https://crimea.ria.ru/20240930/na-pozhare-v-zhk-moskvy-pogib-chelovek-i-dvoe-postradali-1140737066.html

На пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадали

На пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадали - РИА Новости Крым, 30.09.2024

На пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадали

Один человек погиб, два человека пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T07:18

2024-09-30T07:18

2024-09-30T07:18

пожар

москва

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб, два человека пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве, сообщает МЧС России.Сообщение о пожаре в ЖК поступило в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж. Пожарные спасли пятерых человек. Пострадали двое, в том числе ребенок. Позднее открытое горение удалось ликвидировать, пожар локализовали на площади 100 квадратных метров. В тушении задействовали 88 пожарных и 27 единиц техники. В 4.25 сообщили о полной ликвидации пожара.Столичная прокуратура проводит проверку. Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные спасли жильцов многоэтажки в СевастополеВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые домаЭлектроскутер едва не сжег гостиницу в Крыму

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, москва, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости