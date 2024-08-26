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Почти 2000 боевиков потеряли ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Почти 2000 боевиков потеряли ВСУ за сутки
Почти 2000 боевиков потеряли ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Почти 2000 боевиков потеряли ВСУ за сутки
Российская армия отразила четырнадцать контратак ВСУ за сутки, противник потерял 1930 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T13:27
2024-08-26T13:27
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российская армия отразила четырнадцать контратак ВСУ за сутки, противник потерял 1930 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области и Покровка Сумской области", - уточнили в ведомстве.За сутки противник потерял до 90 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Макеевка, Невское ЛНР, Торское ДНР и Серебрянского лесничества.Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка, Константиновка и Успеновка ДНР. Отражена контратака ВСУ. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, четыре гаубицы, в том числе М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и три гаубицы Д-30. За сутки уничтожены две станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Журавка, Воздвиженка, Новожеланное и Яснобродовка ДНР. Отразили семь контратак. Потери противника составили до 585 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер, четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, две САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и орудие М119 производства США.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Пречистовка и Нескучное ДНР. Отразили две контратаки. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей и гаубицу Д-30.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Саблуковка, Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие Д-20 и станция РЭБ.Российские военные в понедельник утром нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине, все цели поражены.Кроме того, за сутки в зоне спецоперации поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУЧитайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремят по всей УкраинеНа Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки
украина
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, украина
Почти 2000 боевиков потеряли ВСУ за сутки

За сутки ВСУ потеряли 1930 боевиков и западную технику – Минобороны

13:27 26.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Южной группировки
Военнослужащие Южной группировки - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российская армия отразила четырнадцать контратак ВСУ за сутки, противник потерял 1930 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области и Покровка Сумской области", - уточнили в ведомстве.
За сутки противник потерял до 90 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Макеевка, Невское ЛНР, Торское ДНР и Серебрянского лесничества.
Кроме того, по информации военного ведомства, поражены пять гаубиц, в том числе М198, две М777 производства США и две FH-70 производства Великобритании, а также САУ "Гвоздика". Отражено четыре контратаки. ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "Казак", 10 автомобилей. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов, три станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.
Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка, Константиновка и Успеновка ДНР. Отражена контратака ВСУ. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, четыре гаубицы, в том числе М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и три гаубицы Д-30. За сутки уничтожены две станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Журавка, Воздвиженка, Новожеланное и Яснобродовка ДНР. Отразили семь контратак. Потери противника составили до 585 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер, четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, две САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и орудие М119 производства США.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Пречистовка и Нескучное ДНР. Отразили две контратаки. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей и гаубицу Д-30.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Саблуковка, Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие Д-20 и станция РЭБ.
Российские военные в понедельник утром нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине, все цели поражены.
Кроме того, за сутки в зоне спецоперации поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ
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