https://crimea.ria.ru/20240825/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-novye-dannye-minoborony-1139858925.html

Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны

Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны

Атаки противника в направлении населенных пунктов Курской области сорваны Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны нашей страны. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T12:41

2024-08-25T12:41

2024-08-25T12:41

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Атаки противника в направлении населенных пунктов Курской области сорваны Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны нашей страны.Кроме того, по информации военного ведомства, пресечены попытки атак украинских боевиков в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное."В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточняют в Минобороны РФ.Также российская армия продолжает разведку в лесных массивах с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории.За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе две станции РЭБ и РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.Также российскими военными уничтожена техника противника, среди которой 72 танка, 31 боевая машина пехоты, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с руководством Объединенной группировки войскИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской областиПоражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)