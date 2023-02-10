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Киев намерен ударить по Крыму британскими ракетами – СМИ

Киев намерен ударить по Крыму британскими ракетами – СМИ - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Киев намерен ударить по Крыму британскими ракетами – СМИ

Киев готов применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму, пишет газета The Times со ссылкой на источники в украинских... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T10:05

2023-02-10T10:05

2023-02-10T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Киев готов применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму, пишет газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах.Что обсуждают в ЛондонеПо данным издания, в данный момент власти Великобритании обсуждают вопрос, сколько дальнобойных ракет Лондон может поставить Киеву. По предварительным данным, речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км, которые можно модифицировать для ударов по наземным целям.Также обсуждается поставка авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения от 250 до 560 км, в зависимости от модификации.Издание также напомнило, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед британскими парламентариями, заявил, что ракеты дальнего радиуса действия позволят Украине "уничтожить российские военные объекты в глубине оккупированных территорий". Под этими словам подразумеваются в том числе удары по целям в Крыму, заявил газете источник в украинских военных кругах.Угрозы Крыму и возможный ответ РоссииРуководители киевского режима неоднократно угрожали нанести удары по объектам в Крыму, требуя от Запада поставок соответствующих видов вооружений. В январе Зеленский обратился к странам НАТО с требованием поставить Украину оружие, которое поможет "вернуть" Крым. В частности, украинский президент потребовал у НАТО артиллерийские системы с дальнобойными ракетами.На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, украинская сторона намерена потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия.Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также выразил уверенность, что ответ России на возможные ракетные удары по Крыму будет беспощадным. При этом такие атаки, по его мнению, могут привести к "тяжелейшему конфликту Россия – НАТО".Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы со стороны Киева, отметил, что чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявлениеВ МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму

https://crimea.ria.ru/20230206/shumovoe-prikrytie-dlya-chego-ssha-i-ukraina-ugrozhayut-krymu-udarami-1126810584.html

https://crimea.ria.ru/20230204/peregovorov-ne-budet-medvedev-ozvuchil-otvet-rf-v-sluchae-udarov-po-krymu-1126779090.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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