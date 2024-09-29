https://crimea.ria.ru/20240929/ploschad-pozhara-v-belogorskom-rayone-kryma-vyrosla-do-75-gektarov-1140731163.html

Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров

Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров

Площадь пожара в Белогорском районе Крыма увеличилась более чем в два раза, огонь локализован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T19:10

2024-09-29T19:10

2024-09-29T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Белогорском районе Крыма увеличилась более чем в два раза, огонь локализован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Ранее в воскресенье стало известно о возгорании сухой растительности между Белогорским и Советским районами Крыма. Для недопущения распространения огня создан штаб пожаротушения.Угрозы распространения и населенным пунктам нет. Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.Накануне в Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. К ликвидации возгорания были привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.Также в субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Симферопольском районе отстояли от огня во время крупного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарЧетыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20240929/pozharnye-spasli-zhiltsov-mnogoetazhki-v-sevastopole-1140730091.html

белогорский район

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2024

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