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Гаджеты и детский суицид: психиатр предупредила о новых тенденциях - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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Гаджеты и детский суицид: психиатр предупредила о новых тенденциях
Гаджеты и детский суицид: психиатр предупредила о новых тенденциях - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Гаджеты и детский суицид: психиатр предупредила о новых тенденциях
Убрать гаджеты полностью из жизни детей невозможно, но сделать так, чтобы потребность в них была минимальна – задача родителей и государства. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T21:47
2024-09-29T21:47
дети
радио "спутник в крыму"
минздрав крыма
дарья шурыгина
мнения
смартфон
компьютер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Убрать гаджеты полностью из жизни детей невозможно, но сделать так, чтобы потребность в них была минимальна – задача родителей и государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава Крыма Дарья Шурыгина, перечислив ряд тревожных тенденций, способных провоцировать формирование суицидального поведения в подростковом возрасте.Переизбыток гаджетов в жизни современных детей все чаще приводит к таким последствиям, которые можно назвать уже тревожной тенденций, считает врач.Маленькие молчуныПо словам Шурыгиной, все больше маленьких граждан рано знакомятся с цифровыми технологиями, перегружаясь самой разной информацией при бесконечно работающих телефонах, компьютерах и телевизорах.При этом отсутствует необходимое и достаточное для нормального развития ребенка общение с родителями и сверстниками для формирования речи как акта коммуникации. Это приводит к тому, что психологи обнаруживают нарушения у малолетних детей, сказала специалист.Психиатр назвала это печальной тенденцией, которая должна исправляться с участием педиатров и неонатологов."Они должны предупреждать родителей, что пользование детьми телевизорами и телефонами должно быть минимизировано. Потому что потом исправлять речь ребенка гораздо сложнее", – сказала психиатр."Самозаводные" дошколятаБлиже к школьному возрасту у детей, чрезмерно погруженных в гаджеты, происходит информационная перегрузка. Ситуация усугубляется, если ребенок с ранних лет посещает сразу несколько кружков или очень много путешествует с родителями, отметила Шурыгина.В таком случае в единицу времени в неокрепшего маленького человека внедряется все больше активностей и увеличивается темп жизни, что заставляет его быстрее реагировать и принимать решения, а это чревато, предупреждает эксперт.В результате психиатры все чаще фиксируют у детей дошкольного возраста синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).По словам Шурыгиной, это нарушение характеризуют три базовых критерия. Это многоподвижность (физическая чрезмерная активность), нарушение внимания (неспособность сосредоточиться и невнимательность) и импульсивность (спонтанность в действиях, поступках и выражениях).Такие дети проявляют неспособность учитывать чьи-то социальные границы, нормы и правила, легковозбудимы, нетерпеливы. И все это очень часто приводит к отклонениям в поведении, подчеркивает эксперт."Тут не только реактивное расстройство, это связано еще и с физиологией ребенка. Но в любом случае гиперактивность – это всегда про поведение, и это та проблема, которая вызывает очень выраженную дезадаптацию в коллективе, в школе. И в последствии может сформировать то самое суицидальное поведение, которое мы видим в подростковом возрасте", – сказала психиатр.В России зарегистрирован только один препарат для лечения гиперактивности, но медикаментозное вмешательство при ее лечении минимальное не поэтому: спасти ситуацию в таких случаях способна поведенческая коррекция, сказала Шурыгина.Немотивированные подросткиНе предпринятый вовремя необходимый комплекс мер усугубляет проблему к подростковому возрасту, предупреждает врач. Отсюда школьная дезадаптация и проблемы не только в учебе, речи, но и с ощущением себя в мире, социальное одиночество.Вернуть ребенку психическое здоровье, спасти от пагубных привычек и связанных с ними угроз в таком случае поможет лишь колоссальный родительский ресурс и готовность на глобальную смену стиля жизни, сказала эксперт. "И разматывать клубок надо будет до раннего детского возраста", – отметила психиатр.Задача семьи и государстваЧтобы избежать проблем в будущем, жизнь ребенка с раннего детства должна быть структурирована и организована, подчеркивает она. И речь не о том, чтобы перевозить его из кружка в кружок – надо понимать, с какой целью это делается и нужно ли это самому ребенку, сказала Шурыгина.При этом гаджеты, конечно же, не надо убирать из его жизни совсем. Достаточно в значительной степени заменить их на общение, продуктивную занятость и развитие – настольные игры и книги, к которым дети не тянутся не потому, что им неинтересно, а потому что их не увлекли.Ее решение позволит минимизировать инциденты с участием подростков, в том числе нападения на других детей и взрослых в определенном состоянии и с конкретным умыслом. По мнению психиатра, недавние случаи были вариантами так называемого расширенного суицида, когда конечной целью ребенок ставит не просто покончить собой, а наказать среду, в которой у него развилась такая ситуация.16 сентября 13-летний ученик одной из школ Челябинска напал с молотком на одноклассников и педагога, пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У двух девочек открытые черепно-мозговые травмы, их прооперировали в больнице Челябинской области, после чего бортом МЧС доставили в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Третий ребенок, мальчик, проходит комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре Минздрава России.23 сентября в СК сообщили, что ученик ранил одноклассников в одной из общеобразовательных школ Иркутской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему школьники нападают с оружием на одноклассников – экспертРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первымУголовная ответственность не решит проблему буллинга – детский омбудсмен
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4.7
96
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дети, минздрав крыма, дарья шурыгина, мнения, смартфон, компьютер
Гаджеты и детский суицид: психиатр предупредила о новых тенденциях

Переизбыток гаджетов в жизни детей может приводить к формированию суицидального поведения

21:47 29.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРебенок смотрит мультики на телефоне
Ребенок смотрит мультики на телефоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Убрать гаджеты полностью из жизни детей невозможно, но сделать так, чтобы потребность в них была минимальна – задача родителей и государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава Крыма Дарья Шурыгина, перечислив ряд тревожных тенденций, способных провоцировать формирование суицидального поведения в подростковом возрасте.
Переизбыток гаджетов в жизни современных детей все чаще приводит к таким последствиям, которые можно назвать уже тревожной тенденций, считает врач.

Маленькие молчуны

По словам Шурыгиной, все больше маленьких граждан рано знакомятся с цифровыми технологиями, перегружаясь самой разной информацией при бесконечно работающих телефонах, компьютерах и телевизорах.
При этом отсутствует необходимое и достаточное для нормального развития ребенка общение с родителями и сверстниками для формирования речи как акта коммуникации. Это приводит к тому, что психологи обнаруживают нарушения у малолетних детей, сказала специалист.

"С чем мы, психиатры, сталкиваемся чаще, чем когда бы то ни было – это задержки речевого развития. Ситуация, когда в три года у ребенка нет речи, стала, к сожалению, практически "нормой". Воспитатели и педагоги в детских садах приходят и говорят, что из группы 20 человек говорят 4-5 детей", – поделилась Шурыгина.

Психиатр назвала это печальной тенденцией, которая должна исправляться с участием педиатров и неонатологов.
"Они должны предупреждать родителей, что пользование детьми телевизорами и телефонами должно быть минимизировано. Потому что потом исправлять речь ребенка гораздо сложнее", – сказала психиатр.

"Самозаводные" дошколята

Ближе к школьному возрасту у детей, чрезмерно погруженных в гаджеты, происходит информационная перегрузка. Ситуация усугубляется, если ребенок с ранних лет посещает сразу несколько кружков или очень много путешествует с родителями, отметила Шурыгина.
В таком случае в единицу времени в неокрепшего маленького человека внедряется все больше активностей и увеличивается темп жизни, что заставляет его быстрее реагировать и принимать решения, а это чревато, предупреждает эксперт.

"Детская психика не в состоянии переработать такой массив информации, потому что у нее есть порог возможностей. И если мы его превышаем, она пытается подстраиваться, тогда ребенок сам себя "подзаводит", чтобы упорядочить всю информацию, которую получил", – сказала специалист.

В результате психиатры все чаще фиксируют у детей дошкольного возраста синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
По словам Шурыгиной, это нарушение характеризуют три базовых критерия. Это многоподвижность (физическая чрезмерная активность), нарушение внимания (неспособность сосредоточиться и невнимательность) и импульсивность (спонтанность в действиях, поступках и выражениях).
Такие дети проявляют неспособность учитывать чьи-то социальные границы, нормы и правила, легковозбудимы, нетерпеливы. И все это очень часто приводит к отклонениям в поведении, подчеркивает эксперт.
"Тут не только реактивное расстройство, это связано еще и с физиологией ребенка. Но в любом случае гиперактивность – это всегда про поведение, и это та проблема, которая вызывает очень выраженную дезадаптацию в коллективе, в школе. И в последствии может сформировать то самое суицидальное поведение, которое мы видим в подростковом возрасте", – сказала психиатр.
В России зарегистрирован только один препарат для лечения гиперактивности, но медикаментозное вмешательство при ее лечении минимальное не поэтому: спасти ситуацию в таких случаях способна поведенческая коррекция, сказала Шурыгина.

"Причем это не только отводить на час два раза в неделю к психологу – это большая родительская работа. Это режим дня, структурирование деятельности, формирование занятости. Это тренировки нейропсихологические, логопедические, работа по контролю импульсивности и прочее", – добавила эксперт.

Немотивированные подростки

Не предпринятый вовремя необходимый комплекс мер усугубляет проблему к подростковому возрасту, предупреждает врач. Отсюда школьная дезадаптация и проблемы не только в учебе, речи, но и с ощущением себя в мире, социальное одиночество.

"В таком случае к 14 годам мы получаем подростка, у которого нет друзей, внешкольной занятости и мотивов в жизни. А есть гаджет, который заполоняет большую часть его времени, и именно там идет "жизнь", точнее ее замена", – сказала Шурыгина.

Вернуть ребенку психическое здоровье, спасти от пагубных привычек и связанных с ними угроз в таком случае поможет лишь колоссальный родительский ресурс и готовность на глобальную смену стиля жизни, сказала эксперт. "И разматывать клубок надо будет до раннего детского возраста", – отметила психиатр.

Задача семьи и государства

Чтобы избежать проблем в будущем, жизнь ребенка с раннего детства должна быть структурирована и организована, подчеркивает она. И речь не о том, чтобы перевозить его из кружка в кружок – надо понимать, с какой целью это делается и нужно ли это самому ребенку, сказала Шурыгина.
При этом гаджеты, конечно же, не надо убирать из его жизни совсем. Достаточно в значительной степени заменить их на общение, продуктивную занятость и развитие – настольные игры и книги, к которым дети не тянутся не потому, что им неинтересно, а потому что их не увлекли.
"Гаджеты – это часть нашей среды, мы президента даже выбираем через гаджеты. Поэтому убрать их мы не можем, иначе ребенка просто изолируем. Но сделать так, чтобы потребность в гаджетах была минимальна – это наша родительская и вообще государственная задача", – уверена эксперт.
Ее решение позволит минимизировать инциденты с участием подростков, в том числе нападения на других детей и взрослых в определенном состоянии и с конкретным умыслом. По мнению психиатра, недавние случаи были вариантами так называемого расширенного суицида, когда конечной целью ребенок ставит не просто покончить собой, а наказать среду, в которой у него развилась такая ситуация.
16 сентября 13-летний ученик одной из школ Челябинска напал с молотком на одноклассников и педагога, пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У двух девочек открытые черепно-мозговые травмы, их прооперировали в больнице Челябинской области, после чего бортом МЧС доставили в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Третий ребенок, мальчик, проходит комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре Минздрава России.
23 сентября в СК сообщили, что ученик ранил одноклассников в одной из общеобразовательных школ Иркутской области.
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