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Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму
Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму
Агент украинской разведки, задержанный за подрыв железнодорожных путей на перегоне Чистенькое - Почтовое в Крыму в феврале текущего года, признался, что... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T12:50
2023-07-07T13:43
крым
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Агент украинской разведки, задержанный за подрыв железнодорожных путей на перегоне Чистенькое - Почтовое в Крыму в феврале текущего года, признался, что активировал взрывное устройство во время прохождения поезда, но по чистой случайности состав не сошел с рельсов. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого опубликовано ФСБ РФ.По словам диверсанта, первую попытку подрыва он предпринял еще в конце января, но она оказалась неудачной."Мне дали неправильные детонаторы, у которых сопротивление выше, чем нужно было для этой цепи", - говорит он на видео.Для подрыва он под руководством своих кураторов выбирал железную дорогу в сторону Севастополя. Условиями были наличие только одной колеи, поворот путей и близость к населенному пункту. Именно такой участок был найден на перегоне между селами Чистенькое и Почтовое. Посылку со взрывчаткой задержанный получил на вокзале в Симферополе.О повреждении железнодорожных путей стало известно вечером 23 февраля. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, движение пригородных и междугородных поездов было остановлено. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Движение было полностью восстановлено уже через несколько часов.18 мая на этом же перегоне, между селами Чистенькое и Почтовое, произошла еще одна диверсия с подрывом железнодорожного полотна. В результате сошли с рельсов восемь вагонов товарного состава, груженые зерном. Движение поездов было остановлено. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Работа железнодорожной ветки была полностью восстановлена уже через несколько часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПроисшествия на железной дороге в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
https://crimea.ria.ru/20230707/v-simferopole-za-podryv-zheleznoy-dorogi-zaderzhan-diversant-1129874285.html
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крым, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, диверсия, диверсанты, железные дороги крыма, чп на железной дороге под симферополем, новости крыма
Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму

Диверсант о подрыве путей под Симферополем: поезд не сошел с рельсов из-за ошибки куратора

12:50 07.07.2023 (обновлено: 13:43 07.07.2023)
 
© РИА Новости КрымЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Агент украинской разведки, задержанный за подрыв железнодорожных путей на перегоне Чистенькое - Почтовое в Крыму в феврале текущего года, признался, что активировал взрывное устройство во время прохождения поезда, но по чистой случайности состав не сошел с рельсов. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого опубликовано ФСБ РФ.
По словам диверсанта, первую попытку подрыва он предпринял еще в конце января, но она оказалась неудачной.
"Мне дали неправильные детонаторы, у которых сопротивление выше, чем нужно было для этой цепи", - говорит он на видео.
Для подрыва он под руководством своих кураторов выбирал железную дорогу в сторону Севастополя. Условиями были наличие только одной колеи, поворот путей и близость к населенному пункту. Именно такой участок был найден на перегоне между селами Чистенькое и Почтовое. Посылку со взрывчаткой задержанный получил на вокзале в Симферополе.

"Спустя месяц мне выслали новые детонаторы, и я повторил попытку, выехав на велосипеде из Симферополя. Доехав до Почтового, выдвинулся полями в место подрыва, дождался поезда и в середине состава произвел подрыв. Состав не сошел с рельсов, как оказалось позже, по причине ошибок в расчете куратора. Этим же маршрутом потом я вернулся домой", - рассказал он.

О повреждении железнодорожных путей стало известно вечером 23 февраля. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, движение пригородных и междугородных поездов было остановлено. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Движение было полностью восстановлено уже через несколько часов.
18 мая на этом же перегоне, между селами Чистенькое и Почтовое, произошла еще одна диверсия с подрывом железнодорожного полотна. В результате сошли с рельсов восемь вагонов товарного состава, груженые зерном. Движение поездов было остановлено. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Работа железнодорожной ветки была полностью восстановлена уже через несколько часов.
Сотрудник ФСБ РФ
09:57
В Симферополе за подрыв железной дороги задержан диверсант
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