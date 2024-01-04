В храме Голой Пристани впервые после подрыва Каховской ГЭС пройдет служба
В храме Святого Духа в Голой Пристани впервые после теракта на ГЭС проведут службу
© Фото: председатель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий КротковХрам Святого Духа в Голой Пристани после затопления из-за теракта на Каховской ГЭС
© Фото: председатель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В храме Святого Духа в городе Голая Пристань Херсонской области православные верующие готовятся к первой службе после подрыва Каховской ГЭС. Литургию проведут в честь Рождества Христова. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель военного отдела Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков.
© Фото: председатель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий КротковПоврежденная водой икона в храме Святого Духа в Голой Пристани
© Фото: председатель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков
Поврежденная водой икона в храме Святого Духа в Голой Пристани
"К Рождеству будет служба. Прихожане уже готовятся к ней. Событие это очень знаковое", - сказал Кротков.
По словам отца Дмитрия, местные жители пришли помочь отцу Роману (настоятель храма – ред.) в подготовке к празднику. Им предстоит выполнить огромный объем работы, поскольку в храме после потопа много грязи, очень сыро, по стенам пошла плесень. Кроме того, большая вода уничтожила богослужебные книги, облачение, испортила иконы.
© Фото: председатель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий КротковИспорченные водой церковные книги в храме Святого Духа в Голой Пристани
© Фото: председатель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков
Испорченные водой церковные книги в храме Святого Духа в Голой Пристани
"Конечно, до ремонта еще далеко. Люди просто наводят порядок. Стараются максимально все восстановить, чтобы провести первое богослужение за полгода. В храме сейчас очень много плесени. Грибок пошел, ведь территория была затоплена долгое время. Этот храм оказался самой низкой точкой, вода там стояла очень долго. Ее уровень достигал пяти метров. Но сейчас прихожане все чистят, вымывают, стараются вычистить слои нанесенной потоками воды грязи. Женщины приводят в порядок кадила и потемневшие подсвечники – навести красоту, мужчины вычищают иконостас с алтарной стороны", - рассказал Кротков.
Также идет уборка прихрамовой территории. Сейчас здесь пытаются восстановить систему теплоснабжения. Свет в здании есть, уточнил протоиерей.
© Фото: председатель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий КротковПрихожане приводят в порядок территорию у храма Святого Духа в Голой Пристани
© Фото: председатель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков
Прихожане приводят в порядок территорию у храма Святого Духа в Голой Пристани
По его словам, сотрудники специального гуманитарного центра Крымской митрополии передали в храм некоторое облачение, предметы богослужения, церковную утварь.
"В дальнейшем крайне необходима наша помощь, чтобы собрать в храм все необходимое для постоянного совершения богослужений", - отметил он. И добавил, что в затопленной святыне пострадали все книги, они не подлежат восстановлению, их придется сжигать.
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