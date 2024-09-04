https://crimea.ria.ru/20240904/kak-vosstanovlivayut-port-kavkaz-posle-udara-vsu---rosmorrechflot-1140115954.html

Как восстанавливают порт Кавказ после удара ВСУ - Росморречфлот

Как восстанавливают порт Кавказ после удара ВСУ - Росморречфлот - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Как восстанавливают порт Кавказ после удара ВСУ - Росморречфлот

Восстановление береговой инфраструктуры, получившей повреждения после удара ВСУ, ведется в морском порту "Кавказ", рассказали РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T15:02

2024-09-04T15:02

2024-09-04T16:46

порт кавказ

новости

всу (вооруженные силы украины)

росморречфлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111478/30/1114783013_0:510:2733:2047_1920x0_80_0_0_a1fc2a6e0cea7e8ad19e11d02132640c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Восстановление береговой инфраструктуры, получившей повреждения после удара ВСУ, ведется в морском порту "Кавказ", рассказали РИА Новости в Росморречфлоте."Продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. Ведется восстановление береговой инфраструктуры, получившей повреждения (административные здания и гидротехнические сооружения). На территории порта работают гражданские специалисты экспертной организации, которые проводят оценку ущерба инфраструктуры", - отметили в ведомстве.Морской порт "Кавказ" работает в штанном режиме, функционирует автомобильно-пассажирская составляющая Керченской паромной переправы, уточнили в ведомстве.ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что паром, подвергшийся атаке ВСУ, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

https://crimea.ria.ru/20240822/mestonakhozhdenie-odnogo-cheloveka-s-paroma-v-portu-kavkaz-ne-opredelili-1139816071.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

порт кавказ, новости, всу (вооруженные силы украины), росморречфлот