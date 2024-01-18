Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую
Священники Крымской епархии проведут крещенские богослужения для бойцов СВО
13:03 18.01.2024 (обновлено: 13:09 18.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Священники из Крыма сегодня ночью отправятся "за ленточку", чтобы провести праздничные богослужения и освятить воду для православных бойцов на передовой. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.
"Сегодня ночью буду в одном из подразделений между службами совершать великое освящение воды для наших воинов. Будет возможность для военнослужащих организованно окунуться в купель. Освященную воду будут забирать из разных подразделений и раздавать желающим", – рассказал Кротков.
По словам отца Дмитрия, привезти крещенскую воду его просили сами военнослужащие, которые во время боевых действий часто обращаются к Богу.
"Я вчера-позавчера был в Херсонской области, и ко мне подходили военнослужащие и просили привезти им крещенской воды. Поэтому мы постараемся это максимально организовать", – сказал протоиерей.
Дмитрий Кротков стал инициатором организации гуманитарного центра Крымской митрополии, волонтеры которого доставляют гуманитарную помощь в зону СВО. В начале января отец Дмитрий рассказал, как прихожане готовятся к первой службе в храме Голой Пристани, затопленном после подрыва украинскими боевиками дамбы каховской ГЭС. Она состоялась 7 января, в праздник Рождества.
В Крыму и Севастополе утверждены места для крещенских купаний. Сотрудники МЧС предупреждают, что купания в неподготовленных для этого местах опасны для жизни и здоровья.
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