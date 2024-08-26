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Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара
Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара
Из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена аэромобильная группировка МЧС – десятки спасателей и автоцистерны. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T20:52
2024-08-26T20:52
2024-08-26T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена аэромобильная группировка МЧС – десятки спасателей и автоцистерны. Об этом сообщили в МЧС России.Уточняется, что в район пожара, охватившего гору Тепе-Оба, направлены 30 специалистов и 6 автоцистерн."На данный момент очаги сильного интенсивного горения ликвидированы. Силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара. Происходит тушение очагов внутри периметра и проливка кромки пожара", – рассказали спасатели.В МЧС сообщают, что работу усложняет сильный порывистый ветер.За ночь 26 августа площадь пожара, возникшего в горно-лесной местности Тепе-Оба в Феодосии накануне, в воскресение, увеличилась с 15 до 75 гектаров. К вечеру понедельника, по данным МЧС, она выросла еще вдвое – до 150 га. В ведомстве сообщили, что с огнем в сложных условиях борются около 500 специалистов, привлечено более 100 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧСВ Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельнойПожар в Кировском районе Крыма локализован
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севастополь, новости, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), феодосия, горы крыма, пожар
Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара
Из Севастополя в Феодосию на тушение пожара направлена группировка МЧС
20:52 26.08.2024 (обновлено: 20:54 26.08.2024)