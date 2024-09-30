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Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы
Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы
Воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией – это судьбоносное событие, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T09:35
2024-09-30T09:35
владимир путин (политик)
новые регионы россии
день воссоединения с россией
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией – это судьбоносное событие, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели будут достигнуты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что в этих регионах сейчас активно восстанавливается инфраструктура, заводы и предприятия, социальная сфера. В этот процесс активно включена вся страна."Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - отметил президент.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России
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владимир путин (политик), новые регионы россии, день воссоединения с россией, новости, россия, видео
Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы

Путин поздравил с Днем воссоединения с Российской Федерацией новые области страны

09:35 30.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией – это судьбоносное событие, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели будут достигнуты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии", - сказал Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что в этих регионах сейчас активно восстанавливается инфраструктура, заводы и предприятия, социальная сфера. В этот процесс активно включена вся страна.
"Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - отметил президент.
Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииДень Воссоединения с РоссиейНовостиРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
09:35Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы
08:48В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией
08:39Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета
08:22"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионы
08:09По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено дело
07:51Масштабную проверку систем оповещения проведут по всей России
07:36Торжества к годовщине освобождения Освенцима: почему опять без России
07:18На пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадали
07:07Севастопольцы временно останутся без света в понедельник
06:42ВСУ атаковали поселок в Белгородской области: есть погибший и раненый
06:22Крупный природный пожар в двух районах Крыма потушили
06:08Два года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России
00:01Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы
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