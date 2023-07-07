https://crimea.ria.ru/20230707/diversant-obvinil-kuratora-v-neudachnom-podryve-zhd-putey-v-krymu-1129878804.html

Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму

Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму

Агент украинской разведки, задержанный за подрыв железнодорожных путей на перегоне Чистенькое - Почтовое в Крыму в феврале текущего года, признался, что... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T12:50

2023-07-07T12:50

2023-07-07T13:43

крым

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Агент украинской разведки, задержанный за подрыв железнодорожных путей на перегоне Чистенькое - Почтовое в Крыму в феврале текущего года, признался, что активировал взрывное устройство во время прохождения поезда, но по чистой случайности состав не сошел с рельсов. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого опубликовано ФСБ РФ.По словам диверсанта, первую попытку подрыва он предпринял еще в конце января, но она оказалась неудачной."Мне дали неправильные детонаторы, у которых сопротивление выше, чем нужно было для этой цепи", - говорит он на видео.Для подрыва он под руководством своих кураторов выбирал железную дорогу в сторону Севастополя. Условиями были наличие только одной колеи, поворот путей и близость к населенному пункту. Именно такой участок был найден на перегоне между селами Чистенькое и Почтовое. Посылку со взрывчаткой задержанный получил на вокзале в Симферополе.О повреждении железнодорожных путей стало известно вечером 23 февраля. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, движение пригородных и междугородных поездов было остановлено. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Движение было полностью восстановлено уже через несколько часов.18 мая на этом же перегоне, между селами Чистенькое и Почтовое, произошла еще одна диверсия с подрывом железнодорожного полотна. В результате сошли с рельсов восемь вагонов товарного состава, груженые зерном. Движение поездов было остановлено. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Работа железнодорожной ветки была полностью восстановлена уже через несколько часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПроисшествия на железной дороге в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

https://crimea.ria.ru/20230707/v-simferopole-za-podryv-zheleznoy-dorogi-zaderzhan-diversant-1129874285.html

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