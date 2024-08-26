https://crimea.ria.ru/20240826/sily-mchs-napravleny-iz-sevastopolya-v-feodosiyu-na-pomosch-v-tushenii-pozhara-1139895205.html

Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара

Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара

Из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена аэромобильная группировка МЧС – десятки спасателей и автоцистерны. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T20:52

2024-08-26T20:52

2024-08-26T20:54

севастополь

новости

новости крыма

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

феодосия

горы крыма

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5825b2eff7b78695c628c4b0012bd8ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена аэромобильная группировка МЧС – десятки спасателей и автоцистерны. Об этом сообщили в МЧС России.Уточняется, что в район пожара, охватившего гору Тепе-Оба, направлены 30 специалистов и 6 автоцистерн."На данный момент очаги сильного интенсивного горения ликвидированы. Силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара. Происходит тушение очагов внутри периметра и проливка кромки пожара", – рассказали спасатели.В МЧС сообщают, что работу усложняет сильный порывистый ветер.За ночь 26 августа площадь пожара, возникшего в горно-лесной местности Тепе-Оба в Феодосии накануне, в воскресение, увеличилась с 15 до 75 гектаров. К вечеру понедельника, по данным МЧС, она выросла еще вдвое – до 150 га. В ведомстве сообщили, что с огнем в сложных условиях борются около 500 специалистов, привлечено более 100 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧСВ Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельнойПожар в Кировском районе Крыма локализован

севастополь

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), феодосия, горы крыма, пожар