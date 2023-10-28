https://crimea.ria.ru/20231028/neispravnye-kompleksy-zaschity-krymskogo-mosta-delo-rassmotrit-voennyy-sud-1132381950.html

Неисправные комплексы защиты Крымского моста: дело рассмотрит военный суд

Неисправные комплексы защиты Крымского моста: дело рассмотрит военный суд - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Неисправные комплексы защиты Крымского моста: дело рассмотрит военный суд

Дело начальника отдела морского управления Росгвардии о закупке неисправных комплексов для защиты Крымского моста поступило во Второй западный окружной военный... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T16:21

2023-10-28T16:21

2023-10-28T16:25

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

закон и право

суд

россия

крым

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Дело начальника отдела морского управления Росгвардии о закупке неисправных комплексов для защиты Крымского моста поступило во Второй западный окружной военный суд Москвы. Об этом пишет РИА Новости."Дело в отношении начальника отдела морского управления Росгвардии поступило в суд", - цитирует агентство сотрудника суда.Отмечается, что полковника подозревают в согласовании поставки комплексов с "ухудшенными" характеристиками. Как пояснил следователь, подсудимый знал, что закупленные комплексы не могли выявлять беспилотники малого класса – об этой особенности его предупредили на заводе. При этом адвокат начальника отдела морского управления Росгвардии добавил, что речь идет о "дополнительном агрегате", который не был включен в заказанные комплексы.В итоге, по данным прокурора в суде, Росгвардия через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования этих комплексов.Полковник Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы, с марта он находится под стражей.В марте сообщалось, что дело полковника Росгвардии рассматривал 235-й гарнизонный военный суд. Тогда уточнялось, что ущерб по делу о превышении должностных полномочий начальника отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей.

https://crimea.ria.ru/20230329/polkovnik-otvetit-za-postavku-plokhikh-kompleksov-dlya-borby-s-bpla-v-krymu-1127850234.html

крымский мост

россия

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), закон и право, суд, россия, крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)