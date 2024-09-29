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В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек
В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек - РИА Новости Крым, 29.09.2024
В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек
В страшном ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, которое произошло в воскресенье вечером на Кубани, пострадали 17 человек – трое из них дети. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В страшном ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, которое произошло в воскресенье вечером на Кубани, пострадали 17 человек – трое из них дети. Об этом сообщает Telegram-канал Муниципального Центра Управления (МЦУ) города Краснодара.На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека, решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения, уточнили в Telegram-канале МЦУ.ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса произошло возгорание на 35 квадратных метрах.Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего вспыхнул пожар. Такую предварительную причину ДТП озвучили в пресс-службе полиции Краснодарского края.В настоящее время движение осуществляется в регулировочном режиме в объезд, через станицу Старокорсунскую, уточнили в краевом МВД.Прокуратурой Карасунского административного округа Краснодара организована проверка по факту ДТП, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе причинам и условиям произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Кроме того,прокуратурой округа поставлено на контроль ход и результаты процессуальной проверки,проводимой следственными органами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп, краснодар, краснодарский край, новости, происшествия
В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек

17 человек пострадали в аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром – трое из них дети

22:03 29.09.2024 (обновлено: 22:15 29.09.2024)
 
© Telegram-канал полиция КубаниДТП в Краснодарском крае 29.09.24
ДТП в Краснодарском крае 29.09.24
© Telegram-канал полиция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В страшном ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, которое произошло в воскресенье вечером на Кубани, пострадали 17 человек – трое из них дети. Об этом сообщает Telegram-канал Муниципального Центра Управления (МЦУ) города Краснодара.
"Всего пострадавших 17 человек, из них трое детей", – сказано в сообщении.
На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека, решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения, уточнили в Telegram-канале МЦУ.
ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса произошло возгорание на 35 квадратных метрах.
Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего вспыхнул пожар. Такую предварительную причину ДТП озвучили в пресс-службе полиции Краснодарского края.
В настоящее время движение осуществляется в регулировочном режиме в объезд, через станицу Старокорсунскую, уточнили в краевом МВД.
Прокуратурой Карасунского административного округа Краснодара организована проверка по факту ДТП, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе причинам и условиям произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того,прокуратурой округа поставлено на контроль ход и результаты процессуальной проверки,проводимой следственными органами.
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