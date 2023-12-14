Рейтинг@Mail.ru
Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231214/agrarii-novykh-regionov-poluchayut-sertifikaty-kachestva-zerna-1133520736.html
Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна
Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна
Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции. Об этом в... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T08:15
2023-12-14T08:15
сельское хозяйство
новые регионы россии
арсен арзиев
новости
россия
зерно
урожай зерновых культур
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133523608_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a73a2bc2439e30f1eae1ea696ed09851.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Арсен Арзиев."Что касается Херсонской и Запорожской областей, то те подразделения (Центра оценки качества зерна - ред.), которые там уже открыты, покрывают достаточно большое количество заявок и услуг, которые мы оказываем – и в части фитосанитарного состояния, и в части контроля объемов подкарантинной продукции", - сказал Арзиев.Обособленные подразделения Южного центра начали функционировать в апреле-мае в четырех городах Крыма - Симферополе, Севастополе, Керчи и Джанкое, а также на территории Херсонской области - в Скадовске, и в запорожских Мелитополе и Бердянске.Кроме того, по его словам, в следующем году в планах открытие таких отделений в Каланчаке, Геническе, пгт Новотроицкое и лаборатории в Бердянске.По его данным, только в Запорожской области на получение карантинного заключения Центр проверил более 1 млн тонн зерновых, а в Херсонской области - более 400 тысяч тонн. Такие заключения выдают, чтобы было можно перевозить выращенное зерно. Показатели исследования зерна выросли кратно, подчеркнул технический директор Южного центра Новороссийского филиала.Также Арзиев отметил, что в Херсонской и Запорожской областях "Россельхознадзором" утверждены карантинные зоны: на Херсонщине их больше пятидесяти, а в Запорожской области – свыше сорока.Власти Херсонской области ранее заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна.Как заявил на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе премьер-министр России Михаил Мишустин, Россия демонстрирует новые рекорды по производству зерна и остается мировым лидером в аграрном секторе.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспортный потенциал украинских портов упал почти наполовинуМИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
https://crimea.ria.ru/20231213/krymskie-selektsionery-vyveli-novye-sorta-ozimykh-1133516858.html
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133523608_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e8a899e2cd142dc859948538ad24a14a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, новые регионы россии, арсен арзиев, новости, россия, зерно, урожай зерновых культур, видео
Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна

Аграрии Херсонской и Запорожской областей активно получают сертификаты качества зерна

08:15 14.12.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Арсен Арзиев.
"Что касается Херсонской и Запорожской областей, то те подразделения (Центра оценки качества зерна - ред.), которые там уже открыты, покрывают достаточно большое количество заявок и услуг, которые мы оказываем – и в части фитосанитарного состояния, и в части контроля объемов подкарантинной продукции", - сказал Арзиев.
Обособленные подразделения Южного центра начали функционировать в апреле-мае в четырех городах Крыма - Симферополе, Севастополе, Керчи и Джанкое, а также на территории Херсонской области - в Скадовске, и в запорожских Мелитополе и Бердянске.
Кроме того, по его словам, в следующем году в планах открытие таких отделений в Каланчаке, Геническе, пгт Новотроицкое и лаборатории в Бердянске.

"Мы видим большой потенциал развития сельхозпроизводства на новых территориях. Активная интеграция в российское правовое поле дает возможность аграриям Запорожской и Херсонской области развиваться с помощью господдержки", - подчеркнул эксперт.

По его данным, только в Запорожской области на получение карантинного заключения Центр проверил более 1 млн тонн зерновых, а в Херсонской области - более 400 тысяч тонн. Такие заключения выдают, чтобы было можно перевозить выращенное зерно. Показатели исследования зерна выросли кратно, подчеркнул технический директор Южного центра Новороссийского филиала.
Также Арзиев отметил, что в Херсонской и Запорожской областях "Россельхознадзором" утверждены карантинные зоны: на Херсонщине их больше пятидесяти, а в Запорожской области – свыше сорока.
Власти Херсонской области ранее заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна.
Как заявил на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе премьер-министр России Михаил Мишустин, Россия демонстрирует новые рекорды по производству зерна и остается мировым лидером в аграрном секторе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экспортный потенциал украинских портов упал почти наполовину
МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
Крымские ученые вывели новые сорта озимого ячменя и пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 18:17
Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых
 
Сельское хозяйствоНовые регионы РоссииАрсен АрзиевНовостиРоссияЗерноУрожай зерновых культурВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:27Обстановка у Крымского моста утром в четверг
08:15Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна
07:43Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"
07:22Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений
07:02Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
06:55Скорая помощь в Крыму: с какими заболеваниями госпитализируют чаще всего
06:28Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году
06:09В селе под Симферополем отключат газ
05:56Две попытки атаки: вражеские дроны сбиты на подлете к Москве
00:01Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 14 декабря
22:54Главное за день: 13 декабря
22:12Главные новости Крыма: 13 декабря
21:50Зеленский попросился к Туску
21:38Что просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза
21:03В Крыму предрекли Украине печальную судьбу героя пушкинской трагедии
20:35Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
20:09Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждение
19:58В Новороссийске будут стрелять
19:53Колядки по-Зеленски: почем ЗРК Patriot для Киева и почему их не будет
Лента новостейМолния