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Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы
Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы
Воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией – это судьбоносное событие, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T09:35
2024-09-30T09:35
2024-09-30T09:35
владимир путин (политик)
новые регионы россии
день воссоединения с россией
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией – это судьбоносное событие, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели будут достигнуты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что в этих регионах сейчас активно восстанавливается инфраструктура, заводы и предприятия, социальная сфера. В этот процесс активно включена вся страна."Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - отметил президент.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новые регионы россии, день воссоединения с россией, новости, россия, видео
Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы
Путин поздравил с Днем воссоединения с Российской Федерацией новые области страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией – это судьбоносное событие, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели будут достигнуты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии", - сказал Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что в этих регионах сейчас активно восстанавливается инфраструктура, заводы и предприятия, социальная сфера. В этот процесс активно включена вся страна.
"Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - отметил президент.
Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы
о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение
с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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