https://crimea.ria.ru/20240118/svyaschenniki-iz-kryma-povezut-kreschenskuyu-vodu-soldatam-na-peredovuyu-1134285184.html

Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую

Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую

Священники из Крыма сегодня ночью отправятся "за ленточку", чтобы провести праздничные богослужения и освятить воду для православных бойцов на передовой. Об... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T13:03

2024-01-18T13:03

2024-01-18T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Священники из Крыма сегодня ночью отправятся "за ленточку", чтобы провести праздничные богослужения и освятить воду для православных бойцов на передовой. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.По словам отца Дмитрия, привезти крещенскую воду его просили сами военнослужащие, которые во время боевых действий часто обращаются к Богу.Дмитрий Кротков стал инициатором организации гуманитарного центра Крымской митрополии, волонтеры которого доставляют гуманитарную помощь в зону СВО. В начале января отец Дмитрий рассказал, как прихожане готовятся к первой службе в храме Голой Пристани, затопленном после подрыва украинскими боевиками дамбы каховской ГЭС. Она состоялась 7 января, в праздник Рождества.В Крыму и Севастополе утверждены места для крещенских купаний. Сотрудники МЧС предупреждают, что купания в неподготовленных для этого местах опасны для жизни и здоровья.Читайте также на РИА Новости Крым:"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВОПротоиерей напомнил крымчанам истинный смысл Крещения Господня"Живая" вода и зимние смотрины — что делали на Крещение в старину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крещение, новости сво, новости, херсонская область, дмитрий кротков, религия, православие, крымская митрополия