https://crimea.ria.ru/20240929/chto-stalo-s-aktivami-ukrainskikh-oligarkhov-v-khersonskoy-oblasti---saldo-1140713139.html
Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо
Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо
Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T08:07
2024-09-29T08:07
2024-09-29T08:07
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131574967_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_2c91716ff8bc2e9b90e68be96c075359.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://crimea.ria.ru/20240709/samye-krupnye-aktivy-ukrainskikh-oligarkhov-peredany-v-sobstvennost-kryma-1138698653.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131574967_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_ad1598609a9060fd66d39fea00531cf0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, новости
Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо
Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление - Сальдо