https://crimea.ria.ru/20240930/pravda-na-nashey-storone-putin-pozdravil-novye-regiony-1140738990.html

Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы

Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы

Воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией – это судьбоносное событие, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T09:35

2024-09-30T09:35

2024-09-30T09:35

владимир путин (политик)

новые регионы россии

день воссоединения с россией

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией – это судьбоносное событие, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели будут достигнуты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что в этих регионах сейчас активно восстанавливается инфраструктура, заводы и предприятия, социальная сфера. В этот процесс активно включена вся страна."Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - отметил президент.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

новые регионы россии

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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