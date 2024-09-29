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Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров
Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров
Площадь пожара в Белогорском районе Крыма увеличилась более чем в два раза, огонь локализован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T19:10
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Белогорском районе Крыма увеличилась более чем в два раза, огонь локализован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Ранее в воскресенье стало известно о возгорании сухой растительности между Белогорским и Советским районами Крыма. Для недопущения распространения огня создан штаб пожаротушения.Угрозы распространения и населенным пунктам нет. Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.Накануне в Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. К ликвидации возгорания были привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.Также в субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Симферопольском районе отстояли от огня во время крупного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарЧетыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе
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новости крыма, гу мчс рф по республике крым, белогорский район, советский район, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров

Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров

19:10 29.09.2024 (обновлено: 19:28 29.09.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВозгорание сухой растительности между Белогорским и Советским районом
Возгорание сухой растительности между Белогорским и Советским районом
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Белогорском районе Крыма увеличилась более чем в два раза, огонь локализован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Ранее в воскресенье стало известно о возгорании сухой растительности между Белогорским и Советским районами Крыма. Для недопущения распространения огня создан штаб пожаротушения.

"В 18:52 локализация ландшафтного пожара на открытой территории на площади 75 га", – сказано в сообщении.

Угрозы распространения и населенным пунктам нет. Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.
Накануне в Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. К ликвидации возгорания были привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.
Также в субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.
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