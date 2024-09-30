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По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено дело - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено дело
По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено дело - РИА Новости Крым, 30.09.2024
По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено дело
По факту гибели человека при пожаре в жилищного комплекса на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T08:09
2024-09-30T08:09
пожар
москва
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. По факту гибели человека при пожаре в жилищного комплекса на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК.По данным следствия, 30 сентября в квартире жилого дома, расположенного в Ильменском проезде, произошел самопроизвольный хлопок газовых баллонов и возгорание. В результате полученных повреждений один человек погиб на месте происшествия. Двое пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в городские больницы, им оказывается помощь. Следователи продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели произошедшего. "Предварительно установлено, что газовые баллоны использовались для монтажа натяжного потолка в квартире", - добавили в СК.Сообщение о пожаре в ЖК поступило в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж. Пожарные спасли пятерых человек. Пострадали двое, в том числе ребенок. Столичная прокуратура проводит проверку.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар, москва, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено дело

Следком завел уголовное дело по факту гибели человека в ЖК Москвы

08:09 30.09.2024
 
© Прокуратура МосквыПоследствия пожара в ЖК на севере Москвы
Последствия пожара в ЖК на севере Москвы
© Прокуратура Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. По факту гибели человека при пожаре в жилищного комплекса на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)",- говорится в ТГ-канале ведомства.
По данным следствия, 30 сентября в квартире жилого дома, расположенного в Ильменском проезде, произошел самопроизвольный хлопок газовых баллонов и возгорание. В результате полученных повреждений один человек погиб на месте происшествия. Двое пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в городские больницы, им оказывается помощь.
Следователи продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели произошедшего.
"Предварительно установлено, что газовые баллоны использовались для монтажа натяжного потолка в квартире", - добавили в СК.
Сообщение о пожаре в ЖК поступило в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж. Пожарные спасли пятерых человек. Пострадали двое, в том числе ребенок. Столичная прокуратура проводит проверку.
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