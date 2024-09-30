https://crimea.ria.ru/20240930/otdelyaet-zrelye-yagody---v-sevastopole-vinograd-ubiraet-umnyy-kombayn-1140739161.html

Отделяет зрелые ягоды - в Севастополе виноград убирает "умный" комбайн

Отделяет зрелые ягоды - в Севастополе виноград убирает "умный" комбайн - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Отделяет зрелые ягоды - в Севастополе виноград убирает "умный" комбайн

В Севастополе завершается сбор винограда. Уборка проходит с помощью "умного" комбайна, приобретенного на средства субсидии, выделенной правительством... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T11:16

2024-09-30T11:16

2024-09-30T11:03

виноделие в крыму

виноделие

севастополь

михаил развожаев

сельское хозяйство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе завершается сбор винограда. Уборка проходит с помощью "умного" комбайна, приобретенного на средства субсидии, выделенной правительством Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.За 24 часа такой комбайн может обработать 12 гектаров, одна такая машина заменяет ручной труд 150 человек.Для приготовления премиальных сортов вин солнечную ягоду собирают вручную. Гроздья бережно складывают в небольшие ящики, после чего они могут проходить дополнительный отбор уже на специальном столе, который называют триажным."Сотрудники наших предприятий собрали уже больше 20 тысяч тонн винограда; всего планируют собрать 27,7 тысячи тонн с 5,1 тысячи гектаров", - уточнил губернатор.2024 год для виноградарей был экстремальным из-за жары и отсутствия продуктивных дождей. В этих условиях первые ягоды созрели раньше обычного — к концу июля. Особенно хороши в этом году сорта "Ркацители", "Рислинг" и "Шардоне", отметил губернатор.Севастопольские виноделы в этом году отмечают высокий урожай винограда по сравнению с прошлым годом. Под виноградниками занято около 7 тыс. га, из которых 5 га плодоносящие. И это при том, что общее количество земель сельхозназначения в Севастополе – 21 тыс. га.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара только на пользу: в Крыму собирают самый сладкий миндаль Белое и крепленое вино в этом году могут подорожатьИз-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, виноделие, севастополь, михаил развожаев, сельское хозяйство, новости крыма