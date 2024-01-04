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В храме Голой Пристани впервые после подрыва Каховской ГЭС пройдет служба

В храме Голой Пристани впервые после подрыва Каховской ГЭС пройдет служба - РИА Новости Крым, 04.01.2024

В храме Голой Пристани впервые после подрыва Каховской ГЭС пройдет служба

В храме Святого Духа в городе Голая Пристань Херсонской области православные верующие готовятся к первой службе после подрыва Каховской ГЭС. Литургию проведут в РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T20:33

2024-01-04T20:33

2024-01-04T20:33

голая пристань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В храме Святого Духа в городе Голая Пристань Херсонской области православные верующие готовятся к первой службе после подрыва Каховской ГЭС. Литургию проведут в честь Рождества Христова. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель военного отдела Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков.По словам отца Дмитрия, местные жители пришли помочь отцу Роману (настоятель храма – ред.) в подготовке к празднику. Им предстоит выполнить огромный объем работы, поскольку в храме после потопа много грязи, очень сыро, по стенам пошла плесень. Кроме того, большая вода уничтожила богослужебные книги, облачение, испортила иконы.Также идет уборка прихрамовой территории. Сейчас здесь пытаются восстановить систему теплоснабжения. Свет в здании есть, уточнил протоиерей.По его словам, сотрудники специального гуманитарного центра Крымской митрополии передали в храм некоторое облачение, предметы богослужения, церковную утварь."В дальнейшем крайне необходима наша помощь, чтобы собрать в храм все необходимое для постоянного совершения богослужений", - отметил он. И добавил, что в затопленной святыне пострадали все книги, они не подлежат восстановлению, их придется сжигать.Читайте также на РИА Новости Крым:В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублейЗакон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВОЧетыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"

https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html

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голая пристань, херсонская область, разрушение каховской гэс, общество, религия, православие, рождество христово, новости, новые регионы россии