенов
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Информация о строительстве тоннеля под Крымским мостом не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Да строительства Крымского моста рассматривались разные варианты транспортного перехода, в том числе и строительство тоннеля, напомнил Сергей Аксенов. Но этот вопрос давно закрыт.Глава республики пристыдил западных журналистов за распространение фейков и напомнил, что доверять украинским источникам информации нельзя.В заключение Аксенов поиронизировал над журналистами The Washington Post, которые распространили фейковую информацию, и предложил им новый "эксклюзив".Ранее журналисты американской газеты распространили информацию, что якобы Россия и Китай ведут переговоры о строительстве подземного тоннеля в Керченском проливе, чтобы не зависеть от украинских атак на Крымский мост.При этом власти Крыма неоднократно заявляли, что мост надежно защищен от атак как с моря, так и с воздуха. После двух ударов ВСУ его защита была значительно усилена.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина снова пригрозила уничтожить Крымский мостУ берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеровПаром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы
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керченский пролив, сергей аксенов, краснодарский край, новости крыма, россия, китай, фейк
Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова

Тоннель под Керченским проливом строиться не будет – Аксенов

19:22 24.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Информация о строительстве тоннеля под Крымским мостом не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Во-первых, это вранье. Нет таких планов", – категорично ответил он.
Да строительства Крымского моста рассматривались разные варианты транспортного перехода, в том числе и строительство тоннеля, напомнил Сергей Аксенов. Но этот вопрос давно закрыт.

"Были разные идеи, в числе которых строительство тоннеля и даже канатной дороги через пролив. Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант – мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив", – написал Аксенов.

Глава республики пристыдил западных журналистов за распространение фейков и напомнил, что доверять украинским источникам информации нельзя.

"Не знаю, что в голове у авторов американского издания и тех источников, на которые они ссылаются, и зачем они вбросили такую дезинформацию, это вопрос к ним. Но все-таки совет западным журналистам: не спешите доверять украинским источникам, так же как и украинскому руководству, потому что в их адекватности, мягко говоря, есть большие сомнения", – сказал глава республики.

В заключение Аксенов поиронизировал над журналистами The Washington Post, которые распространили фейковую информацию, и предложил им новый "эксклюзив".

"И да, эксклюзив специально для журналистов "Вашингтон пост": на самом деле будет строиться не тоннель, а терминал для телепортации", – написал он.

Ранее журналисты американской газеты распространили информацию, что якобы Россия и Китай ведут переговоры о строительстве подземного тоннеля в Керченском проливе, чтобы не зависеть от украинских атак на Крымский мост.
При этом власти Крыма неоднократно заявляли, что мост надежно защищен от атак как с моря, так и с воздуха. После двух ударов ВСУ его защита была значительно усилена.
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Керченский проливСергей АксеновКраснодарский крайНовости КрымаРоссияКитайФейк
 
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