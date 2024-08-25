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Пожар в Кировском районе Крыма локализован

Пожар в Кировском районе Крыма локализован - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Пожар в Кировском районе Крыма локализован

Пожар в селе Новопокровка Кировского района Крыма локализован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T16:13

2024-08-25T16:13

2024-08-25T16:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Пожар в селе Новопокровка Кировского района Крыма локализован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Ранее в чрезвычайном ведомстве сообщали, что пожарные тушат огонь на общей площади, по предварительной информации, 1, 05 гектара. Наблюдалось сильное задымление на открытой территории.В воскресенье в селе Донское под Симферополем также произошел пожар.Накануне у горы Агармыш в районе Старого Крыма был локализован пожар на площади 4 гектара. Также полностью был ликвидирован пожар в Алуште на территории национального парка "Крымский".В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в КрымуПожар в национальном парке "Крымский" локализован – МЧСНа горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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