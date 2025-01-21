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Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы
Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы
С появлением Федерального детского реабилитационного центра у озера Мойнаки в Крыму Евпатория сможет рассчитывать на возвращение статуса здравницы для детей... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T21:56
2025-01-21T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. С появлением Федерального детского реабилитационного центра у озера Мойнаки в Крыму Евпатория сможет рассчитывать на возвращение статуса здравницы для детей всей страны, как это было в Российской империи и Советском Союзе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Сергей Стрельбицкий.По его словам, процесс лечения и оздоровления детей налаживался в Евпатории еще с царских времен, и в СССР статус города как детской здравницы лишь подтвердился. На протяжении последних 10 лет, с момента возвращения Крыма в состав России, Евпатория стремилась вернуть себе почетный статус и стать всероссийской детской здравницей, добавил он. По мнению Стрельбицкого, в этом курорту поможет появление Федерального детского реабилитационного центра, который строится возле озера Мойнаки и откроется в 2025 году."То, что центр построен именно здесь, в Евпатории, дает все основания говорить, что за этим последуют мероприятия, которые дадут и официальный статус Евпатории как всероссийской здравницы", – сказал Стрельбицкий, отметив, что таких центров в РФ сегодня строится два – еще один в Новосибирске.По мнению эксперта, дальнейшее развитие Евпатории в части организации детского оздоровления будет быстрым.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что город-курорт Саки может стать главным центром лечения и реабилитации бойцов СВО в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курортКак Крыму вернуть статус всероссийской здравницыБолее 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости, евпатория, крым, оздоровление детей в крыму, общество, дети, мойнаки, новости крыма
Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы

Евпатория станет всероссийской здравницей после открытия детского реабилитационного центра

21:56 21.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкдети Крым центр
дети Крым центр - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. С появлением Федерального детского реабилитационного центра у озера Мойнаки в Крыму Евпатория сможет рассчитывать на возвращение статуса здравницы для детей всей страны, как это было в Российской империи и Советском Союзе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Сергей Стрельбицкий.
По его словам, процесс лечения и оздоровления детей налаживался в Евпатории еще с царских времен, и в СССР статус города как детской здравницы лишь подтвердился. На протяжении последних 10 лет, с момента возвращения Крыма в состав России, Евпатория стремилась вернуть себе почетный статус и стать всероссийской детской здравницей, добавил он.
По мнению Стрельбицкого, в этом курорту поможет появление Федерального детского реабилитационного центра, который строится возле озера Мойнаки и откроется в 2025 году.
"То, что центр построен именно здесь, в Евпатории, дает все основания говорить, что за этим последуют мероприятия, которые дадут и официальный статус Евпатории как всероссийской здравницы", – сказал Стрельбицкий, отметив, что таких центров в РФ сегодня строится два – еще один в Новосибирске.
По мнению эксперта, дальнейшее развитие Евпатории в части организации детского оздоровления будет быстрым.

"Потому что этот центр – своеобразный локомотив, который поведет все детские санатории, учреждения, которые есть в Евпатории, к той модели, которая на сегодняшний день очень нужна стране", - убежден он.

Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что город-курорт Саки может стать главным центром лечения и реабилитации бойцов СВО в Крыму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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