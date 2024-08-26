https://crimea.ria.ru/20240826/pozhar-na-omskom-npz-polnostyu-likvidirovan--mchs--1139894858.html
Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС
Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС
Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали, полностью ликвидирован. Об этом журналистами... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T20:32
2024-08-26T20:32
2024-08-26T20:37
омск
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
нпз
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050830_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9564483d889e05fc0a315653122e3160.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали, полностью ликвидирован. Об этом журналистами сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, передает РИА Новости.Днем в понедельник, 26 августа, в пресс-службе НПЗ сообщили, что на заводе произошло возгорание технологического оборудования, к тушению которого оперативно приступили работавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба.В результате инцидента пострадали семеро сотрудников предприятия, позже стало известно, что один погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров – МЧС В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной Пожар в Кировском районе Крыма локализован
омск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050830_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e11a23d66526d628a953e1cc1773eb30.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нпз, пожар
Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС
Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидирован – МЧС
20:32 26.08.2024 (обновлено: 20:37 26.08.2024)