https://crimea.ria.ru/20240929/chto-stalo-s-aktivami-ukrainskikh-oligarkhov-v-khersonskoy-oblasti---saldo-1140713139.html

Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо

Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо

Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T08:07

2024-09-29T08:07

2024-09-29T08:07

херсонская область

владимир сальдо

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://crimea.ria.ru/20240709/samye-krupnye-aktivy-ukrainskikh-oligarkhov-peredany-v-sobstvennost-kryma-1138698653.html

херсонская область

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, новости