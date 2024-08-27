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ВСУ потеряли сотню боевиков и технику при попытках занять Малую Локню - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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ВСУ потеряли сотню боевиков и технику при попытках занять Малую Локню
ВСУ потеряли сотню боевиков и технику при попытках занять Малую Локню - РИА Новости Крым, 27.08.2024
ВСУ потеряли сотню боевиков и технику при попытках занять Малую Локню
Военнослужащие мотострелкового батальона Вооруженных сил РФ и пограничники отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T11:04
2024-08-27T12:20
курская область
обстрелы курской области
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие мотострелкового батальона Вооруженных сил РФ и пограничники отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии №11. Об этом сообщает Минобороны РоссииПри попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, в том числе Marder и Stryker, и около сотни боевиков. Российские бойцы грамотно организовали оборону и успешно уничтожили врага на подступах к спецобъекту.Чтобы не допустить прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту, практически находясь в окружении, наши бойцы вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – КремльСитуация в Курской области: новые данные МинобороныИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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курская область, обстрелы курской области, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, новости сво
ВСУ потеряли сотню боевиков и технику при попытках занять Малую Локню

Батальон мотострелков отбил атаку крупных сил ВСУ на Малую Локню Курской области

11:04 27.08.2024 (обновлено: 12:20 27.08.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие мотострелкового батальона Вооруженных сил РФ и пограничники отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии №11. Об этом сообщает Минобороны России
"Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий. Военнослужащие возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.
При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, в том числе Marder и Stryker, и около сотни боевиков. Российские бойцы грамотно организовали оборону и успешно уничтожили врага на подступах к спецобъекту.
Чтобы не допустить прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту, практически находясь в окружении, наши бойцы вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.
Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.

Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, воины мотострелкового батальона за мужество и отвагу были удостоены ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени и медали "За воинскую доблесть" I степени.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
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Курская областьОбстрелы Курской областиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиМинистерство обороны РФНовости СВО
 
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