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Пожар в Кировском районе Крыма локализован - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Пожар в Кировском районе Крыма локализован
Пожар в Кировском районе Крыма локализован - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Пожар в Кировском районе Крыма локализован
Пожар в селе Новопокровка Кировского района Крыма локализован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T16:13
2024-08-25T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Пожар в селе Новопокровка Кировского района Крыма локализован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Ранее в чрезвычайном ведомстве сообщали, что пожарные тушат огонь на общей площади, по предварительной информации, 1, 05 гектара. Наблюдалось сильное задымление на открытой территории.В воскресенье в селе Донское под Симферополем также произошел пожар.Накануне у горы Агармыш в районе Старого Крыма был локализован пожар на площади 4 гектара. Также полностью был ликвидирован пожар в Алуште на территории национального парка "Крымский".В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в КрымуПожар в национальном парке "Крымский" локализован – МЧСНа горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты
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РИА Новости Крым
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Пожар в Кировском районе Крыма локализован

Возгорание сухой растительности в Кировском районе Крыма локализовано

16:13 25.08.2024 (обновлено: 16:20 25.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Пожар в селе Новопокровка Кировского района Крыма локализован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Пожар в Кировском районе локализован в 15.49", - говорится в сообщении.
Ранее в чрезвычайном ведомстве сообщали, что пожарные тушат огонь на общей площади, по предварительной информации, 1, 05 гектара. Наблюдалось сильное задымление на открытой территории.
В воскресенье в селе Донское под Симферополем также произошел пожар.
Накануне у горы Агармыш в районе Старого Крыма был локализован пожар на площади 4 гектара. Также полностью был ликвидирован пожар в Алуште на территории национального парка "Крымский".
В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
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