https://crimea.ria.ru/20231214/agrarii-novykh-regionov-poluchayut-sertifikaty-kachestva-zerna-1133520736.html

Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна

Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна

Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции. Об этом в... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T08:15

2023-12-14T08:15

2023-12-14T08:15

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Арсен Арзиев."Что касается Херсонской и Запорожской областей, то те подразделения (Центра оценки качества зерна - ред.), которые там уже открыты, покрывают достаточно большое количество заявок и услуг, которые мы оказываем – и в части фитосанитарного состояния, и в части контроля объемов подкарантинной продукции", - сказал Арзиев.Обособленные подразделения Южного центра начали функционировать в апреле-мае в четырех городах Крыма - Симферополе, Севастополе, Керчи и Джанкое, а также на территории Херсонской области - в Скадовске, и в запорожских Мелитополе и Бердянске.Кроме того, по его словам, в следующем году в планах открытие таких отделений в Каланчаке, Геническе, пгт Новотроицкое и лаборатории в Бердянске.По его данным, только в Запорожской области на получение карантинного заключения Центр проверил более 1 млн тонн зерновых, а в Херсонской области - более 400 тысяч тонн. Такие заключения выдают, чтобы было можно перевозить выращенное зерно. Показатели исследования зерна выросли кратно, подчеркнул технический директор Южного центра Новороссийского филиала.Также Арзиев отметил, что в Херсонской и Запорожской областях "Россельхознадзором" утверждены карантинные зоны: на Херсонщине их больше пятидесяти, а в Запорожской области – свыше сорока.Власти Херсонской области ранее заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна.Как заявил на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе премьер-министр России Михаил Мишустин, Россия демонстрирует новые рекорды по производству зерна и остается мировым лидером в аграрном секторе.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспортный потенциал украинских портов упал почти наполовинуМИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

https://crimea.ria.ru/20231213/krymskie-selektsionery-vyveli-novye-sorta-ozimykh-1133516858.html

новые регионы россии

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, новые регионы россии, арсен арзиев, новости, россия, зерно, урожай зерновых культур, видео