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Шторм остановил паромы в Керченском проливе

Шторм остановил паромы в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Шторм остановил паромы в Керченском проливе

В среду работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за неблагоприятной погоды, сообщили в Росморечфлоте. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T10:19

2023-11-29T10:19

2023-11-29T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В среду работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за неблагоприятной погоды, сообщили в Росморечфлоте.Утром и днем 29 ноября в Крыму действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается южный ветер 20-25 м/с, временами дождь.Видимость в проливе хорошая, высота волн 1,3-1,5 метра. Температура воздуха +12…14, температура воды в море +9 градусов.Работа Керченской переправы была возобновлена после мощного шторма во вторник, 28 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий переправа через Керченский пролив не работала 26 и 27 ноября.Паромами через Керченскую переправу перевозят в первую очередь скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Водители также могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро среды проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетахКак работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском краеВ Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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