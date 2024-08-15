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Несколько рейсов поездов в Крым отменили – перевозчик назвал причину - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Несколько рейсов поездов в Крым отменили – перевозчик назвал причину
Несколько рейсов поездов в Крым отменили – перевозчик назвал причину - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Несколько рейсов поездов в Крым отменили – перевозчик назвал причину
В октябре и ноябре ряд поездов, следующих в Крым из Мурманска, Адлера и Архангельска, отменены из-за ремонта на железной дороге, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T19:06
2024-08-15T19:58
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поезд "таврия"
железные дороги крыма
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гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В октябре и ноябре ряд поездов, следующих в Крым из Мурманска, Адлера и Архангельска, отменены из-за ремонта на железной дороге, сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В частности, отменены поезда:Кроме того, в связи с корректировкой расписания временно закрыта продажа билетов на поезд № 28/27 Симферополь – Москва, отправлением 23 октября из Симферополя на участке Грязи Воронежские – Рязань-2 (включительно), а также на поезд № 17/18 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы 15, 16, 17, 18 октября и из Симферополя 16 октября.Вместо поезда № 18/17 Москва Казанская – Симферополь в определенные даты будут курсировать два поезда: № 158/157 Симферополь – Москва Павелецкая отправлением из Симферополя с 17 октября по 7 декабря, а также из Москвы с 19 октября по 9 декабря; и № 172/171 Симферополь – Москва Казанская отправлением из Симферополя 8, 9, 10, 11 декабря.Номер поезда 28/27 отправлением из Москвы 6 ноября, а из Симферополя 7 ноября, будет изменен на №168/167. В эти даты он будет следовать укороченным маршрутом до и от станции Керчь – Южная Новый Парк.Читайте также на РИА Новости Крым:Билеты на плацкартные места в Крым подешевеютПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировПочти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за лето
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крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, новости крыма, логистика
Несколько рейсов поездов в Крым отменили – перевозчик назвал причину

Шесть рейсов поездов в Крым в октябре и ноябре отменены из-за ремонта на железной дороге

19:06 15.08.2024 (обновлено: 19:58 15.08.2024)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В октябре и ноябре ряд поездов, следующих в Крым из Мурманска, Адлера и Архангельска, отменены из-за ремонта на железной дороге, сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с корректировкой расписания в октябре и ноябре отменены единичные рейсы поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс". Корректировка нужна для проведения ремонта на железной дороге", - говорится в сообщении.
В частности, отменены поезда:
  • № 184 Севастополь – Мурманск отправлением 14 октября из Севастополя;
  • № 183 Мурманск – Севастополь отправлением 17 октября из Мурманска;
  • № 316 Симферополь – Адлер отправлением 5 ноября из Симферополя;
  • № 316 Адлер – Симферополь отправлением 6 ноября из Адлера;
  • № 652 Обозерская – Архангельск отправлением 16 октября из Обозерской;
  • № 651 Архангельск – Обозерская отправлением 18 октября из Архангельска.
Кроме того, в связи с корректировкой расписания временно закрыта продажа билетов на поезд № 28/27 Симферополь – Москва, отправлением 23 октября из Симферополя на участке Грязи Воронежские – Рязань-2 (включительно), а также на поезд № 17/18 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы 15, 16, 17, 18 октября и из Симферополя 16 октября.
Вместо поезда № 18/17 Москва Казанская – Симферополь в определенные даты будут курсировать два поезда: № 158/157 Симферополь – Москва Павелецкая отправлением из Симферополя с 17 октября по 7 декабря, а также из Москвы с 19 октября по 9 декабря; и № 172/171 Симферополь – Москва Казанская отправлением из Симферополя 8, 9, 10, 11 декабря.
Номер поезда 28/27 отправлением из Москвы 6 ноября, а из Симферополя 7 ноября, будет изменен на №168/167. В эти даты он будет следовать укороченным маршрутом до и от станции Керчь – Южная Новый Парк.
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КрымПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуГранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаЛогистика
 
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