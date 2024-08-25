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Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны
Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны
Атаки противника в направлении населенных пунктов Курской области сорваны Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны нашей страны. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T12:41
2024-08-25T12:41
2024-08-25T12:41
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Атаки противника в направлении населенных пунктов Курской области сорваны Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны нашей страны.Кроме того, по информации военного ведомства, пресечены попытки атак украинских боевиков в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное."В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточняют в Минобороны РФ.Также российская армия продолжает разведку в лесных массивах с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории.За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе две станции РЭБ и РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.Также российскими военными уничтожена техника противника, среди которой 72 танка, 31 боевая машина пехоты, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с руководством Объединенной группировки войскИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской областиПоражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны
Российская армия сорвала атаки штурмовых групп в Курской области – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Атаки противника в направлении населенных пунктов Курской области сорваны Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны нашей страны.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, пресечены попытки атак украинских боевиков в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное.
"В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточняют в Минобороны РФ.
Также российская армия продолжает разведку в лесных массивах с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории.
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники", - говорится в сообщении военного ведомства.
За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе две станции РЭБ и РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS", - добавляют в Минобороны РФ.
Также российскими военными уничтожена техника противника, среди которой 72 танка, 31 боевая машина пехоты, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
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