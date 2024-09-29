Рейтинг@Mail.ru
Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240929/zdravnitsy-kryma-prezentuyut-vrednikam-iz-drugikh-regionov-1140654238.html
Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов
Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов
30 сентября в Крыму стартует информационный тур для руководителей крупных промышленных предприятий, которые заинтересованы в реабилитации сотрудников. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T07:01
2024-09-29T07:01
новости крыма
сергей ганзий
минкурортов крыма
отдых в крыму
санатории крыма
крым курортный
крым
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111457/30/1114573043_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_8255c39f35428229827f02ffb54f3630.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. 30 сентября в Крыму стартует информационный тур для руководителей крупных промышленных предприятий, которые заинтересованы в реабилитации сотрудников. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий.Членам делегации презентуют весь оздоровительный потенциал республики, комплекс услуг для разных ценовых категорий."Мы повезем, покажем разные ценовые категории здравниц, которые у нас на сегодняшний день есть. Презентуем лечебную базу. Покажем те дополнительные экскурсионные услуги, которые сейчас очень активно развивают наши санатории. Покажем те объекты, которые человек сможет посетить, находясь на лечении в Крыму", – подчеркнул Ганзий.К сотрудничеству будут привлечены также предприятия, которые будут заниматься организацией перевозок, подчеркнул министр курортов и туризма.С начала 2024 года Крым, несмотря на сложности в логистике, посетили уже более 4,5 миллионов туристов. Об этом журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Тем здравницам, которые не смогли начать работу из-за строительства укреплений на их территории, будут выплачены компенсации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всехВ здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111457/30/1114573043_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b4036c641436e13fa7bf89841625c31.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, сергей ганзий, минкурортов крыма, отдых в крыму, санатории крыма, крым курортный, крым, здоровье
Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов

30 сентября в Крыму стартует информационный тур по санаториям и курортам

07:01 29.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. 30 сентября в Крыму стартует информационный тур для руководителей крупных промышленных предприятий, которые заинтересованы в реабилитации сотрудников. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий.

"Приезжают руководители, представители заводов, крупных промышленных предприятий. Это так называемые "вредники", работники которых трудятся во вредных условиях. Их интересует именно санаторно-курортное лечение", – подчеркнул министр.

Членам делегации презентуют весь оздоровительный потенциал республики, комплекс услуг для разных ценовых категорий.
"Мы повезем, покажем разные ценовые категории здравниц, которые у нас на сегодняшний день есть. Презентуем лечебную базу. Покажем те дополнительные экскурсионные услуги, которые сейчас очень активно развивают наши санатории. Покажем те объекты, которые человек сможет посетить, находясь на лечении в Крыму", – подчеркнул Ганзий.
К сотрудничеству будут привлечены также предприятия, которые будут заниматься организацией перевозок, подчеркнул министр курортов и туризма.
С начала 2024 года Крым, несмотря на сложности в логистике, посетили уже более 4,5 миллионов туристов. Об этом журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Тем здравницам, которые не смогли начать работу из-за строительства укреплений на их территории, будут выплачены компенсации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всех
В здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь
Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма
 
Новости КрымаСергей ГанзийМинкурортов КрымаОтдых в КрымуСанатории КрымаКрым курортныйКрымЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:24БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор
08:07Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо
07:55Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
07:27125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
07:01Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов
00:01До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 сентября
21:55Главное за день: 28 сентября
21:43Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
21:26Почему Украина потеряла Крым – Лавров
20:51Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт
20:21США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины
19:55Задержан владелец взорвавшейся АЗС в Дагестане
19:37Лавров: воевать с Россией до победы бессмысленно и опасно
19:20Лавров призвал расследовать атаку с подрывом мобильных устройств в Ливане
19:15Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными
19:07В Севастополе на пожаре погибла женщина
18:49В Крыму мужчину на матрасе унесло в открытое море
18:31Блок-посты в Крыму и атака БПЛА на Кубань: топ новостей недели
18:14Взрыв на железнодорожном мосту в Самаре - что известно
Лента новостейМолния