https://crimea.ria.ru/20240826/pozhar-na-omskom-npz-polnostyu-likvidirovan--mchs--1139894858.html

Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС

Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС

Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали, полностью ликвидирован. Об этом журналистами... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T20:32

2024-08-26T20:32

2024-08-26T20:37

омск

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

нпз

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали, полностью ликвидирован. Об этом журналистами сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, передает РИА Новости.Днем в понедельник, 26 августа, в пресс-службе НПЗ сообщили, что на заводе произошло возгорание технологического оборудования, к тушению которого оперативно приступили работавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба.В результате инцидента пострадали семеро сотрудников предприятия, позже стало известно, что один погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров – МЧС В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной Пожар в Кировском районе Крыма локализован

омск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нпз, пожар