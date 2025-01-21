https://crimea.ria.ru/20250121/kogda-evpatoriya-poluchit-status-vserossiyskoy-detskoy-zdravnitsy-1143507659.html

Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы

Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы

С появлением Федерального детского реабилитационного центра у озера Мойнаки в Крыму Евпатория сможет рассчитывать на возвращение статуса здравницы для детей... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T21:56

2025-01-21T21:56

2025-01-21T21:56

новости

радио "спутник в крыму"

евпатория

крым

оздоровление детей в крыму

общество

дети

мойнаки

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119082336_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_709fdc3b5271d938d34a50b4eccc0501.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. С появлением Федерального детского реабилитационного центра у озера Мойнаки в Крыму Евпатория сможет рассчитывать на возвращение статуса здравницы для детей всей страны, как это было в Российской империи и Советском Союзе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Сергей Стрельбицкий.По его словам, процесс лечения и оздоровления детей налаживался в Евпатории еще с царских времен, и в СССР статус города как детской здравницы лишь подтвердился. На протяжении последних 10 лет, с момента возвращения Крыма в состав России, Евпатория стремилась вернуть себе почетный статус и стать всероссийской детской здравницей, добавил он. По мнению Стрельбицкого, в этом курорту поможет появление Федерального детского реабилитационного центра, который строится возле озера Мойнаки и откроется в 2025 году."То, что центр построен именно здесь, в Евпатории, дает все основания говорить, что за этим последуют мероприятия, которые дадут и официальный статус Евпатории как всероссийской здравницы", – сказал Стрельбицкий, отметив, что таких центров в РФ сегодня строится два – еще один в Новосибирске.По мнению эксперта, дальнейшее развитие Евпатории в части организации детского оздоровления будет быстрым.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что город-курорт Саки может стать главным центром лечения и реабилитации бойцов СВО в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курортКак Крыму вернуть статус всероссийской здравницыБолее 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму

евпатория

крым

мойнаки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, евпатория, крым, оздоровление детей в крыму, общество, дети, мойнаки, новости крыма