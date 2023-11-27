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Мужчина погиб во время шторма в Сочи - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Мужчина погиб во время шторма в Сочи
Мужчина погиб во время шторма в Сочи - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Мужчина погиб во время шторма в Сочи
На набережной Сочи нашли погибшего во время шторма мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T14:03
2023-11-27T14:03
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
сочи
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
происшествия
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. На набережной Сочи нашли погибшего во время шторма мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.По информации ведомства, 27 ноября от сотрудников полиции в спасательный отряд МЧС поступила информация, что на набережной неподалеку от одного из ресторанов находится тело мужчины. Спасатели эвакуировали его и передали сотрудникам правоохранительных органов. Пока личность погибшего не установлена.На месте работают правоохранительные органы, которые проводят необходимые следственные мероприятия. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от прогулок у воды и предпринять необходимые меры предосторожности.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Ранее сообщалось о погибшем из-за непогоды мужчине в Крыму под Судаком. Он вышел смотреть на волны и трагически погиб. Также МЧС России заявило о 10 пострадавших на Крымском полуострове во время шторма.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшиеУраган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаТягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сочи, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, происшествия, краснодарский край, новости
Мужчина погиб во время шторма в Сочи

Погибшего во время шторма мужчину нашли на приморской набережной в Сочи

14:03 27.11.2023
 
© РИА Новости КрымПоследствия урагана в Евпатории
Последствия урагана в Евпатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. На набережной Сочи нашли погибшего во время шторма мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Спасатели обнаружили погибшего под завалом из веток, вынесенных волнами на черноморскую набережную", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, 27 ноября от сотрудников полиции в спасательный отряд МЧС поступила информация, что на набережной неподалеку от одного из ресторанов находится тело мужчины. Спасатели эвакуировали его и передали сотрудникам правоохранительных органов. Пока личность погибшего не установлена.
На месте работают правоохранительные органы, которые проводят необходимые следственные мероприятия. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от прогулок у воды и предпринять необходимые меры предосторожности.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Ранее сообщалось о погибшем из-за непогоды мужчине в Крыму под Судаком. Он вышел смотреть на волны и трагически погиб. Также МЧС России заявило о 10 пострадавших на Крымском полуострове во время шторма.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СочиУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаПроисшествияКраснодарский крайНовости
 
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