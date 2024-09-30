https://crimea.ria.ru/20240930/po-faktu-gibeli-cheloveka-na-pozhare-v-zhk-moskvy-zavedeno-delo-1140737694.html

По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено дело

По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено дело - РИА Новости Крым, 30.09.2024

По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено дело

По факту гибели человека при пожаре в жилищного комплекса на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК. РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T08:09

2024-09-30T08:09

2024-09-30T08:09

пожар

москва

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. По факту гибели человека при пожаре в жилищного комплекса на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК.По данным следствия, 30 сентября в квартире жилого дома, расположенного в Ильменском проезде, произошел самопроизвольный хлопок газовых баллонов и возгорание. В результате полученных повреждений один человек погиб на месте происшествия. Двое пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в городские больницы, им оказывается помощь. Следователи продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели произошедшего. "Предварительно установлено, что газовые баллоны использовались для монтажа натяжного потолка в квартире", - добавили в СК.Сообщение о пожаре в ЖК поступило в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж. Пожарные спасли пятерых человек. Пострадали двое, в том числе ребенок. Столичная прокуратура проводит проверку.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, москва, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости