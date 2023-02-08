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В МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США
В МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США - РИА Новости Крым, 08.02.2023
В МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США
Развязанная Соединенными Штатами Америки гибридная война против России чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Об этом... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T16:00
2023-02-08T16:00
2023-02-08T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Развязанная Соединенными Штатами Америки гибридная война против России чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Агрессивный курс СШАВ МИД отметили, что Вашингтон проводит "агрессивный курс с открыто заявленной целью нанести России "стратегическое поражение" на Украине, куда во все возрастающих объемах закачивается оружие и направляются инструкторы, наемники, военнослужащие из США и других стран-членов НАТО.Данное обстоятельство, а также нагнетаемая американской администрацией конфронтация по всем направлениям двустороннего межгосударственного взаимодействия, делают невозможным ведение дел "как обычно", указали в дипведомстве.Вашингтон должен сделать выводыВ МИДе также категорически отвергли претензии представителей Вашингтона относительно якобы "несоблюдения" Москвой положений Договора о СНВ. Российская сторона констатирует, что политика США "диаметрально противоположна" основным положениям документа, таким как "взаимное доверие, открытость, предсказуемость и сотрудничество", "руководство принципом неделимой безопасности" и "стремление к дальнейшему снижению роли и значения ядерного оружия"."Договор может действовать и быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания систем ПРО США. Однако Вашингтон на протяжении многих лет упорно осуществляет такое наращивание вопреки ясным и недвусмысленным возражениям российской стороны", - подчеркнули в МИД.В ведомстве также назвали "откровенно циничными" требования Вашингтона возобновить инспекционную деятельность на российских объектах СНВ, поскольку именно при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии США киевский режим попытался нанести удар по этим объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявлениеУдары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерамиВ минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым
https://crimea.ria.ru/20230119/doletit-do-ssha-senator-napomnili-o-vozmozhnostyakh-rossiyskogo-oruzhiya-1126476833.html
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, в мире, безопасность
В МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США
МИД: гибридная война против России чревата опасностью прямого военного конфликта с США
16:00 08.02.2023 (обновлено: 16:01 08.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Развязанная Соединенными Штатами Америки гибридная война против России чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Агрессивный курс США
"США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав", - говорится в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что Вашингтон проводит "агрессивный курс с открыто заявленной целью нанести России "стратегическое поражение" на Украине, куда во все возрастающих объемах закачивается оружие и направляются инструкторы, наемники, военнослужащие из США и других стран-членов НАТО.
Данное обстоятельство, а также нагнетаемая американской администрацией конфронтация по всем направлениям двустороннего межгосударственного взаимодействия, делают невозможным ведение дел "как обычно", указали в дипведомстве.
Вашингтон должен сделать выводы
В МИДе также категорически отвергли претензии представителей Вашингтона относительно якобы "несоблюдения" Москвой положений Договора о СНВ. Российская сторона констатирует, что политика США "диаметрально противоположна" основным положениям документа, таким как "взаимное доверие, открытость, предсказуемость и сотрудничество", "руководство принципом неделимой безопасности" и "стремление к дальнейшему снижению роли и значения ядерного оружия".
"Договор может действовать и быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания систем ПРО США. Однако Вашингтон на протяжении многих лет упорно осуществляет такое наращивание вопреки ясным и недвусмысленным возражениям российской стороны", - подчеркнули в МИД.
В ведомстве также назвали "откровенно циничными" требования Вашингтона возобновить инспекционную деятельность на российских объектах СНВ, поскольку именно при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии США киевский режим попытался нанести удар по этим объектам.
"Пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную линию в отношении России и не откажется от политики наращивания угроз нашей национальной безопасности, любые "позитивные знаки" или "шаги навстречу" по поднимаемым США вопросам в контексте выполнения ДСНВ будут неоправданными, несвоевременными и неуместными", - добавили в МИД РФ и призвали Вашингтон сделать "соответствующие практические выводы" из сложившейся ситуации.
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