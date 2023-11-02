Крымский мост назвали одним из самых защищенных объектов в мире
Военный эксперт: Крымский мост сегодня – один из самых защищенных объектов в мире
16:06 02.11.2023 (обновлено: 16:20 02.11.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Защита Крымского моста после двух террористических актов значительно усилена, на сегодняшний день транспортный переход через Керченский пролив – один из самых защищенных объектов в мире. Такое мнение высказал военный волонтер и эксперт Алексей Живов в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мост очень хорошо защищен после двух атак. Наши силовики применили все возможные меры и средства для его защиты. Помимо глубокоэшелонированной системы ПВО, там теперь и заграждения для беспилотников, дымы и много чего еще. Наверное, сейчас это один из самых защищенных объектов в мире", – сказал он.
По словам Живова, Крым имеет важнейшее идеологическое значение и для России, и для Украины. В частности, полуостров после 2014 года стал "точкой сборки новой российской идентичности", отметил он. На Украине почти та же ситуация, только в зеркальном отражении: их идея-фикс – "возвращение" Крыма, без этого "победа над Россией" для них невозможна.
"Можно сказать, что мы сейчас наблюдаем по сути своей очередную Крымскую войну. И тогда, и сейчас целью является Крым и Севастополь", – добавил эксперт.
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалось. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
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