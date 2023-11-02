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Крымский мост назвали одним из самых защищенных объектов в мире

Крымский мост назвали одним из самых защищенных объектов в мире - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Крымский мост назвали одним из самых защищенных объектов в мире

Защита Крымского моста после двух террористических актов значительно усилена, на сегодняшний день транспортный переход через Керченский пролив – один из самых... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T16:06

2023-11-02T16:06

2023-11-02T16:20

крым

крымский мост

алексей живов

безопасность республики крым и севастополя

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мнения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Защита Крымского моста после двух террористических актов значительно усилена, на сегодняшний день транспортный переход через Керченский пролив – один из самых защищенных объектов в мире. Такое мнение высказал военный волонтер и эксперт Алексей Живов в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Живова, Крым имеет важнейшее идеологическое значение и для России, и для Украины. В частности, полуостров после 2014 года стал "точкой сборки новой российской идентичности", отметил он. На Украине почти та же ситуация, только в зеркальном отражении: их идея-фикс – "возвращение" Крыма, без этого "победа над Россией" для них невозможна."Можно сказать, что мы сейчас наблюдаем по сути своей очередную Крымскую войну. И тогда, и сейчас целью является Крым и Севастополь", – добавил эксперт.Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалось. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.Читайте также на РИА Новости Крым:Неисправные комплексы защиты Крымского моста: дело рассмотрит военный судУкраина снова пригрозила уничтожить Крымский мостМир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20230731/ssha-i-zapad-koordiniruyut-ataki-na-krym-i-moskvu--patrushev-1130448880.html

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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