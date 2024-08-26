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Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны

Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны

В Курской области за сутки ВСУ потеряли ранеными и убитыми более 400 военнослужащих, а также 27 единиц бронетехники. Об этом сообщают в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T15:10

2024-08-26T15:10

2024-08-26T15:10

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Курской области за сутки ВСУ потеряли ранеными и убитыми более 400 военнослужащих, а также 27 единиц бронетехники. Об этом сообщают в Минобороны РФ.Отражены атаки украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровки, Спального, Коренево, Погребков и Ольговки.Ударами авиации, артиллерии и наземных войск нанесено поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.В результате ВСУ потеряли до 30-ти человек убитыми и ранеными. Уничтожены: танк, три боевых бронированных машины и один автомобиль.В Сумской области нанесены авиационные удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах населенных пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное.За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6200 военнослужащих.В зоне специальной военной операции российская армия за сутки отразила четырнадцать контратак ВСУ, противник потерял 1930 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Силами авиации, артиллерии и ракетных войск нанесен комплексный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – КремльСитуация в Курской области: новые данные МинобороныБолее 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу