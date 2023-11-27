https://crimea.ria.ru/20231127/muzhchina-pogib-vo-vremya-shtorma-v-sochi-1133115259.html

Мужчина погиб во время шторма в Сочи

Мужчина погиб во время шторма в Сочи - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Мужчина погиб во время шторма в Сочи

На набережной Сочи нашли погибшего во время шторма мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T14:03

2023-11-27T14:03

2023-11-27T14:03

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

сочи

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

происшествия

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. На набережной Сочи нашли погибшего во время шторма мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.По информации ведомства, 27 ноября от сотрудников полиции в спасательный отряд МЧС поступила информация, что на набережной неподалеку от одного из ресторанов находится тело мужчины. Спасатели эвакуировали его и передали сотрудникам правоохранительных органов. Пока личность погибшего не установлена.На месте работают правоохранительные органы, которые проводят необходимые следственные мероприятия. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от прогулок у воды и предпринять необходимые меры предосторожности.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Ранее сообщалось о погибшем из-за непогоды мужчине в Крыму под Судаком. Он вышел смотреть на волны и трагически погиб. Также МЧС России заявило о 10 пострадавших на Крымском полуострове во время шторма.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшиеУраган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаТягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных

https://crimea.ria.ru/20231127/chislo-postradavshikh-ot-stikhii-v-krymu-rastet-1133113020.html

сочи

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сочи, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, происшествия, краснодарский край, новости