https://crimea.ria.ru/20240827/vsu-poteryali-sotnyu-boevikov-i-tekhniku-pri-popytkakh-zanyat-maluyu-loknyu-1139902220.html

ВСУ потеряли сотню боевиков и технику при попытках занять Малую Локню

ВСУ потеряли сотню боевиков и технику при попытках занять Малую Локню - РИА Новости Крым, 27.08.2024

ВСУ потеряли сотню боевиков и технику при попытках занять Малую Локню

Военнослужащие мотострелкового батальона Вооруженных сил РФ и пограничники отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T11:04

2024-08-27T11:04

2024-08-27T12:20

курская область

обстрелы курской области

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие мотострелкового батальона Вооруженных сил РФ и пограничники отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии №11. Об этом сообщает Минобороны РоссииПри попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, в том числе Marder и Stryker, и около сотни боевиков. Российские бойцы грамотно организовали оборону и успешно уничтожили врага на подступах к спецобъекту.Чтобы не допустить прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту, практически находясь в окружении, наши бойцы вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – КремльСитуация в Курской области: новые данные МинобороныИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, новости сво