https://crimea.ria.ru/20230208/v-mid-rossii-zayavili-ob-opasnosti-pryamogo-voennogo-stolknoveniya-s-ssha-1126858296.html

В МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США

В МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США - РИА Новости Крым, 08.02.2023

В МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США

Развязанная Соединенными Штатами Америки гибридная война против России чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Об этом... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T16:00

2023-02-08T16:00

2023-02-08T16:01

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сша

в мире

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Развязанная Соединенными Штатами Америки гибридная война против России чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Агрессивный курс СШАВ МИД отметили, что Вашингтон проводит "агрессивный курс с открыто заявленной целью нанести России "стратегическое поражение" на Украине, куда во все возрастающих объемах закачивается оружие и направляются инструкторы, наемники, военнослужащие из США и других стран-членов НАТО.Данное обстоятельство, а также нагнетаемая американской администрацией конфронтация по всем направлениям двустороннего межгосударственного взаимодействия, делают невозможным ведение дел "как обычно", указали в дипведомстве.Вашингтон должен сделать выводыВ МИДе также категорически отвергли претензии представителей Вашингтона относительно якобы "несоблюдения" Москвой положений Договора о СНВ. Российская сторона констатирует, что политика США "диаметрально противоположна" основным положениям документа, таким как "взаимное доверие, открытость, предсказуемость и сотрудничество", "руководство принципом неделимой безопасности" и "стремление к дальнейшему снижению роли и значения ядерного оружия"."Договор может действовать и быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания систем ПРО США. Однако Вашингтон на протяжении многих лет упорно осуществляет такое наращивание вопреки ясным и недвусмысленным возражениям российской стороны", - подчеркнули в МИД.В ведомстве также назвали "откровенно циничными" требования Вашингтона возобновить инспекционную деятельность на российских объектах СНВ, поскольку именно при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии США киевский режим попытался нанести удар по этим объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявлениеУдары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерамиВ минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым

https://crimea.ria.ru/20230119/doletit-do-ssha-senator-napomnili-o-vozmozhnostyakh-rossiyskogo-oruzhiya-1126476833.html

https://crimea.ria.ru/20230120/ssha-razvyazali-gibridnuyu-voynu-protiv-rossii--posol-antonov-1126488600.html

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, в мире, безопасность