https://crimea.ria.ru/20240929/superbakterii-nastupayut--chto-nuzhno-znat-i-kak-zaschititsya-1140554010.html

Супербактерии наступают – что нужно знать и как защититься

Супербактерии наступают – что нужно знать и как защититься - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Супербактерии наступают – что нужно знать и как защититься

Из-за бесконтрольного применения антибиотиков в мире растет число невосприимчивых к ним бактерий. Почему так происходит и что делать рядовому обывателю, в эфире РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T21:16

2024-09-29T21:16

2024-09-29T21:16

здоровье

радио "спутник в крыму"

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

мнения

новости

новости крыма

минздрав крыма

елена коняева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1e/1121588777_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_a7e79e00ac7138cc548fdd3cddd5ec35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Из-за бесконтрольного применения антибиотиков в мире растет число невосприимчивых к ним бактерий. Почему так происходит и что делать рядовому обывателю, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист – клинический фармаколог Министерства здравоохранения Республики Крым Елена Коняева.По ее словам, сейчас число таких "супербактерий" растет, большинство из них может вызывать инфекции самой разной локализации: органов дыхания, кровотока, мочевыводящих путей и любые другие."И тяжелее всего в этом плане так называемые госпитальные инфекции – те, которые возникают в стационаре. Человек может заболеть дома – там риск полирезистентных возбудителей низкий. А вот стационар, особенно реанимационные, ожоговые отделения, онкогематология – отделения, в которых лежат длительно тяжелые больные, там происходит обмен этими штаммами", – объясняет специалист.Параллельно росту числа "супербактерий" ученые стараются находить новые антибиотики, продолжает эксперт. В стране работает ряд специальных программ, однако и сами пациенты способны внести вклад в решение этой проблемы.В этой связи большой проблемой специалист считает безрецептурную продажу антибиотиков в аптеках. Еще одна проблема – их применение в животноводстве и растениеводстве. В этой связи доктор подчеркивает важность собственного иммунитета человека и необходимость соблюдать меры профилактики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт МинздраваНа Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуацию"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, мнения, новости, новости крыма, минздрав крыма, елена коняева