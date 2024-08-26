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Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС
Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС
Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали, полностью ликвидирован. Об этом журналистами... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T20:32
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омск
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
нпз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали, полностью ликвидирован. Об этом журналистами сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, передает РИА Новости.Днем в понедельник, 26 августа, в пресс-службе НПЗ сообщили, что на заводе произошло возгорание технологического оборудования, к тушению которого оперативно приступили работавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба.В результате инцидента пострадали семеро сотрудников предприятия, позже стало известно, что один погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров – МЧС В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной Пожар в Кировском районе Крыма локализован
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Новости
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РИА Новости Крым
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омск, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нпз, пожар
Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС

Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидирован – МЧС

20:32 26.08.2024 (обновлено: 20:37 26.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали, полностью ликвидирован. Об этом журналистами сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, передает РИА Новости.
"В 23:06 (20:06 мск) – полная ликвидация", – сообщили в ведомстве.
Днем в понедельник, 26 августа, в пресс-службе НПЗ сообщили, что на заводе произошло возгорание технологического оборудования, к тушению которого оперативно приступили работавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба.
В результате инцидента пострадали семеро сотрудников предприятия, позже стало известно, что один погиб.
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ОмскНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НПЗПожар
 
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