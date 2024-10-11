https://crimea.ria.ru/20241011/kogda-nachnut-stroit-masshtabnyy-kurort-primorsk-v-zaporozhskoy-oblasti-1141022161.html

Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области

Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области

Власти Запорожской области заключили соглашение с потенциальным инвестором по строительству круглогодичного курорта "Приморск", строительно-монтажные работы... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T18:16

2024-10-11T18:16

2024-10-11T18:17

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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Запорожской области заключили соглашение с потенциальным инвестором по строительству круглогодичного курорта "Приморск", строительно-монтажные работы планируется начать в 2026 году. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства региона Александр Зинченко в кулуарах конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах".Он напомнил, что курорт "Приморск" в Запорожской области планируется построить к 2035 году. Предполагается возвести 101 гостиницу на 15 тысяч номеров, создать бальнеологический комплекс, ландшафтный парк и другие объекты инфраструктуры. Общий объем инвестиций составляет более 350 миллиардов рублей.Также планируется строительство грязелечебницы, марины для яхт, поля для гольфа, бунгало на отдельном острове и других объектов, что увеличит турпоток до 2 миллионов туристов в год и создаст более 20 тысяч новых рабочих мест.Реализацию проекта поддержал президент России Владимир Путин.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка - ФОТОДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе РоссииВосемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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