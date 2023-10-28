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Неисправные комплексы защиты Крымского моста: дело рассмотрит военный суд - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Неисправные комплексы защиты Крымского моста: дело рассмотрит военный суд
Неисправные комплексы защиты Крымского моста: дело рассмотрит военный суд - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Неисправные комплексы защиты Крымского моста: дело рассмотрит военный суд
Дело начальника отдела морского управления Росгвардии о закупке неисправных комплексов для защиты Крымского моста поступило во Второй западный окружной военный... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T16:21
2023-10-28T16:25
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
закон и право
суд
россия
крым
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Дело начальника отдела морского управления Росгвардии о закупке неисправных комплексов для защиты Крымского моста поступило во Второй западный окружной военный суд Москвы. Об этом пишет РИА Новости."Дело в отношении начальника отдела морского управления Росгвардии поступило в суд", - цитирует агентство сотрудника суда.Отмечается, что полковника подозревают в согласовании поставки комплексов с "ухудшенными" характеристиками. Как пояснил следователь, подсудимый знал, что закупленные комплексы не могли выявлять беспилотники малого класса – об этой особенности его предупредили на заводе. При этом адвокат начальника отдела морского управления Росгвардии добавил, что речь идет о "дополнительном агрегате", который не был включен в заказанные комплексы.В итоге, по данным прокурора в суде, Росгвардия через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования этих комплексов.Полковник Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы, с марта он находится под стражей.В марте сообщалось, что дело полковника Росгвардии рассматривал 235-й гарнизонный военный суд. Тогда уточнялось, что ущерб по делу о превышении должностных полномочий начальника отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей.
https://crimea.ria.ru/20230329/polkovnik-otvetit-za-postavku-plokhikh-kompleksov-dlya-borby-s-bpla-v-krymu-1127850234.html
крымский мост
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), закон и право, суд, россия, крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Неисправные комплексы защиты Крымского моста: дело рассмотрит военный суд

В суд поступило дело полковника Росгвардии о неисправных комплексах защиты Крымского моста

16:21 28.10.2023 (обновлено: 16:25 28.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Дело начальника отдела морского управления Росгвардии о закупке неисправных комплексов для защиты Крымского моста поступило во Второй западный окружной военный суд Москвы. Об этом пишет РИА Новости.
"Дело в отношении начальника отдела морского управления Росгвардии поступило в суд", - цитирует агентство сотрудника суда.
Отмечается, что полковника подозревают в согласовании поставки комплексов с "ухудшенными" характеристиками. Как пояснил следователь, подсудимый знал, что закупленные комплексы не могли выявлять беспилотники малого класса – об этой особенности его предупредили на заводе. При этом адвокат начальника отдела морского управления Росгвардии добавил, что речь идет о "дополнительном агрегате", который не был включен в заказанные комплексы.
В итоге, по данным прокурора в суде, Росгвардия через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования этих комплексов.
Полковник Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы, с марта он находится под стражей.
В марте сообщалось, что дело полковника Росгвардии рассматривал 235-й гарнизонный военный суд. Тогда уточнялось, что ущерб по делу о превышении должностных полномочий начальника отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей.
Уголовный кодекс Российской Федерации
29 марта, 17:07
Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму
 
Крымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Закон и правоСудРоссияКрымПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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