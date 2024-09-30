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На пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадали - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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На пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадали
На пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадали - РИА Новости Крым, 30.09.2024
На пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадали
Один человек погиб, два человека пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T07:18
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пожар
москва
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб, два человека пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве, сообщает МЧС России.Сообщение о пожаре в ЖК поступило в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж. Пожарные спасли пятерых человек. Пострадали двое, в том числе ребенок. Позднее открытое горение удалось ликвидировать, пожар локализовали на площади 100 квадратных метров. В тушении задействовали 88 пожарных и 27 единиц техники. В 4.25 сообщили о полной ликвидации пожара.Столичная прокуратура проводит проверку. Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные спасли жильцов многоэтажки в СевастополеВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые домаЭлектроскутер едва не сжег гостиницу в Крыму
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РИА Новости Крым
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пожар, москва, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
На пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадали

На пожаре в жилищном комплексе в Москве один человек погиб и двое пострадали - МЧС

07:18 30.09.2024
 
© МЧС РоссииПожар в жилищном комплексе в Москве
Пожар в жилищном комплексе в Москве
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб, два человека пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве, сообщает МЧС России.
Сообщение о пожаре в ЖК поступило в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж. Пожарные спасли пятерых человек. Пострадали двое, в том числе ребенок.
Позднее открытое горение удалось ликвидировать, пожар локализовали на площади 100 квадратных метров. В тушении задействовали 88 пожарных и 27 единиц техники. В 4.25 сообщили о полной ликвидации пожара.
Столичная прокуратура проводит проверку.
"Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в ЖК в Ильменском проезде. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.
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ПожарМоскваПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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