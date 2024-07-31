https://crimea.ria.ru/20240731/sdelano-v-krymu-biogerbitsid-protiv-ambrozii-pokazal-effektivnost-80-1139271876.html

Сделано в Крыму: биогербицид против амброзии показал эффективность 80%

Сделано в Крыму: биогербицид против амброзии показал эффективность 80% - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Сделано в Крыму: биогербицид против амброзии показал эффективность 80%

Созданный в Крыму биогербицид против роста амброзии показал эффективность 80%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила научный сотрудник... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T20:55

2024-07-31T20:55

2024-07-31T20:55

радио "спутник в крыму"

крым

амброзия

ниисх крыма

здоровье

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Созданный в Крыму биогербицид против роста амброзии показал эффективность 80%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила научный сотрудник Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма, разработчик биогербицида, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.Она напомнила, что амброзия – карантинное сорное растение, распространенное в 56 регионах России. Его пыльца - сильнейший аллерген, от которого страдают люди. Никакие иные сорняки и деревья не имеют столь широкого спектра влияния пыльцы на кожу и слизистые человека, отметила специалист.Распространяется она очень быстро: одно растение может дать до 150 тысяч семян. И "химия" от нее иногда не спасает, говорит Дидович, так как захватывает амброзия огромные территории, и это не только сельскохозяйственные угодья, но и заброшенные земли, обочины дорог и даже городские территории.При этом амброзия еще и лекарственное растение, подчеркивает она. Некоторые ее компоненты содержатся в лекарственных средствах от аллергии, антигистаминных и болеутоляющих препаратах. И просто уничтожать амброзию нельзя, считает специалист.С этой задачей успешно помогает справиться новый и единственный на сегодня в России препарат, разработанный учеными Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма. Это доказали исследования, которые проводятся уже второй год в разных климатических условиях в Крыму - в степной зоне и предгорной. Препарат эффективен, когда им обрабатывают растение на начальной стадии роста, когда нем 4-10 листьев, рассказала Дидович."Мы шесть лет разрабатываем этот препарат, и у нас практически 80% обработанной амброзии было уничтожено. То есть мы остановили ее рост, увидели, что растение стрессует и перспектив развития у него после такой обработки не будет", – сказала она.Инновационная формула содержит микроорганизм, который блокирует развитие амброзии. А также экстракты самой амброзии, что вызывает у нее стресс, и некоторые поверхностные биологические вещества, позволяющие удержаться препарату на растении, поделилась секретами Дидович.Исследования продолжатся и в следующем, 2025 году, сказала она. На этом трехлетние испытания будут завершены. А уже в этом году ученые готовятся подавать заявку на регистрацию изобретения и выдачу патента, "чтобы разговаривать с потенциальными индустриальными партнерами на уровне интеллектуальной собственности".При этом крымские ученые надеются на получение государственной поддержки."Мы пишем везде, чтобы получить финансирование. Мы ищем партнеров, единомышленников, которые могут нам помочь в этом вопросе, плюс обращаемся со своими и проектами в государственные задания. Потому как, если выходить на полномасштабное производство, то у института нет производственных площадей", –пояснила Дидович.Производство такого биологического препарата будет на порядки дешевле, чем создание химических средств борьбы с амброзией, уверяет она. Это объясняется тем, что ученые предлагают культивировать необходимые микроорганизмы в дешевых питательных средах, без использования химического синтеза и серьезных приспособлений.Но даже если все вышеперечисленное получится, это не значит, что Россия получит новый препарат, говорит Дидович: необходимы изменения в законодательстве."Регистрация процесс небыстрый: 5 лет нужно будет. Это не наша прерогатива – процедура государственная. Но если будут в государственном законодательстве изменения и послабления для регистрации микробиологических препаратов, то здесь мы только будем благодарны, потому что страна сможет получить хороший препарат", – заключила представитель научного сообщества Крыма.По ее информации, аналоги биопрепаратов для контроля за ростом и распространением амброзии сегодня есть в Европе, но они не зарегистрированы, кроме того, практика их применения неоднозначна. При этом известно, что на родине амброзии – в Северной Америке различных патогенов, заболеваний и вредителей у нее самой около 600.Ранее директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий заявил, что ученые в Крыму нашли формулу уникального, единственного в России биологического препарата – биогербицида для уничтожения амброзии. Читайте также на РИА Новости Крым:Что нужно знать о цветении амброзии – аллерголог Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, амброзия, ниисх крыма, здоровье, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения