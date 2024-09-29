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Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо
Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо
Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T08:07
2024-09-29T08:07
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://crimea.ria.ru/20240709/samye-krupnye-aktivy-ukrainskikh-oligarkhov-peredany-v-sobstvennost-kryma-1138698653.html
херсонская область
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херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, новости
Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо

Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление - Сальдо

08:07 29.09.2024
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление", - сказал Владимир Сальдо, отвечая на вопрос о судьбе активов украинских олигархов, оставшихся в регионе.

Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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9 июля, 08:05
Самые крупные активы украинских олигархов переданы в собственность Крыма
 
Херсонская областьВладимир СальдоНовые регионы РоссииНовости
 
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