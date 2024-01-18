https://crimea.ria.ru/20240118/deti-i-kreschenskie-kupaniya-stoit-li-okunat-rebenka-1134289034.html

Дети и крещенские купания: стоит ли окунать ребенка

Дети и крещенские купания: стоит ли окунать ребенка - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Дети и крещенские купания: стоит ли окунать ребенка

Готовить детей к зимним крещенским купаниям следует особенно тщательно, поскольку у ребенка еще не сформирован природный механизм терморегуляции. Взрослые... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T20:25

2024-01-18T20:25

2024-01-18T20:25

крещение в крыму

крещение

общество

совет эксперта

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111592/38/1115923850_0:198:5568:3330_1920x0_80_0_0_74eac70e01b760f1427344e57faa6f36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Готовить детей к зимним крещенским купаниям следует особенно тщательно, поскольку у ребенка еще не сформирован природный механизм терморегуляции. Взрослые должны хорошо подумать, принесет ли это пользу ребенку, предупредил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Он также советует тщательно подготовиться к омовению людям, имеющим хронические заболевания или предрасположенность к простудам. После купания следует растереться сухим полотенцем, переодеться в сухие и теплые вещи, а также выпить что-нибудь горячее – чай или любой другой напиток, кроме алкогольных.Стоит также учесть, что окунание в ледяную воду – это не обязательное требование церкви, а всего лишь народный обычай."В церковном уставе нет таких указаний, чтобы это было обязательным действием. Уставное требование – это само освящение воды, которое называется в этот день великим освящением", - сказал руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков.Сотрудники МЧС рекомендуют накануне Крещения сходить к врачу и проверить здоровье, а также окунаться только в специально отведенных для этого местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовуюКрещенские купания в Крыму и Севастополе: места для омовенияКрещенские купания: какая температура воды в море у берегов Крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крещение в крыму, крещение, общество, совет эксперта, дети