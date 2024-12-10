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ЦИПсО запустил фейк об эвакуации из Сирии и сборе помощи для военных

ЦИПсО запустил фейк об эвакуации из Сирии и сборе помощи для военных - РИА Новости Крым, 10.12.2024

ЦИПсО запустил фейк об эвакуации из Сирии и сборе помощи для военных

ЦИПсО распространяет ложную информацию от имени администрации Симферополя о якобы эвакуации российских военнослужащих из Сирии и необходимости сбора для них... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T22:03

2024-12-10T22:03

2024-12-10T22:03

новости крыма

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михаил афанасьев

кибербезопасность

киберпреступность

фейк

центр информационно-психологических операций (ципсо)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. ЦИПсО распространяет ложную информацию от имени администрации Симферополя о якобы эвакуации российских военнослужащих из Сирии и необходимости сбора для них гуманитарной помощи и денег. Об этом предупредил во вторник мэр города Михаил Афанасьев.Он приложил к сообщению соответствующее фейковое объявление, авторы которого указывают в частности "адрес", где якобы принимают помощь и номер несуществующей в реальности "горячей линии". Мэр обратился к жителям города с просьбой доверять только официальным достоверным источникам информации.В последнее время ЦИПсО распространяют все больше фейков на разные темы в Крыму и Севастополе. Так, ранее крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации, что тоже не соответствует действительности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВДУдар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложьПеребои с подачей газа в Севастополе - очередной фейк

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новости крыма, симферополь, михаил афанасьев, кибербезопасность, киберпреступность, фейк, центр информационно-психологических операций (ципсо)