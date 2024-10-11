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Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области
Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области
Власти Запорожской области заключили соглашение с потенциальным инвестором по строительству круглогодичного курорта "Приморск", строительно-монтажные работы... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T18:16
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Запорожской области заключили соглашение с потенциальным инвестором по строительству круглогодичного курорта "Приморск", строительно-монтажные работы планируется начать в 2026 году. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства региона Александр Зинченко в кулуарах конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах".Он напомнил, что курорт "Приморск" в Запорожской области планируется построить к 2035 году. Предполагается возвести 101 гостиницу на 15 тысяч номеров, создать бальнеологический комплекс, ландшафтный парк и другие объекты инфраструктуры. Общий объем инвестиций составляет более 350 миллиардов рублей.Также планируется строительство грязелечебницы, марины для яхт, поля для гольфа, бунгало на отдельном острове и других объектов, что увеличит турпоток до 2 миллионов туристов в год и создаст более 20 тысяч новых рабочих мест.Реализацию проекта поддержал президент России Владимир Путин.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка - ФОТОДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе РоссииВосемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года
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новости крыма, алексей зинченко, запорожская область, новые регионы россии, отдых, новости
Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области

Строительство круглогодичного курорта "Приморск" в Запорожской области стартует в 2026-м

18:16 11.10.2024 (обновлено: 18:17 11.10.2024)
 
Александр Зинченко
Александр Зинченко
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Запорожской области заключили соглашение с потенциальным инвестором по строительству круглогодичного курорта "Приморск", строительно-монтажные работы планируется начать в 2026 году. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства региона Александр Зинченко в кулуарах конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах".
"Двигаемся активно. Соглашение с потенциальным инвестором подписано, сейчас идет проектирование, создан проектный офис. За 2025 год проведем проектирование, пройдем экспертизу. С 2026 года планируем начать первые строительно-монтажные работы", - сказал Зинченко.
Он напомнил, что курорт "Приморск" в Запорожской области планируется построить к 2035 году. Предполагается возвести 101 гостиницу на 15 тысяч номеров, создать бальнеологический комплекс, ландшафтный парк и другие объекты инфраструктуры. Общий объем инвестиций составляет более 350 миллиардов рублей.
Также планируется строительство грязелечебницы, марины для яхт, поля для гольфа, бунгало на отдельном острове и других объектов, что увеличит турпоток до 2 миллионов туристов в год и создаст более 20 тысяч новых рабочих мест.
Реализацию проекта поддержал президент России Владимир Путин.
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