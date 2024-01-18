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Дети и крещенские купания: стоит ли окунать ребенка - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Дети и крещенские купания: стоит ли окунать ребенка
Дети и крещенские купания: стоит ли окунать ребенка - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Дети и крещенские купания: стоит ли окунать ребенка
Готовить детей к зимним крещенским купаниям следует особенно тщательно, поскольку у ребенка еще не сформирован природный механизм терморегуляции. Взрослые... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T20:25
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крещение в крыму
крещение
общество
совет эксперта
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Готовить детей к зимним крещенским купаниям следует особенно тщательно, поскольку у ребенка еще не сформирован природный механизм терморегуляции. Взрослые должны хорошо подумать, принесет ли это пользу ребенку, предупредил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Он также советует тщательно подготовиться к омовению людям, имеющим хронические заболевания или предрасположенность к простудам. После купания следует растереться сухим полотенцем, переодеться в сухие и теплые вещи, а также выпить что-нибудь горячее – чай или любой другой напиток, кроме алкогольных.Стоит также учесть, что окунание в ледяную воду – это не обязательное требование церкви, а всего лишь народный обычай."В церковном уставе нет таких указаний, чтобы это было обязательным действием. Уставное требование – это само освящение воды, которое называется в этот день великим освящением", - сказал руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков.Сотрудники МЧС рекомендуют накануне Крещения сходить к врачу и проверить здоровье, а также окунаться только в специально отведенных для этого местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовуюКрещенские купания в Крыму и Севастополе: места для омовенияКрещенские купания: какая температура воды в море у берегов Крыма
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крещение в крыму, крещение, общество, совет эксперта, дети
Дети и крещенские купания: стоит ли окунать ребенка

Как правильно готовить детей к окунанию в крещенские морозы

20:25 18.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРебенок во время крещенских купаний в Алуште 19 января 2019
Ребенок во время крещенских купаний в Алуште 19 января 2019 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Готовить детей к зимним крещенским купаниям следует особенно тщательно, поскольку у ребенка еще не сформирован природный механизм терморегуляции. Взрослые должны хорошо подумать, принесет ли это пользу ребенку, предупредил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

"У детей еще физиологически не отрегулированы теплообменные процессы в организме, и охлаждаются они намного быстрее, чем взрослые. Если вы не хотите причинить вреда здоровью ребенка, то следует очень тщательно все продумать. Это и осторожное закаливание заранее, и психологическая подготовка, чтобы ребенок не испугался холодной воды", - сказал Мещеряков в пресс-центре РИА Новости Крым.

Он также советует тщательно подготовиться к омовению людям, имеющим хронические заболевания или предрасположенность к простудам. После купания следует растереться сухим полотенцем, переодеться в сухие и теплые вещи, а также выпить что-нибудь горячее – чай или любой другой напиток, кроме алкогольных.
Стоит также учесть, что окунание в ледяную воду – это не обязательное требование церкви, а всего лишь народный обычай.
"В церковном уставе нет таких указаний, чтобы это было обязательным действием. Уставное требование – это само освящение воды, которое называется в этот день великим освящением", - сказал руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков.
Сотрудники МЧС рекомендуют накануне Крещения сходить к врачу и проверить здоровье, а также окунаться только в специально отведенных для этого местах.
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