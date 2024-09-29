https://crimea.ria.ru/20240929/zdravnitsy-kryma-prezentuyut-vrednikam-iz-drugikh-regionov-1140654238.html

Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов

Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов

30 сентября в Крыму стартует информационный тур для руководителей крупных промышленных предприятий, которые заинтересованы в реабилитации сотрудников. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T07:01

2024-09-29T07:01

2024-09-29T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. 30 сентября в Крыму стартует информационный тур для руководителей крупных промышленных предприятий, которые заинтересованы в реабилитации сотрудников. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий.Членам делегации презентуют весь оздоровительный потенциал республики, комплекс услуг для разных ценовых категорий."Мы повезем, покажем разные ценовые категории здравниц, которые у нас на сегодняшний день есть. Презентуем лечебную базу. Покажем те дополнительные экскурсионные услуги, которые сейчас очень активно развивают наши санатории. Покажем те объекты, которые человек сможет посетить, находясь на лечении в Крыму", – подчеркнул Ганзий.К сотрудничеству будут привлечены также предприятия, которые будут заниматься организацией перевозок, подчеркнул министр курортов и туризма.С начала 2024 года Крым, несмотря на сложности в логистике, посетили уже более 4,5 миллионов туристов. Об этом журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Тем здравницам, которые не смогли начать работу из-за строительства укреплений на их территории, будут выплачены компенсации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всехВ здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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