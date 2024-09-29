https://crimea.ria.ru/20240929/glavnoe-za-den-29-sentyabrya-1140730977.html

Главное за день: 29 сентября

Главное за день: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Главное за день: 29 сентября

Корректировки российской ядерной политики уже готовы, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а председатель Госдумы Вячеслав Володин... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T22:52

2024-09-29T22:52

2024-09-29T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым. Корректировки российской ядерной политики уже готовы, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в начале грядущей недели Госдума рассмотрит сразу пять законопроектов о мигрантах. Крупный ландшафтный пожар тушат между Белогорским и Советским районами Крыма. 125 украинских дронов перехвачены над Азовским морем и семью регионами России. Новый памятник Святителю Луке Крымскому открыли в Симферополе к 100-летию его хиротонии. И уже в понедельник, 30 сентября, в Крыму стартует информационный тур по санаториям и курортам полуострова.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНовая ядерная политика РоссииКорректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали нужны из-за нагнетания напряженности у российских границ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Очевидно что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, – это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”, – сказал Песков.Пожар в 75 гектаров между Белогорским и Советским районами КрымаМежду Белогорским и Советским районами Крыма пожарные тушат возгорание сухой растительности. Для недопущения распространения огня создан штаб пожаротушения. Огонь удалось локализовать на площади в 75 гектаров.Депутаты готовят законопроекты о мигрантахВ России продолжается совершенствование миграционной политики. Госдума планирует рассмотреть пять законопроектов, касающихся правового положения мигрантов в стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Планируется, что законопроекты проходят необходимые согласования, внести их планируется во вторник 1 октября.Так, большинство депутатов поддерживает, чтобы признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России.Кроме того, планируется отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.ВСУ пытаются атаковать Россию дронамиСилы российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении.Новый памятник Луке в СимферополеВ Симферополе к 100-летию архиерейской хиротонии Святителя Луки Крымского открыли новый памятник. Он появился в сквере у Медицинской академии имени С. И. Георгиевского.По задумке создателей памятник станет символом мужества и наглядным примером выполнения медицинского долга в военное время. Автором монумента стал скульптор, член Московского союза художников Павел Журавлев.Кроме того, в Медакадемии им. С. И. Георгиевского открылась передвижная стендовая выставка "Святитель Лука: врач, педагог, пастырь".Тур по крымским курортам30 сентября в Крыму стартует информационный тур для руководителей крупных промышленных предприятий, которые заинтересованы в реабилитации сотрудников. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий."Приезжают руководители, представители заводов, крупных промышленных предприятий. Это так называемые "вредники", работники которых трудятся во вредных условиях. Их интересует именно санаторно-курортное лечение", – подчеркнул министр.

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https://crimea.ria.ru/20240929/avariya-s-avtobusom-v-krasnodarskom-krae-postradali-29-passazhirov-1140735385.html

https://crimea.ria.ru/20240929/sredi-prostykh-lyudey-v-moldove-net-protivnikov-russkoy-rechi--mnenie-1140728979.html

https://crimea.ria.ru/20240929/yug-rossii-nakryli-pylnye-buri-1140728398.html

https://crimea.ria.ru/20240929/skolko-turistov-posetili-zapovednik-askaniya-nova-v-khersonskoy-oblasti-1140702323.html

https://crimea.ria.ru/20240929/skolko-stoit-lechenie-v-krymskikh-sanatoriyakh-obzor-tsen-i-uslug-1140690563.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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