https://crimea.ria.ru/20240929/v-avarii-s-avtobusom-i-gruzovikom-pod-krasnodarom-postradali-17-chelovek-1140735133.html

В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек

В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек - РИА Новости Крым, 29.09.2024

В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек

В страшном ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, которое произошло в воскресенье вечером на Кубани, пострадали 17 человек – трое из них дети. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T22:03

2024-09-29T22:03

2024-09-29T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В страшном ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, которое произошло в воскресенье вечером на Кубани, пострадали 17 человек – трое из них дети. Об этом сообщает Telegram-канал Муниципального Центра Управления (МЦУ) города Краснодара.На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека, решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения, уточнили в Telegram-канале МЦУ.ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса произошло возгорание на 35 квадратных метрах.Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего вспыхнул пожар. Такую предварительную причину ДТП озвучили в пресс-службе полиции Краснодарского края.В настоящее время движение осуществляется в регулировочном режиме в объезд, через станицу Старокорсунскую, уточнили в краевом МВД.Прокуратурой Карасунского административного округа Краснодара организована проверка по факту ДТП, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе причинам и условиям произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Кроме того,прокуратурой округа поставлено на контроль ход и результаты процессуальной проверки,проводимой следственными органами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодар, краснодарский край, новости, происшествия