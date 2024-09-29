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Супербактерии наступают – что нужно знать и как защититься
Супербактерии наступают – что нужно знать и как защититься - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Супербактерии наступают – что нужно знать и как защититься
Из-за бесконтрольного применения антибиотиков в мире растет число невосприимчивых к ним бактерий. Почему так происходит и что делать рядовому обывателю, в эфире РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T21:16
2024-09-29T21:16
2024-09-29T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Из-за бесконтрольного применения антибиотиков в мире растет число невосприимчивых к ним бактерий. Почему так происходит и что делать рядовому обывателю, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист – клинический фармаколог Министерства здравоохранения Республики Крым Елена Коняева.По ее словам, сейчас число таких "супербактерий" растет, большинство из них может вызывать инфекции самой разной локализации: органов дыхания, кровотока, мочевыводящих путей и любые другие."И тяжелее всего в этом плане так называемые госпитальные инфекции – те, которые возникают в стационаре. Человек может заболеть дома – там риск полирезистентных возбудителей низкий. А вот стационар, особенно реанимационные, ожоговые отделения, онкогематология – отделения, в которых лежат длительно тяжелые больные, там происходит обмен этими штаммами", – объясняет специалист.Параллельно росту числа "супербактерий" ученые стараются находить новые антибиотики, продолжает эксперт. В стране работает ряд специальных программ, однако и сами пациенты способны внести вклад в решение этой проблемы.В этой связи большой проблемой специалист считает безрецептурную продажу антибиотиков в аптеках. Еще одна проблема – их применение в животноводстве и растениеводстве. В этой связи доктор подчеркивает важность собственного иммунитета человека и необходимость соблюдать меры профилактики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт МинздраваНа Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуацию"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, мнения, новости, новости крыма, минздрав крыма, елена коняева
Супербактерии наступают – что нужно знать и как защититься
В мире растет число невосприимчивых к антибиотикам бактерий – фармаколог
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым.
Из-за бесконтрольного применения антибиотиков в мире растет число невосприимчивых к ним бактерий. Почему так происходит и что делать рядовому обывателю, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала главный внештатный специалист – клинический фармаколог Министерства здравоохранения Республики Крым Елена Коняева.
"Уже сейчас существует целый ряд бактерий, которые перестали реагировать на все антибиотики, имеющиеся в арсенале современной медицины. Этот процесс естественный, определенный эволюцией – бактерии стремятся выживать и вырабатывают механизмы резистентности. Всего таких механизмов пять, и если бактерия "умеет" использовать все, победить ее с помощью известных антибиотиков не получится", – говорит фармаколог.
По ее словам, сейчас число таких "супербактерий" растет, большинство из них может вызывать инфекции самой разной локализации: органов дыхания, кровотока, мочевыводящих путей и любые другие.
"И тяжелее всего в этом плане так называемые госпитальные инфекции – те, которые возникают в стационаре. Человек может заболеть дома – там риск полирезистентных возбудителей низкий. А вот стационар, особенно реанимационные, ожоговые отделения, онкогематология – отделения, в которых лежат длительно тяжелые больные, там происходит обмен этими штаммами", – объясняет специалист.
Параллельно росту числа "супербактерий" ученые стараются находить новые антибиотики, продолжает эксперт. В стране работает ряд специальных программ, однако и сами пациенты способны внести вклад в решение этой проблемы.
"Антибиотики – препараты, которые должен назначать только врач. Наши граждане часто, поболев два дня с температурой, сразу идут за антибиотиками. Но нужно понимать, что никакая вирусная инфекция антибиотиками не лечится. Здесь нужны противовирусные препараты", – напомнила гостья эфира.
В этой связи большой проблемой специалист считает безрецептурную продажу антибиотиков в аптеках. Еще одна проблема – их применение в животноводстве и растениеводстве. В этой связи доктор подчеркивает важность собственного иммунитета человека и необходимость соблюдать меры профилактики.
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