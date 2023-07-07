Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму
Диверсант о подрыве путей под Симферополем: поезд не сошел с рельсов из-за ошибки куратора
12:50 07.07.2023 (обновлено: 13:43 07.07.2023)
© РИА Новости КрымЖелезная дорога
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Агент украинской разведки, задержанный за подрыв железнодорожных путей на перегоне Чистенькое - Почтовое в Крыму в феврале текущего года, признался, что активировал взрывное устройство во время прохождения поезда, но по чистой случайности состав не сошел с рельсов. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого опубликовано ФСБ РФ.
По словам диверсанта, первую попытку подрыва он предпринял еще в конце января, но она оказалась неудачной.
"Мне дали неправильные детонаторы, у которых сопротивление выше, чем нужно было для этой цепи", - говорит он на видео.
Для подрыва он под руководством своих кураторов выбирал железную дорогу в сторону Севастополя. Условиями были наличие только одной колеи, поворот путей и близость к населенному пункту. Именно такой участок был найден на перегоне между селами Чистенькое и Почтовое. Посылку со взрывчаткой задержанный получил на вокзале в Симферополе.
"Спустя месяц мне выслали новые детонаторы, и я повторил попытку, выехав на велосипеде из Симферополя. Доехав до Почтового, выдвинулся полями в место подрыва, дождался поезда и в середине состава произвел подрыв. Состав не сошел с рельсов, как оказалось позже, по причине ошибок в расчете куратора. Этим же маршрутом потом я вернулся домой", - рассказал он.
О повреждении железнодорожных путей стало известно вечером 23 февраля. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, движение пригородных и междугородных поездов было остановлено. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Движение было полностью восстановлено уже через несколько часов.
18 мая на этом же перегоне, между селами Чистенькое и Почтовое, произошла еще одна диверсия с подрывом железнодорожного полотна. В результате сошли с рельсов восемь вагонов товарного состава, груженые зерном. Движение поездов было остановлено. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Работа железнодорожной ветки была полностью восстановлена уже через несколько часов.
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