https://crimea.ria.ru/20240904/kak-vosstanovlivayut-port-kavkaz-posle-udara-vsu---rosmorrechflot-1140115954.html
Как восстанавливают порт Кавказ после удара ВСУ - Росморречфлот
Как восстанавливают порт Кавказ после удара ВСУ - Росморречфлот - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Как восстанавливают порт Кавказ после удара ВСУ - Росморречфлот
Восстановление береговой инфраструктуры, получившей повреждения после удара ВСУ, ведется в морском порту "Кавказ", рассказали РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T15:02
2024-09-04T15:02
2024-09-04T16:46
порт кавказ
новости
всу (вооруженные силы украины)
росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Восстановление береговой инфраструктуры, получившей повреждения после удара ВСУ, ведется в морском порту "Кавказ", рассказали РИА Новости в Росморречфлоте."Продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. Ведется восстановление береговой инфраструктуры, получившей повреждения (административные здания и гидротехнические сооружения). На территории порта работают гражданские специалисты экспертной организации, которые проводят оценку ущерба инфраструктуры", - отметили в ведомстве.Морской порт "Кавказ" работает в штанном режиме, функционирует автомобильно-пассажирская составляющая Керченской паромной переправы, уточнили в ведомстве.ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что паром, подвергшийся атаке ВСУ, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
https://crimea.ria.ru/20240822/mestonakhozhdenie-odnogo-cheloveka-s-paroma-v-portu-kavkaz-ne-opredelili-1139816071.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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порт кавказ, новости, всу (вооруженные силы украины), росморречфлот
Как восстанавливают порт Кавказ после удара ВСУ - Росморречфлот
В порту Кавказ восстанавливают береговую инфраструктуру после удара ВСУ - Росморречфлот
15:02 04.09.2024 (обновлено: 16:46 04.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Восстановление береговой инфраструктуры, получившей повреждения после удара ВСУ, ведется в морском порту "Кавказ", рассказали РИА Новости в Росморречфлоте.
"Продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. Ведется восстановление береговой инфраструктуры, получившей повреждения (административные здания и гидротехнические сооружения). На территории порта работают гражданские специалисты экспертной организации, которые проводят оценку ущерба инфраструктуры", - отметили в ведомстве.
Морской порт "Кавказ" работает в штанном режиме, функционирует автомобильно-пассажирская составляющая Керченской паромной переправы, уточнили в ведомстве.
"Боновые ограждения не сняты, суда и силы Морспасслужбы находятся в готовности для ликвидации разлива нефтепродуктов", — подчеркнули в Росморречфлоте.
ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет.
Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что паром, подвергшийся атаке ВСУ, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.