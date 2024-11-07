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Уголовные дела против Трампа: что с ними будет после его победы - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Уголовные дела против Трампа: что с ними будет после его победы
Уголовные дела против Трампа: что с ними будет после его победы - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Уголовные дела против Трампа: что с ними будет после его победы
После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы избежать наказания по уголовным делам, открытым против него. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T08:11
2024-11-07T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы избежать наказания по уголовным делам, открытым против него. Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет РИА Новости.Против Трампа открыты уголовные дела на уровне штата, он был обвинен по 34 пунктам в фальсификации деловой документации, чтобы скрыть свою выплату за молчание американской актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Он может рассчитывать на перенос вынесения приговора, считают западные эксперты.По мнению издания, победа на выборах предоставит Трампу еще больше возможностей, так как он сможет утверждать, что слишком занят управлением страной, чтобы заниматься своими личными и юридическими проблемами.В случае с двумя делами, заведенными на Трампа на федерального уровне, будущий президент может уволить специального прокурора Джека Смита, который предъявил ему обвинения, добавили эксперты.Он отметил, что минюст вправе увольнять специального прокурора только по уважительной причине, однако Трамп может заставить своего генпрокурора отменить это ограничение, считает Дорф.Всего Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые он называл попыткой демократической верхушки помешать ему снова прийти к власти. По самым тяжким статьям политику грозят 20 лет лишения свободы. Суммарно по количеству обвинений Трампу грозит более 700 лет тюрьмы.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
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дональд трамп, сша, новости, мнения, политика, в мире, выборы президента сша
Уголовные дела против Трампа: что с ними будет после его победы

Трамп использует свои полномочия для избежания наказания по уголовным делам

08:11 07.11.2024 (обновлено: 08:17 07.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы избежать наказания по уголовным делам, открытым против него. Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет РИА Новости.
Против Трампа открыты уголовные дела на уровне штата, он был обвинен по 34 пунктам в фальсификации деловой документации, чтобы скрыть свою выплату за молчание американской актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Он может рассчитывать на перенос вынесения приговора, считают западные эксперты.

"Трамп будет утверждать, что доказательства по делу включают действия, которые были совершены в его официальной роли президента – доказательства, которые запрещены в соответствии с июльским решением Верховного суда США о президентском иммунитете", – отмечается в материале.

По мнению издания, победа на выборах предоставит Трампу еще больше возможностей, так как он сможет утверждать, что слишком занят управлением страной, чтобы заниматься своими личными и юридическими проблемами.
В случае с двумя делами, заведенными на Трампа на федерального уровне, будущий президент может уволить специального прокурора Джека Смита, который предъявил ему обвинения, добавили эксперты.
"Трамп может попросить своего генерального прокурора уволить Смита. Он также может попросить суды прекратить федеральное преследование, поскольку существует давняя политика министерства юстиции, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности во время пребывания в должности. Также Трамп может попытаться помиловать себя", – объяснил изданию профессор Корнельской школы права Майкл Дорф.
Он отметил, что минюст вправе увольнять специального прокурора только по уважительной причине, однако Трамп может заставить своего генпрокурора отменить это ограничение, считает Дорф.
Всего Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые он называл попыткой демократической верхушки помешать ему снова прийти к власти. По самым тяжким статьям политику грозят 20 лет лишения свободы. Суммарно по количеству обвинений Трампу грозит более 700 лет тюрьмы.
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
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