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Главное за день: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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Главное за день: 29 сентября
Главное за день: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Главное за день: 29 сентября
Корректировки российской ядерной политики уже готовы, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а председатель Госдумы Вячеслав Володин... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T22:52
2024-09-29T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым. Корректировки российской ядерной политики уже готовы, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в начале грядущей недели Госдума рассмотрит сразу пять законопроектов о мигрантах. Крупный ландшафтный пожар тушат между Белогорским и Советским районами Крыма. 125 украинских дронов перехвачены над Азовским морем и семью регионами России. Новый памятник Святителю Луке Крымскому открыли в Симферополе к 100-летию его хиротонии. И уже в понедельник, 30 сентября, в Крыму стартует информационный тур по санаториям и курортам полуострова.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНовая ядерная политика РоссииКорректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали нужны из-за нагнетания напряженности у российских границ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Очевидно что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, – это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”, – сказал Песков.Пожар в 75 гектаров между Белогорским и Советским районами КрымаМежду Белогорским и Советским районами Крыма пожарные тушат возгорание сухой растительности. Для недопущения распространения огня создан штаб пожаротушения. Огонь удалось локализовать на площади в 75 гектаров.Депутаты готовят законопроекты о мигрантахВ России продолжается совершенствование миграционной политики. Госдума планирует рассмотреть пять законопроектов, касающихся правового положения мигрантов в стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Планируется, что законопроекты проходят необходимые согласования, внести их планируется во вторник 1 октября.Так, большинство депутатов поддерживает, чтобы признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России.Кроме того, планируется отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.ВСУ пытаются атаковать Россию дронамиСилы российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении.Новый памятник Луке в СимферополеВ Симферополе к 100-летию архиерейской хиротонии Святителя Луки Крымского открыли новый памятник. Он появился в сквере у Медицинской академии имени С. И. Георгиевского.По задумке создателей памятник станет символом мужества и наглядным примером выполнения медицинского долга в военное время. Автором монумента стал скульптор, член Московского союза художников Павел Журавлев.Кроме того, в Медакадемии им. С. И. Георгиевского открылась передвижная стендовая выставка "Святитель Лука: врач, педагог, пастырь".Тур по крымским курортам30 сентября в Крыму стартует информационный тур для руководителей крупных промышленных предприятий, которые заинтересованы в реабилитации сотрудников. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий."Приезжают руководители, представители заводов, крупных промышленных предприятий. Это так называемые "вредники", работники которых трудятся во вредных условиях. Их интересует именно санаторно-курортное лечение", – подчеркнул министр.
https://crimea.ria.ru/20240929/vsu-atakovali-energodar--pod-ugrozoy-obekty-zhizneobespecheniya-goroda-1140729604.html
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Главное за день: 29 сентября

Главные события и заявления воскресенья, 29 сентября

22:52 29.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым. Корректировки российской ядерной политики уже готовы, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в начале грядущей недели Госдума рассмотрит сразу пять законопроектов о мигрантах. Крупный ландшафтный пожар тушат между Белогорским и Советским районами Крыма. 125 украинских дронов перехвачены над Азовским морем и семью регионами России. Новый памятник Святителю Луке Крымскому открыли в Симферополе к 100-летию его хиротонии. И уже в понедельник, 30 сентября, в Крыму стартует информационный тур по санаториям и курортам полуострова.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Новая ядерная политика России

Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали нужны из-за нагнетания напряженности у российских границ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Очевидно что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, – это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”, – сказал Песков.
ВСУ обстреляли Энергодар
Вчера, 18:07
ВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города

Пожар в 75 гектаров между Белогорским и Советским районами Крыма

Между Белогорским и Советским районами Крыма пожарные тушат возгорание сухой растительности. Для недопущения распространения огня создан штаб пожаротушения. Огонь удалось локализовать на площади в 75 гектаров.
ДТП в Краснодарском крае 29.09.24
Вчера, 22:30
Авария с автобусом в Краснодарском крае: пострадали 29 пассажиров

Депутаты готовят законопроекты о мигрантах

В России продолжается совершенствование миграционной политики. Госдума планирует рассмотреть пять законопроектов, касающихся правового положения мигрантов в стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Планируется, что законопроекты проходят необходимые согласования, внести их планируется во вторник 1 октября.
Так, большинство депутатов поддерживает, чтобы признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России.
Кроме того, планируется отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Режиссер Любовь Табунщик - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Вчера, 18:43
Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение

ВСУ пытаются атаковать Россию дронами

Силы российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении.
Пыльная буря - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Вчера, 17:40
Юг России накрыли пыльные бури

Новый памятник Луке в Симферополе

В Симферополе к 100-летию архиерейской хиротонии Святителя Луки Крымского открыли новый памятник. Он появился в сквере у Медицинской академии имени С. И. Георгиевского.
По задумке создателей памятник станет символом мужества и наглядным примером выполнения медицинского долга в военное время. Автором монумента стал скульптор, член Московского союза художников Павел Журавлев.
Кроме того, в Медакадемии им. С. И. Георгиевского открылась передвижная стендовая выставка "Святитель Лука: врач, педагог, пастырь".
Аскания Нова
Вчера, 07:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области

Тур по крымским курортам

30 сентября в Крыму стартует информационный тур для руководителей крупных промышленных предприятий, которые заинтересованы в реабилитации сотрудников. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий.
"Приезжают руководители, представители заводов, крупных промышленных предприятий. Это так называемые "вредники", работники которых трудятся во вредных условиях. Их интересует именно санаторно-курортное лечение", – подчеркнул министр.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Вчера, 19:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник: где пройдут грозы
00:00Какой сегодня праздник: 30 сентября
23:43Количество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека
22:52Главное за день: 29 сентября
22:30Авария с автобусом в Краснодарском крае: пострадали 29 пассажиров
22:03В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек
21:47Гаджеты и детский суицид: психиатр предупредила о новых тенденциях
21:32Названа причина страшного ДТП с участием фуры и автобуса на Кубани
21:16Супербактерии наступают – что нужно знать и как защититься
21:12Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы
20:57Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
20:32К Земле летит астероид – станет ли он второй Луной
20:14Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю
19:51Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг
19:31Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму
19:10Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров
18:57Огонь охватил 30 гектаров в Белогорском районе: создан штаб пожаротушения
18:43Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение
18:21Пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе
18:07ВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города
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