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Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара
Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара
Из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена аэромобильная группировка МЧС – десятки спасателей и автоцистерны. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T20:52
2024-08-26T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена аэромобильная группировка МЧС – десятки спасателей и автоцистерны. Об этом сообщили в МЧС России.Уточняется, что в район пожара, охватившего гору Тепе-Оба, направлены 30 специалистов и 6 автоцистерн."На данный момент очаги сильного интенсивного горения ликвидированы. Силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара. Происходит тушение очагов внутри периметра и проливка кромки пожара", – рассказали спасатели.В МЧС сообщают, что работу усложняет сильный порывистый ветер.За ночь 26 августа площадь пожара, возникшего в горно-лесной местности Тепе-Оба в Феодосии накануне, в воскресение, увеличилась с 15 до 75 гектаров. К вечеру понедельника, по данным МЧС, она выросла еще вдвое – до 150 га. В ведомстве сообщили, что с огнем в сложных условиях борются около 500 специалистов, привлечено более 100 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧСВ Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельнойПожар в Кировском районе Крыма локализован
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севастополь, новости, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), феодосия, горы крыма, пожар
Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара

Из Севастополя в Феодосию на тушение пожара направлена группировка МЧС

20:52 26.08.2024 (обновлено: 20:54 26.08.2024)
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена аэромобильная группировка МЧС – десятки спасателей и автоцистерны. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Крым из Севастополя следует дополнительная аэромобильная группировка", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в район пожара, охватившего гору Тепе-Оба, направлены 30 специалистов и 6 автоцистерн.
"На данный момент очаги сильного интенсивного горения ликвидированы. Силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара. Происходит тушение очагов внутри периметра и проливка кромки пожара", – рассказали спасатели.
В МЧС сообщают, что работу усложняет сильный порывистый ветер.

"Двумя вертолетами Ми-8 МЧС России совершено всего 64 сброса, объемом 310 тонн воды", – добавили в ведомстве.

За ночь 26 августа площадь пожара, возникшего в горно-лесной местности Тепе-Оба в Феодосии накануне, в воскресение, увеличилась с 15 до 75 гектаров. К вечеру понедельника, по данным МЧС, она выросла еще вдвое – до 150 га. В ведомстве сообщили, что с огнем в сложных условиях борются около 500 специалистов, привлечено более 100 единиц техники.
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СевастопольНовостиНовости КрымаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ФеодосияГоры КрымаПожар
 
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Заголовок открываемого материала
20:52Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара
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