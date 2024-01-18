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Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую
Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую
Священники из Крыма сегодня ночью отправятся "за ленточку", чтобы провести праздничные богослужения и освятить воду для православных бойцов на передовой. Об... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T13:03
2024-01-18T13:09
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православие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Священники из Крыма сегодня ночью отправятся "за ленточку", чтобы провести праздничные богослужения и освятить воду для православных бойцов на передовой. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.По словам отца Дмитрия, привезти крещенскую воду его просили сами военнослужащие, которые во время боевых действий часто обращаются к Богу.Дмитрий Кротков стал инициатором организации гуманитарного центра Крымской митрополии, волонтеры которого доставляют гуманитарную помощь в зону СВО. В начале января отец Дмитрий рассказал, как прихожане готовятся к первой службе в храме Голой Пристани, затопленном после подрыва украинскими боевиками дамбы каховской ГЭС. Она состоялась 7 января, в праздник Рождества.В Крыму и Севастополе утверждены места для крещенских купаний. Сотрудники МЧС предупреждают, что купания в неподготовленных для этого местах опасны для жизни и здоровья.Читайте также на РИА Новости Крым:"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВОПротоиерей напомнил крымчанам истинный смысл Крещения Господня"Живая" вода и зимние смотрины — что делали на Крещение в старину
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крещение, новости сво, новости, херсонская область, дмитрий кротков, религия, православие, крымская митрополия
Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую

Священники Крымской епархии проведут крещенские богослужения для бойцов СВО

13:03 18.01.2024 (обновлено: 13:09 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКрещение
Крещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Священники из Крыма сегодня ночью отправятся "за ленточку", чтобы провести праздничные богослужения и освятить воду для православных бойцов на передовой. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.

"Сегодня ночью буду в одном из подразделений между службами совершать великое освящение воды для наших воинов. Будет возможность для военнослужащих организованно окунуться в купель. Освященную воду будут забирать из разных подразделений и раздавать желающим", – рассказал Кротков.

По словам отца Дмитрия, привезти крещенскую воду его просили сами военнослужащие, которые во время боевых действий часто обращаются к Богу.

"Я вчера-позавчера был в Херсонской области, и ко мне подходили военнослужащие и просили привезти им крещенской воды. Поэтому мы постараемся это максимально организовать", – сказал протоиерей.

Дмитрий Кротков стал инициатором организации гуманитарного центра Крымской митрополии, волонтеры которого доставляют гуманитарную помощь в зону СВО. В начале января отец Дмитрий рассказал, как прихожане готовятся к первой службе в храме Голой Пристани, затопленном после подрыва украинскими боевиками дамбы каховской ГЭС. Она состоялась 7 января, в праздник Рождества.
В Крыму и Севастополе утверждены места для крещенских купаний. Сотрудники МЧС предупреждают, что купания в неподготовленных для этого местах опасны для жизни и здоровья.
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КрещениеНовости СВОНовостиХерсонская областьДмитрий КротковРелигияПравославиеКрымская митрополия
 
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